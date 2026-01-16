Новини
България »
Борисов: За една година изпълнихме всичките си цели

Борисов: За една година изпълнихме всичките си цели

16 Януари, 2026 14:47 948 76

  • бойко борисов-
  • велико търново-
  • еврозона

Два пъти съм бил изправян в ситуация да взимам решения, които са съдбоносни и за партията, и за държавата, каза той

Борисов: За една година изпълнихме всичките си цели - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„За една година изпълнихме всичките си цели, това, за което се събрахме - това направихме. Сега искат незабавни избори - ние им ги дадохме. До този момент не предлагат нищо, освен техните лични амбиции да притежават репресивните органи на държавата, които ние искаме да закриваме, а не да увеличаваме (КПК - бел. ред.)“. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на среща на ГЕРБ с кметове от Северна България, която се провежда във Велико Търново.

„Два пъти съм бил изправян в ситуация да взимам решения, които са съдбоносни и за партията, и за държавата - единия път беше COVID кризата, когато най-бързо затваряхме и най-бързо отваряхме държавата. Само ние оставихме отворени църквите, джамиите и синагогите. Втория път беше конвергентния доклад, когато трябваше да се реши, а Радев се държи като партиен лидер, а не като държавен глава, и като партиен лидер еднолично си назначава конституционни съдии”, каза още Борисов.

Подаването на конвергентен доклад е като да скочиш, няма връщане назад - или ЕС те приемат, или ти казват "Не ставаш", както стана с нашите съседи Румъния. Ами ако беше обратното - ако бяха приели Румъния, а България - не?, коментира лидерът на ГЕРБ.

Рисковете за ГЕРБ при внасянето на този доклад бяха чудовищни, отчете Борисов.

И като лицемери, всички излязоха да говорят против еврото и искаха вот на недоверие към правителството, допълни лидерът на ГЕРБ. Еврото се въвежда плавно. За капак ни извадиха от 27-годишен мониторингов механизъм за правоохранителната система, добави той.

„112 лева струва извозването на тон боклук във Велико Търново, а в Банкя - 285 лева плащам аз в София, каза Борисов, и въпреки това градът ни е заринат с боклук. Кметът на София казва, че кризата с боклука в София била политическа, а самият Борис Бонев, който го избра, казва, че кметът не знаел как да реши боклука. Искам Терзиев да стои до последния си работен ден, за да се види как управляват кметовете на ПП-ДБ, дори и СОС да му поиска оставката, ще гласуваме против нея. Когато има някой виновен, винаги казват "ГЕРБ ни пречи", но ние винаги му помагаме, атакуват го неговите хора и той го вижда“, каза още Борисов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    63 5 Отговор
    Набутаха ни в еврозоната и избягаха.

    Коментиран от #40

    14:48 16.01.2026

  • 2 В затвора си скоро крадец

    56 3 Отговор
    Заедно със славуца трифоновска

    Коментиран от #5, #9

    14:49 16.01.2026

  • 3 Промяна

    2 37 Отговор
    БОЙКОИ ПЕЕВСКИПАК ЩЕВИ ОТВЕЯТЗАЩОТО САЕДИН ТАНДЕМ ИТО РАБОТЕЩ ТАНДЕМА ШАРЛАТАНИЯТАИ ТЕМПОДОБНИ ВЪЗРАЖДАНИЯ МЕЧОВЕ. ИТЕМ ПОДОБНАИЗМЕТ.ПАКЩЕ СТЕВ ЪГЪЛА НАНАЙ ВЕЛИКАТАПАРТИЯ ГЕРБ ИБОЙКО ЩЕВИ ПОКАЖЕКЪДЕ ЕМЯСТОТО НАОВЦЕ КАТОВАС

    14:50 16.01.2026

  • 4 Поразии

    58 2 Отговор
    и золуми за 100 години напред в ущърб на държавата ни и българските граждани ! Ето това е изпълнението на позора !

    14:50 16.01.2026

  • 5 Промяна

    0 40 Отговор

    До коментар #2 от "В затвора си скоро крадец":

    БОЙКУ БОРИСОВЕ ЛИДЕР МАЧКА ВИ ВИЕ СТЕ БЕДНЯЦИ С ПЕЕФСКИ ША ИМАТ ПЪЛНО МНУЗИНСТВО ША СТЕ ОЩЕ ПО ГЛАДНИ ШАРЛАТАНИ КУПЕЙКИ ПУТИНИСТИ ГЕЛОВЕ И ПАРКОВЕ ПУБЕДА ГЕРП

    Коментиран от #14

    14:51 16.01.2026

  • 6 Лост

    49 2 Отговор
    Днес случайно пак ми попадна едно негово изказване преди няколко седмици-"За разлика от другите,аз никога не лъжа.".Без коментар.

