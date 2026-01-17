Новини
Свят »
Словения »
Словения изпраща офицери в Гренландия за участие в международни военни учения

17 Януари, 2026 19:56 711 46

Двама словенски офицери ще участват в операцията „Арктическа устойчивост“ под ръководството на Дания

Словения изпраща офицери в Гренландия за участие в международни военни учения - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Словенското правителство одобри изпращането на двама офицери от Словенските въоръжени сили в Гренландия, съобщи регионалната телевизия Ен 1. Офицерите ще заминат в следващите дни, след като решението беше взето на онлайн заседание, започнало вчера вечерта и продължило до 10 часа тази сутрин, предава БТА.

Председателят на Социалдемократическата партия (СД) Матяж Хан потвърди, че всички министри от партията са подкрепили решението, въпреки първоначалната си предпазливост по време на обсъждането.

Двамата словенски офицери ще участват в международното военно учение „Арктическа устойчивост“ под ръководството на Дания, което цели засилване на регионалната сигурност, възпирането и солидарността на съюзниците, включително в контекста на усилената отбранителна позиция на НАТО и текущите събития в Украйна.

Решението на Словения идва на фона на заявките на американския президент Доналд Тръмп, който обяви намерението си Гренландия да стане част от САЩ и не изключи използването на сила. Белият дом обяви, че разполагането на европейски сили в Гренландия няма да влияе върху плановете на Тръмп. Ден по-късно президентът на САЩ заплаши с нови мита държавите, които се противопоставят на неговите планове.

До момента няколко държави вече са изпратили свои военни в Гренландия: Франция (15 войници), Германия (13), Швеция (трима офицери), Норвегия (двама), Финландия (двама офицери), Нидерландия (един морски офицер) и Обединеното кралство (един офицер). Очаква се и балтийските държави да се включат, докато някои източноевропейски страни и Италия вероятно няма да участват.

Според генерал-майор Сьорен Андерсен от обединеното арктическо командване на Дания, и САЩ са поканени да се присъединят към учението, което се провежда на стратегически важния остров. В решението на словенското правителство се посочва, че Гренландия е част от колективната отбрана на НАТО и може да бъде ключово място за възпиране на руско вмешателство.

В документа също е записано, че при необходимост от по-голямо участие на Словенската армия ще се вземе допълнително решение. Въпреки че операцията „Арктическа устойчивост“ като част от съюзническите дейности не е спорна, изпращането на словенски войски е било предмет на задълбочено обсъждане поради чувствителността на въпроса.


Словения
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    13 1 Отговор
    100 процента мита за Словения

    19:59 17.01.2026

  • 2 оня с питон.я

    19 2 Отговор
    Ние пратихме ли жълтопаветни патриоти? Защо Роско Лалугера мълчи?

    Коментиран от #5

    19:59 17.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    21 1 Отговор
    Тръмп обяви война на ЕС Край с еврото и еврозоната.

    Коментиран от #8

    20:00 17.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Тръмп праща войски в Гренландия.

    20:00 17.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "оня с питон.я":

    Щото 25 процента мита.

    Коментиран от #11

    20:01 17.01.2026

  • 6 смешаркофци

    11 1 Отговор
    кви международни военни учения
    на ледник

    учения се правят в европейски земи за да сте наясно с обстановката
    ако науж ви превзема Мечока

    20:02 17.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 оня с питон.я

    17 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Дедо Дончо настъпва от запад, Вовата от изток, Султанът оглежда Балканите от юг, време е Урсулът да бега по островите.

    Коментиран от #35

    20:02 17.01.2026

  • 9 Дякон Унуфрий Араллампиев

    17 0 Отговор
    Когато ви говорех че Нато и ЕС ще се разпадат вие се смеете Смейте се сега Ха ха ха И те така те

    20:03 17.01.2026

  • 10 Сталин

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ссср ще пребъде начело с Русия.

    20:03 17.01.2026

  • 11 оня с питон.я

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Че какво изнасяме за сащ? Жълтопаветна тор?

    Коментиран от #17

    20:04 17.01.2026

  • 12 Фен

    4 0 Отговор
    🤣🤣🤣😂😂😂🤣🤣🤣

    20:05 17.01.2026

  • 13 Отец Афанасий

    11 0 Отговор
    Господ си знае работата и наказва европейските фашисти.

    20:06 17.01.2026

  • 14 изтрихме те като мяучих по грозно и

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    по просто и от уличен К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    Коментиран от #20

    20:06 17.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ами

    15 0 Отговор
    Излиза, че Европа изпрати цялата си армия в Гренландия :)

    20:07 17.01.2026

  • 17 Последния Софиянец

    11 0 Отговор

    До коментар #11 от "оня с питон.я":

    Най големият износ на България за САЩ е старини за 500 000 000 долара.Професор Овчаров ги копае а Бойко Борисов ги изнася в САЩ.

    20:08 17.01.2026

  • 18 Гориил

    10 0 Отговор
    Дори и в най-лошите ни кошмари, само преди двадесет или тридесет години, би било невъзможно да си представим, че малка и безсилна Словения може да изразява антиамерикански настроения безнаказано.

