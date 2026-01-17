Юнайтед започна с победа ерата на Карик срещу Сити

Манчестър Юнайтед надделя с 2:0 над Манчестър Сити в дербито от 22-рия кръг на Висшата лига, с което новият мениджър на "червените дяволи" Майкъл Карик стартира победоносно начело на тима, съобщава БТА. Домакините показаха по-голяма активност още през първото полувреме, като на два пъти стигнаха до мрежата, но и двата гола бяха отменени. Амад Диало и капитанът Бруно Фернандеш се разписаха, но попаденията им не бяха признати заради засади. Особено впечатляващо бе изпълнението на Фернандеш, който с финт преодоля Джанлуиджи Донарума и защитник, преди да вкара, но атаката започна от нередовна позиция.

След почивката Донарума отрази опасен удар на Диало, а малко по-късно Брайън Мбеумо пропусна добра възможност за Юнайтед.

В 65-ата минута обаче резултатът бе открит. Бруно Фернандеш изведе Мбеумо (на снимката) при бърза контраатака, а нападателят хладнокръвно реализира за 1:0. Десет минути по-късно Матеус Куня центрира отляво, а Патрик Доргу изпревари защитата на Сити и насочи топката в далечния ъгъл за 2:0.

В самия край Амад Диало можеше да оформи класическа победа, но уцели гредата. Малко след това, в добавеното време, Мейсън Маунт вкара на празна врата след нова бърза атака, но и този гол не бе зачетен заради засада в началото на нападението.