    14:51 16.01.2026

  • 7 павела митова

    33 6 Отговор
    натресоха ни шиб@ната зона и евро и избягаха .,сега Чой като се отказа да е татко на хлапето ,ко прайм ,трябва бързо на намериш друг ,че....

    14:51 16.01.2026

  • 8 тикван чекмеджанов

    45 3 Отговор
    За една година напълнихме всичките си чекмеджета
    благодарение на наште наивни избирачи

    14:51 16.01.2026

  • 9 Точен сте

    36 2 Отговор

    До коментар #2 от "В затвора си скоро крадец":

    🚨🅱️Финален лупинг: Шутът – най мразен Слави Трифонов обслужи като за последно Пеевски и му остави държавната охрана от НСО‼️

    Пеевски НСО Борисов Охрана СлавиТрифонов Мутри БСП ИТН

    И за най-лековерната и наивна публика маските от лицата на долнопробните политически актьори в позорния умрял парламент паднаха. Коалицията Ново начало, събрала под шапката си БСП, ИТН и ГЕРБ с Пеевски, продължава да работи безотказно цял месец, след като бе изритана позорно с огромни протести.

    За нула време Слави Трифонов и Тошко заедно с целия им разпаднал се бардак от пилонаджийки и мутреси извървяха иначе дългия път от “изчегъртването” на ГЕРБ и модела КОЙ до техни слуги. Дългия винаги е бил шут на мутрите и силните на деня, но с Дебелия показа, че му липсва и политически морал и човешко достойнство. Въздухът над главата на вожда на Зулусите наистина тежи колкото думата му – нищо. Кръгла Нула.

    14:52 16.01.2026

  • 10 безпартиен

    37 2 Отговор
    Цел номер едно - чекмеджето да се пълни!Цел номер две- да не се пречи на цел номер едно!

    Коментиран от #29

    14:52 16.01.2026

  • 11 А цял номер едно

    25 3 Отговор
    е да не вкарате в еврозоната без референдум.
    А1 Писи го пуснаха в една от националните ни телевизии за да изтъкне че ние не сме достатъчно умни зрели като личности и не разбираме от икономика и бизнес и затова в никакъв случай не трябва да не се позволява референдум.

    14:53 16.01.2026

  • 12 Факти

    35 1 Отговор
    Значи е време да се самозакриете. Вие няма за какво повече да съществувате.

    14:53 16.01.2026

  • 13 С/Р

    17 1 Отговор
    Карикатура от холандски художник.

    14:54 16.01.2026

  • 14 ОЩЕ ПО ГЛАДНИ смешници

    13 3 Отговор

    До коментар #5 от "Промяна":

    русофоборсуци
    отчаяни гробари за мезе на шопара

    14:55 16.01.2026

  • 15 Народът на Бг

    36 1 Отговор
    По-голям Крадец, Лъжец и Престъпник в България
    е нямало в 13 вековната й История!

    14:55 16.01.2026

  • 16 Така е

    31 1 Отговор
    Еми да. Откраднахте 12 милиарда с дебелян магнитски ... И се готвехте да откраднете още 14 милиарда.

    14:55 16.01.2026

  • 17 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    17 1 Отговор
    ТВОИТЕ И НА ТВОИТЕ ПРИБЛИЖЕНИ ДА ЗА ХОРАТА ДЕДОВИЯ

    14:56 16.01.2026

  • 18 Аксел

    22 2 Отговор
    Бацето, ако не бяха бюджетите на ПП-ДБ щеше да видиш еврозоната през крив макарон. За няма и една година коалиционното ви управление с Прасчо, Зафчо и Славчо дигнахте над 100% инфлацията от 2,5 на 5,2%. Това ви е била главната цел - неипълнение на критериите за ерозоната и да крадете като за последно.

    14:57 16.01.2026

  • 19 Циник

    18 1 Отговор
    Тоест, понапълните чекмеджето, че беше тръгнало да се изпразва. Честито!