    Коментиран от #21, #23

    20:08 17.01.2026

  • 19 Нямам очила и не разбрах точно

    13 0 Отговор
    колко като брой са офицерите. Така като се взирам ми се виждат като 2 милиона но ако греша ме поправете.
    Последните пенсии си ги дарявах на зеленски и като ми се счупиха очилата нямам пари да си поръчам много та ако има някой да ми дари някакви скромни 30 лв ще го споменавам с добро.

    20:09 17.01.2026

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "изтрихме те като мяучих по грозно и":

    обаче съм секси , нали?и имам голям мустак!?

    20:09 17.01.2026

  • 21 И да изпраща такъв внушителен

    10 0 Отговор

    До коментар #18 от "Гориил":

    контингент за атака срещу съединените щати.
    Наистина сериозна работа.........

    20:12 17.01.2026

  • 22 Ха ха ха ха

    9 0 Отговор
    Двама словенски офицери ха ха ха. Унгария да изпрати един запасняк за да разберат европуделите, че не те диктуват правилата а ще ядът дървото.

    20:12 17.01.2026

  • 23 Последния Софиянец

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Гориил":

    Не е безнаказано.25 процента мита от САЩ.И това е само началото

    20:12 17.01.2026

  • 24 СМЕШНИ И ЖАЛКИ

    12 0 Отговор
    ЕСКУРЗИАНТИ,ВСЯКО СЛЕДВАЩО ДЕЙСТВИЕ НА ЕС Е ПО КОМИЧНО.С ТАКИВА ДЕЙСТВИЯ КАК МОЖЕ ДА ИМАШ ТЕЖЕСТ НА МЕЖДУАНАРОДНАТА АРЕНА ПРЕ СТРАНИ КАТО САЩ,КИТАЙ,РУСИЯ,ИНДИЯ ИЛИ БРАЗИЛИЯ.

    20:13 17.01.2026

  • 25 БГ вицове

    8 0 Отговор
    Ние ще пратим Желясковото с водопада, смях да пада ха ха

    20:13 17.01.2026

  • 26 А там дори нямат дор 2 свободни бараки

    10 0 Отговор
    където да настанят мераклиите.

    20:14 17.01.2026

  • 27 Хи хи хи

    7 1 Отговор
    Само словакия ще победи краварите !!!!!!!!

    20:15 17.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Швейк

    8 1 Отговор
    Словения изпраща словенските свръхмощни атомни подводници

    20:18 17.01.2026

  • 31 Ми то.....

    8 0 Отговор
    Какво да кажа за ей тоя със тая прическа ........същински храбър джен.........дър къде му е розовото знаменце !!

    20:18 17.01.2026

  • 32 az СВО Победа 80

    7 0 Отговор
    Преди 81г. на днешния ден (17.01.1945г.) Червената армия освободи Полша!

    Вечна слава!

    20:20 17.01.2026

  • 33 Хе хей

    6 1 Отговор
    Така им се пада на еуропейците, Словения, Унгария и Сърбия имат силен съюзник в лицето на Путин. Да му мисли малкото островче с индитата, защото ако Тръмпито го поиска е негово.

    20:20 17.01.2026

  • 34 Ехааааааа

    8 0 Отговор
    Къде е нашия безстрашен евроатлантик МАГАРЕВ ......той ще пази Гренландия от чужди посегателства , той е страшилище и ще уплаши агресорите ........разбира се само да не забрави да отиде .......както във покрайна !!!!!!

    Коментиран от #41

    20:21 17.01.2026

  • 35 Забрави нас

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "оня с питон.я":

    Пашата ще ни сложи чалмите ама сами си го заслужаваме. После ще молим Русия да ни освободи на колене с глави между тях.

    20:23 17.01.2026

  • 36 Да ви е.а

    7 0 Отговор
    запрянката и той завалията

    20:24 17.01.2026

  • 37 дони

    6 0 Отговор
    стават лигитимна цел

    20:25 17.01.2026

  • 38 Да,бе

    7 0 Отговор
    НАТО е някаква циркова група,която скоро ще прави представления на луната,щото там сащисаните не могат да ги анексират...Не,че нямат желание,но се са стъпвали там...Селски пръчки е тоя алианс на тъпите селски пръчки.

    20:26 17.01.2026

  • 39 касата

    0 5 Отговор
    Пращайте и руските палячовци от В ъзраждане, в Гренладния да защитават интересите на матушката им Раша.🤩🤡📢💤

    20:29 17.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ехааааааа":

    Всички български политици и говорещи глави които манипулираха народа за Нато Украйна и Ес трябва да бъдат низвергнати Дано новата Ялта да бъде благосклонна към България

    20:31 17.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Голям майтап

    1 0 Отговор
    Словенците са хитри, двама офицери е препратка към Брюксел и лично към Урсулата и Каята. Гренландия е чао, да чакат на ред скандинавците. Брюксел ще развее белия байряк сам.

    20:37 17.01.2026

  • 44 Станаха 1 взвод!

    1 0 Отговор
    Нато изпрати една шейна хора да защитава Гренландия от САЩ!))

    20:39 17.01.2026

  • 45 много бе

    3 0 Отговор
    двама човека, ама то при -30 градуса на осторова колко да изпратиш....

    20:41 17.01.2026

  • 46 Тръмпи ще ги изволни натовските гейци

    0 0 Отговор
    Отчитат дейност словенците. Както се пее в песента - батальона се строява за последен път...хахахахаах

    20:52 17.01.2026

