Словения изпраща офицери в Гренландия за участие в международни военни учения

Словенското правителство одобри изпращането на двама офицери от Словенските въоръжени сили в Гренландия, съобщи регионалната телевизия Ен 1. Офицерите ще заминат в следващите дни, след като решението беше взето на онлайн заседание, започнало вчера вечерта и продължило до 10 часа тази сутрин, предава БТА.
Председателят на Социалдемократическата партия (СД) Матяж Хан потвърди, че всички министри от партията са подкрепили решението, въпреки първоначалната си предпазливост по време на обсъждането.
Двамата словенски офицери ще участват в международното военно учение „Арктическа устойчивост“ под ръководството на Дания, което цели засилване на регионалната сигурност, възпирането и солидарността на съюзниците, включително в контекста на усилената отбранителна позиция на НАТО и текущите събития в Украйна.
Решението на Словения идва на фона на заявките на американския президент Доналд Тръмп, който обяви намерението си Гренландия да стане част от САЩ и не изключи използването на сила. Белият дом обяви, че разполагането на европейски сили в Гренландия няма да влияе върху плановете на Тръмп. Ден по-късно президентът на САЩ заплаши с нови мита държавите, които се противопоставят на неговите планове.
До момента няколко държави вече са изпратили свои военни в Гренландия: Франция (15 войници), Германия (13), Швеция (трима офицери), Норвегия (двама), Финландия (двама офицери), Нидерландия (един морски офицер) и Обединеното кралство (един офицер). Очаква се и балтийските държави да се включат, докато някои източноевропейски страни и Италия вероятно няма да участват.
Според генерал-майор Сьорен Андерсен от обединеното арктическо командване на Дания, и САЩ са поканени да се присъединят към учението, което се провежда на стратегически важния остров. В решението на словенското правителство се посочва, че Гренландия е част от колективната отбрана на НАТО и може да бъде ключово място за възпиране на руско вмешателство.
В документа също е записано, че при необходимост от по-голямо участие на Словенската армия ще се вземе допълнително решение. Въпреки че операцията „Арктическа устойчивост“ като част от съюзническите дейности не е спорна, изпращането на словенски войски е било предмет на задълбочено обсъждане поради чувствителността на въпроса.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп
19:59 17.01.2026
2 оня с питон.я
Коментиран от #5
19:59 17.01.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #8
20:00 17.01.2026
4 Последния Софиянец
20:00 17.01.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #2 от "оня с питон.я":Щото 25 процента мита.
Коментиран от #11
20:01 17.01.2026
6 смешаркофци
на ледник
учения се правят в европейски земи за да сте наясно с обстановката
ако науж ви превзема Мечока
20:02 17.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 оня с питон.я
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Дедо Дончо настъпва от запад, Вовата от изток, Султанът оглежда Балканите от юг, време е Урсулът да бега по островите.
Коментиран от #35
20:02 17.01.2026
9 Дякон Унуфрий Араллампиев
20:03 17.01.2026
10 Сталин
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ссср ще пребъде начело с Русия.
20:03 17.01.2026
11 оня с питон.я
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Че какво изнасяме за сащ? Жълтопаветна тор?
Коментиран от #17
20:04 17.01.2026
12 Фен
20:05 17.01.2026
13 Отец Афанасий
20:06 17.01.2026
14 изтрихме те като мяучих по грозно и
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":по просто и от уличен К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #20
20:06 17.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ами
20:07 17.01.2026
17 Последния Софиянец
До коментар #11 от "оня с питон.я":Най големият износ на България за САЩ е старини за 500 000 000 долара.Професор Овчаров ги копае а Бойко Борисов ги изнася в САЩ.
20:08 17.01.2026
18 Гориил
Коментиран от #21, #23
20:08 17.01.2026
19 Нямам очила и не разбрах точно
Последните пенсии си ги дарявах на зеленски и като ми се счупиха очилата нямам пари да си поръчам много та ако има някой да ми дари някакви скромни 30 лв ще го споменавам с добро.
20:09 17.01.2026
20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #14 от "изтрихме те като мяучих по грозно и":обаче съм секси , нали?и имам голям мустак!?
20:09 17.01.2026
21 И да изпраща такъв внушителен
До коментар #18 от "Гориил":контингент за атака срещу съединените щати.
Наистина сериозна работа.........
20:12 17.01.2026
22 Ха ха ха ха
20:12 17.01.2026
23 Последния Софиянец
До коментар #18 от "Гориил":Не е безнаказано.25 процента мита от САЩ.И това е само началото
20:12 17.01.2026
24 СМЕШНИ И ЖАЛКИ
20:13 17.01.2026
25 БГ вицове
20:13 17.01.2026
26 А там дори нямат дор 2 свободни бараки
20:14 17.01.2026
27 Хи хи хи
20:15 17.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Швейк
20:18 17.01.2026
31 Ми то.....
20:18 17.01.2026
32 az СВО Победа 80
Вечна слава!
20:20 17.01.2026
33 Хе хей
20:20 17.01.2026
34 Ехааааааа
Коментиран от #41
20:21 17.01.2026
35 Забрави нас
До коментар #8 от "оня с питон.я":Пашата ще ни сложи чалмите ама сами си го заслужаваме. После ще молим Русия да ни освободи на колене с глави между тях.
20:23 17.01.2026
36 Да ви е.а
20:24 17.01.2026
37 дони
20:25 17.01.2026
38 Да,бе
20:26 17.01.2026
39 касата
20:29 17.01.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #34 от "Ехааааааа":Всички български политици и говорещи глави които манипулираха народа за Нато Украйна и Ес трябва да бъдат низвергнати Дано новата Ялта да бъде благосклонна към България
20:31 17.01.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Голям майтап
20:37 17.01.2026
44 Станаха 1 взвод!
20:39 17.01.2026
45 много бе
20:41 17.01.2026
46 Тръмпи ще ги изволни натовските гейци
20:52 17.01.2026