    14:57 16.01.2026

  • 20 Жалкото е

    2 29 Отговор
    Че лъжците от ПП ДБ,МЕЧ,ВЪЗРАЖДАНЕ и ВЕЛИЧИЕ плащат за тролове да ви лъжат и окрадат. Единствено нямат тролове ИТН ,ДПС и ГЕЕБ. Винаги винаги от април 2021 г. съм гласувал за ИТН. Никога не изневериха на принципите и програмата си - Европейска и Атлантическа България ,влизане в еврозоната и Шенген! Никога не предадоха Българския национален интерес на Русия за разлика от всички други! Няма за кой друг!

    14:57 16.01.2026

  • 21 Възpожденец 🇧🇬

    8 11 Отговор
    Разкритията от "Пътната карта" по Турски поток доказват тезата, че България (беш)е под пълния контрол на Кремъл.
    Русия тотално подчини/ла/ държавата - за да може извън всякаква институционалност да построи Турски поток, да заобиколи Украйна и след това да я нападне.
    Документи за "Пътната карта" по договора сключен с турската Боташ, които доказват националното предателството на Румен Радев и бившия министър на енергетиката и настоящ шев на Булгаргаз - Владимир Малинов в полза на Путин.
    Поне от 2013 г. се изпълнява този план от Борисов, БСП, менте-патрЕоти, ДПС . Дори прекомерното заселване на руски граждани по черноморието ни е следвало план за по късното ни завладяване.

    14:58 16.01.2026

  • 22 ЗАТОВА - ЧАО!

    19 1 Отговор
    От нашите цели не изпълнихте НИТО ЕДНА!

    14:58 16.01.2026

  • 23 Вредител

    26 1 Отговор
    Твоите чакмеджански цели, може, но целите на българите, не!

    14:59 16.01.2026

  • 24 Град Симитли

    24 1 Отговор
    "....112 лева струва извозването на тон боклук във Велико Търново, а в Банкя - 285 лева плащам аз в София, каза Борисов, и въпреки това градът ни е заринат с боклук.."
    .... Балите с боклук от вррмето на Тлъстия Бою ги караха чак в Силистра и още седят там!
    Боклук за боклук приказва!

    14:59 16.01.2026

  • 25 Жоро

    15 1 Отговор
    Като си помисля ,че за това...съм гласувал!

    14:59 16.01.2026

  • 26 Ура,,Ура

    20 1 Отговор
    Тоя няма ли да се смири и да се кротне вече. Стига е яхал народа с неговите хвалби и простотии. Не разбира ли, че му предстоят само болести и умирачка на тая възраст. Да се моли да не го тормозят много в отвъдното. И да се кръсти.

    Коментиран от #51

    14:59 16.01.2026

  • 27 Васала на Европа в България

    10 2 Отговор
    Правеше това което Европа искаше да върне България на Турция
    Както беше казал Доган пътя към Европа минава през Босфора

    15:00 16.01.2026

  • 28 Фактъ

    21 1 Отговор
    За една година надминахте себе си в загробването на народа спрямо предходните 15 години.

    15:00 16.01.2026

  • 29 Помислих

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "безпартиен":

    за дъщерята Мецана, помислих и за мечетата на Мама Мецана, финансово разбира се. По партийна линия Мечетата на Мечо, ще ръководят раята след не много години. Така е било, явно така ще бъде. Хайде всички заедно за риба и гъби, когато датата за избори бъде ясна. Нека Мечо да бъде, и пребъде.

    15:03 16.01.2026

  • 30 ШЕФА

    17 1 Отговор
    Ето това е лицето на българският престъпник и национален предател.Вижте го добре и знайте че всеки път когато ви се случи нещо лошо той стои зад това !!!

    15:03 16.01.2026

  • 31 Жалки продажни гербеpacти

    10 1 Отговор
    "Г-н Захов мога да го похваля, той направи няколко невалидни бюлетини в неговата секция. Всички знаем, че това е един от начините да имаме предимство!" - Иван Тотев, дълги години кмет на ГЕРБ в Пловдив.
    Да си припомним защо ГЕРБ не искат машини, а само хартия! Гледайте!

    15:03 16.01.2026

  • 32 Тома

    10 0 Отговор
    Аз знам че в Симитли на паркинга се изпълниха всички цели

    15:04 16.01.2026

  • 33 Софийски селянин,

    11 1 Отговор
    Супер нагъл и патологичен ЛЪЖЕЦ,че и срам няма..!!
    А СЪВЕСТ изобщо...
    Ама той ГОСПОД си знае работата, забавя но не забравя!

