Левски отстъпи на Войводина в проверка в Турция

Левски допусна поражение с 1:2 от Войводина Нови Сад във втората си контрола по време на подготвителния лагер в Турция. „Сините“ поведоха през първото полувреме с попадение на Георги Костадинов, но сръбският тим, който заема трето място в местното първенство, осъществи пълен обрат след почивката чрез головете на Видосавлевич и Младенович. В края на срещата неофициален дебют за столичани записа Армстронг Око-Флекс. Левски имаше и поводи за недоволство от съдийството, след като не бе отсъдена дузпа за нарушение срещу Мустафа Сангаре, а Карлос Охене нацели гредата, предава БТА.

Още в 21-вата минута Марин Петков се озова сам в наказателното поле и стреля с десния крак, но ударът му бе блокиран в последния момент и топката излезе в корнер. Малко по-късно нов негов шут премина на сантиметри от левия страничен стълб.

В 29-ата минута Левски откри резултата. Радослав Кирилов центрира отдясно, а Георги Костадинов с техничен удар с глава прехвърли вратаря и направи 1:0. В 34-ата минута Марин Петков отново опита късмета си от границата на наказателното поле, но този път вратарят на Войводина улови топката.

След почивката сърбите стигнаха до изравняване в 55-ата минута. Гашпер Търдин спря първоначален удар с тяло, но топката попадна в Милодин Видосавлевич, който с левия крак реализира зад резервния страж Мартин Луков.

В 73-ата минута Левски бе близо до нов гол, след като Мустафа Сангаре изведе Карлос Охене на чиста позиция, но халфът уцели левия страничен стълб. В ответната атака Марко Младенович се възползва от извеждащ пас, излезе сам срещу Луков и хладнокръвно оформи крайното 2:1 за Войводина.

В последните десет минути Армстронг Око-Флекс се появи в игра за първи път с екипа на Левски, като зае позицията на централен нападател вместо Мустафа Сангаре.

Сърбите също имаха възможност да увеличат аванса си, но Джон Марин пропусна, след като остана сам срещу вратаря и стреля покрай гредата. В 83-ата минута Марин Петков, който бе заменен, но впоследствие се върна на терена, отправи опасен удар, преминал съвсем близо до вратата. Малко преди края Фабио Лима центрира, а Петков пропусна отличен шанс с глава, изпращайки топката над напречната греда.

Следващата контрола на Левски е срещу полския Заглембе на 21 януари (сряда).

Съставът на Левски: Светослав Вуцов, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Георги Костадинов, Акрам Бурас, Мазир Сула, Марин Петков, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре (влязоха още: Мартин Луков, Гашпер Търдин, Асен Митков, Карлос Охене, Карл Фабиен, Фабио Лима, Рилдо Фильо, Армстронг Око-Флекс).