Словения изпраща офицери в Гренландия за участие в международни военни учения

Словенското правителство одобри изпращането на двама офицери от Словенските въоръжени сили в Гренландия, съобщи регионалната телевизия Ен 1. Офицерите ще заминат в следващите дни, след като решението беше взето на онлайн заседание, започнало вчера вечерта и продължило до 10 часа тази сутрин, предава БТА.

Председателят на Социалдемократическата партия (СД) Матяж Хан потвърди, че всички министри от партията са подкрепили решението, въпреки първоначалната си предпазливост по време на обсъждането.

Двамата словенски офицери ще участват в международното военно учение „Арктическа устойчивост“ под ръководството на Дания, което цели засилване на регионалната сигурност, възпирането и солидарността на съюзниците, включително в контекста на усилената отбранителна позиция на НАТО и текущите събития в Украйна.

Решението на Словения идва на фона на заявките на американския президент Доналд Тръмп, който обяви намерението си Гренландия да стане част от САЩ и не изключи използването на сила. Белият дом обяви, че разполагането на европейски сили в Гренландия няма да влияе върху плановете на Тръмп. Ден по-късно президентът на САЩ заплаши с нови мита държавите, които се противопоставят на неговите планове.

До момента няколко държави вече са изпратили свои военни в Гренландия: Франция (15 войници), Германия (13), Швеция (трима офицери), Норвегия (двама), Финландия (двама офицери), Нидерландия (един морски офицер) и Обединеното кралство (един офицер). Очаква се и балтийските държави да се включат, докато някои източноевропейски страни и Италия вероятно няма да участват.

Според генерал-майор Сьорен Андерсен от обединеното арктическо командване на Дания, и САЩ са поканени да се присъединят към учението, което се провежда на стратегически важния остров. В решението на словенското правителство се посочва, че Гренландия е част от колективната отбрана на НАТО и може да бъде ключово място за възпиране на руско вмешателство.

В документа също е записано, че при необходимост от по-голямо участие на Словенската армия ще се вземе допълнително решение. Въпреки че операцията „Арктическа устойчивост“ като част от съюзническите дейности не е спорна, изпращането на словенски войски е било предмет на задълбочено обсъждане поради чувствителността на въпроса.