    15:05 16.01.2026

  • 34 Никой

    10 1 Отговор
    Всички знаем КОЙ държи фирмите за боклук в София . В омерзението си , че повечето граждани на София гласуваха за ППДБ а не за корпорацията ГЕРБ Толупа насъска сметосъбиращите фирми срещу кмета Терзиев. Целта на статуквото е да накаже по този начин всички които са против него . В София няма на кого да се оплаче затова Толупа ходи в провинцията да реве .

    15:05 16.01.2026

  • 35 Велики мислители

    9 0 Отговор
    "Аз съм npocт, ама вие сте още по npocти щом ми вярвате" - Буда Хелоина, на галено Meчо, орденоносец Ломоносов за заслуги към Путин

    "Понякога хората не искат да чуят истината, защото не искат да видят илюзиите си разбити."- Фридрих Ницше

    "Един мъж, който не си държи на думата, струва толкова, колкото въздуха над главата му" - зулус диван диван, на галено слаФчо.

    "Когато комунистът говори, той лъже; когато мълчи, той крие; когато има власт, той краде; когато губи власт, той разрушава." Маргарет Тачър

    15:06 16.01.2026

  • 36 Баба Гошка

    9 1 Отговор
    Нагрухаха се с валутния резерв по чекмеджетата, Сега по терлички изнизване и да с го харчат по живо по здраво, а стааддото - гладно, изддоено и остриганоо посред зима, да гоо д.

    15:06 16.01.2026

  • 37 Клети, нещастни копейки 🤪

    8 3 Отговор
    Копейки, разбрахте ли най накрая кой е истинския представител на Путлер в България?
    Няма до сега човек, който да е ощетил толкова българския народ в полза на московското блато, от колкото орденоносеца за заслуги към Путин - Бойко Борисов
    А вие търчите след патерицата му Късака Копейкин и малкото ДПС на тошко и слави.

    15:07 16.01.2026

  • 38 Данъкоплатец

    14 1 Отговор
    „Борисов: За една година изпълнихме всичките си цели“
    Вашите, ДА! А държавните кога?

    15:08 16.01.2026

  • 39 Истината

    9 2 Отговор
    Феновете на Бойко и Шиши и техните тролски армии обичат да дрънкат глупости, като всяват дезинформация.
    Всъщност реалността е, че именно благодарение на машините опозицията във Венецуела доказа, че Мадуро е фалшифицирал изборите в самата ЦИК и протоколите не отговарят на резултатите от машините. Това е основната причина САЩ, ЕС, Канада, Австралия, Нова Зеландия и куп други държави да не признаят победата му за легитимна. Самата Смартматик подава сигнал, че изборите във Венецуела са фалшифицирани и прекратява 13-годишни бизнес взаимоотношения.
    Благодарение на машините опозицията във Венецуела спечели изборите, защото това лиши Мадуро от традиционните му методи за манипулация на вота.
    По същата причина Бойко и Шиши не искат машини. С тях няма как да упражнят влияние върху изборния процес и със сигурност ще загубят изборите!

    15:09 16.01.2026

  • 40 Жан Бойко

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Време е за пенсия!

    15:09 16.01.2026

  • 41 Точно го пускат този дрезгав

    11 1 Отговор
    глас и по радиото.
    Доста се натрупват негативи на хората
    Незнам как го гледат и по телевизиите
    Аз не гледам тв откакто той яхна метлата , баба яга
    Спри се
    Засрами се
    Само той
    Само неговите близки
    Народа се проглуши
    И пак си повтаря ,добър, първи, единствен прав
    Латерна
    Празна кутия смачкана

    15:09 16.01.2026

  • 42 Борисов е брутален манипулатор!

    11 1 Отговор
    Изказването на Бойко Борисов е пореден опит за политическо самовъзхваляване, гарнирано с избирателна памет, внушения и откровени манипулации. Твърдението, че „за една година са изпълнили всичките си цели“, звучи кухо на фона на хроничната нестабилност, институционалната парализа и липсата на реални реформи, които бележат управлението, доминирано от ГЕРБ през последното десетилетие.

    15:10 16.01.2026

  • 43 Народеее

    11 1 Отговор
    Къде съгрешихме?!

    15:11 16.01.2026

  • 44 Има ли още шарани?

