„Борисов: За една година изпълнихме всичките си цели“

„За една година изпълнихме всичките си цели, това, за което се събрахме - това направихме. Сега искат незабавни избори - ние им ги дадохме. До този момент не предлагат нищо, освен техните лични амбиции да притежават репресивните органи на държавата, които ние искаме да закриваме, а не да увеличаваме (КПК - бел. ред.)“. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на среща на ГЕРБ с кметове от Северна България, която се провежда във Велико Търново.

„Два пъти съм бил изправян в ситуация да взимам решения, които са съдбоносни и за партията, и за държавата - единия път беше COVID кризата, когато най-бързо затваряхме и най-бързо отваряхме държавата. Само ние оставихме отворени църквите, джамиите и синагогите. Втория път беше конвергентния доклад, когато трябваше да се реши, а Радев се държи като партиен лидер, а не като държавен глава, и като партиен лидер еднолично си назначава конституционни съдии”, каза още Борисов.

Подаването на конвергентен доклад е като да скочиш, няма връщане назад - или ЕС те приемат, или ти казват "Не ставаш", както стана с нашите съседи Румъния. Ами ако беше обратното - ако бяха приели Румъния, а България - не?, коментира лидерът на ГЕРБ.

Рисковете за ГЕРБ при внасянето на този доклад бяха чудовищни, отчете Борисов.

И като лицемери, всички излязоха да говорят против еврото и искаха вот на недоверие към правителството, допълни лидерът на ГЕРБ. Еврото се въвежда плавно. За капак ни извадиха от 27-годишен мониторингов механизъм за правоохранителната система, добави той.

„112 лева струва извозването на тон боклук във Велико Търново, а в Банкя - 285 лева плащам аз в София, каза Борисов, и въпреки това градът ни е заринат с боклук. Кметът на София казва, че кризата с боклука в София била политическа, а самият Борис Бонев, който го избра, казва, че кметът не знаел как да реши боклука. Искам Терзиев да стои до последния си работен ден, за да се види как управляват кметовете на ПП-ДБ, дори и СОС да му поиска оставката, ще гласуваме против нея. Когато има някой виновен, винаги казват "ГЕРБ ни пречи", но ние винаги му помагаме, атакуват го неговите хора и той го вижда“, каза още Борисов.