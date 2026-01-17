Новини
Юнайтед започна с победа ерата на Карик срещу Сити

17 Януари, 2026 18:41

Мбеумо и Доргу донесоха успеха на „червените дяволи“

Юнайтед започна с победа ерата на Карик срещу Сити - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед надделя с 2:0 над Манчестър Сити в дербито от 22-рия кръг на Висшата лига, с което новият мениджър на "червените дяволи" Майкъл Карик стартира победоносно начело на тима, съобщава БТА. Домакините показаха по-голяма активност още през първото полувреме, като на два пъти стигнаха до мрежата, но и двата гола бяха отменени. Амад Диало и капитанът Бруно Фернандеш се разписаха, но попаденията им не бяха признати заради засади. Особено впечатляващо бе изпълнението на Фернандеш, който с финт преодоля Джанлуиджи Донарума и защитник, преди да вкара, но атаката започна от нередовна позиция.

След почивката Донарума отрази опасен удар на Диало, а малко по-късно Брайън Мбеумо пропусна добра възможност за Юнайтед.

В 65-ата минута обаче резултатът бе открит. Бруно Фернандеш изведе Мбеумо (на снимката) при бърза контраатака, а нападателят хладнокръвно реализира за 1:0. Десет минути по-късно Матеус Куня центрира отляво, а Патрик Доргу изпревари защитата на Сити и насочи топката в далечния ъгъл за 2:0.

В самия край Амад Диало можеше да оформи класическа победа, но уцели гредата. Малко след това, в добавеното време, Мейсън Маунт вкара на празна врата след нова бърза атака, но и този гол не бе зачетен заради засада в началото на нападението.


  • 1 Директора👨‍✈️

    1 0 Отговор
    За ера се говори, когато нещо е минало. Не можеш да говориш за ера, когато то предстои. Знаете ли колко ще продължи? Може след 5 загуби да го сменят. Тогава 6 мача ера ли ще ги наречете? Използвате термини без дори да знаете значението им, да не говорим пък кога да ги използвате. Кажете период примерно, ама чак пък ера, когато това е едва първи мач. Ера във футбола като време е примерно 10+ години, не 10 мача.
    Журналисти, бла-бла 😫

    18:48 17.01.2026