    9 2 Отговор
    Мили, сладки герберо-шишиевски тролчета. И на децата пред блока вече им е ясно, че „Възраждане“ е политически проект на ГЕРБ и ДПС - НН. Умишлено създадена проруска опозиция, която да играе ролята на Торбалан, който плаши хората как, ако, видиш ли, не гласуват за евроатлантиците Бойко и Шиши, ще дойдат русофилите на власт и ще ни извадят от ЕС и НАТО.
    Същите в момента съвсем умишлено се опитват да пришият копейките към ППДБ, докато обясняват, че са путинисти! Никого не можете да заблудите, но добър опит! Доста е забавно да ви наблюдава човек как се гърчите в агония, осъзнавайки, че тенденциите в обществото се променят и вашето време изтича.
    Борисов е на ръба на силите си, а без него и ГЕРБ, г-н Шиши ще изтече в канала на секундата! Цялата ви игра ни е ясна! И вие като Путин отивате директно в кофата на историята! Със сигурност ще го постигнем, колкото и време да ни отнеме, просто защото няма да се откажем, докато не успеем!
    Не можете да спрете хора, които никога не се отказват, а ние сме стотици хиляди независими и свободни българи! Ще ви победим в собствената ви игра!
    Обречени сте на провал. Само въпрос на време е!

    15:11 16.01.2026

  • 45 Борисов се ПРОВАЛИ за пореден път

    12 1 Отговор
    „Дадохме им избори“ не е постижение, а провал.
    Честите избори не са доказателство за демократичност, а за неспособност да се управлява устойчиво. Именно моделът „Борисов“ – концентриране на власт, зависимости и задкулисие – доведе до разпада на доверието и до политическата криза, от която България още не може да излезе.

    15:12 16.01.2026

  • 46 Бойко Борисов пак лъже

    10 1 Отговор
    Манипулация с КПК и „репресивните органи“.
    Борисов говори за „закриване“, но именно по време на управлението на ГЕРБ антикорупционните органи се превърнаха в бухалки срещу неудобни, а не в инструмент срещу корупцията по високите етажи на властта. Нито един ключов корупционен скандал, свързан с ГЕРБ, не доведе до реална отговорност.

    15:12 16.01.2026

  • 47 Чукча писател

    11 1 Отговор
    Баце отново е бъркал в контакта с голи ръце.

    15:13 16.01.2026

  • 48 COVID – самохвалство без отговорност

    7 0 Отговор
    „Най-бързо затваряхме и отваряхме“ не е успех, а признание за хаотично управление. България беше сред държавите с най-висока смъртност от COVID в ЕС. Това е пряк резултат от лоша комуникация, недоверие в институциите и липса на последователна политика – проблеми, за които Борисов носи пряка отговорност.

    15:13 16.01.2026

  • 49 дядото

    4 1 Отговор
    може да е вярно,защото ние го усещаме по джоба си.

    15:13 16.01.2026

  • 50 Полуистини - полулъжи

    8 1 Отговор
    Конвергентният доклад и еврото – половин истина.
    Да се представя процесът по еврото като личен героизъм е абсурдно. Това е дългогодишен, надпартиен процес, започнал много преди сегашната политическа конфигурация. А внушението, че президентът действа „еднолично“, е удобен опит за прехвърляне на отговорност и за създаване на изкуствен враг.

    Коментиран от #67

    15:14 16.01.2026

  • 51 И да му купят родата огледало

    7 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ура,,Ура":

    Без друго ще го наследят ако не е завещал на еди коя си.
    Да се види
    Стар подпухнал ,тъп поглед, изражение на притиснат

    15:15 16.01.2026

  • 52 Тойчо

    5 1 Отговор
    Е вие. С тези цели станахте още по богати, а народа още по беден. С кое обикноеените хорица са по добре? А пенсионерите питате ли ги как са? Вдигате заплати на полиция и администрация за да ви пазят и гласуват.

    15:15 16.01.2026

  • 53 Горски

    6 1 Отговор
    Какво прави Бибитко из страната, когато има петъчно заседание на парламента?От три работни дни на него и на Пеевски дали се събира един работен ден седмично? Бойко изведнъж забрави, че при оферти от по 280 лева, Фандъкова беше готова да подпише с единствената фирма дала 450 лева за тон. Трябва да оставят Васко хубаво да се окенза и софиянци сами ще го изгонят. Най-големият бокук в страната тръгнал да коментира.

    15:15 16.01.2026

  • 54 Румъния като плашило

    8 1 Отговор
    Сравнението с Румъния е или некомпетентно, или умишлено подвеждащо. Румъния има по-силна прокуратура, повече осъдени политици на високо ниво и по-бърз икономически растеж в редица периоди – нещо, което България пропусна именно при управлението на ГЕРБ.

    15:15 16.01.2026

  • 55 Бойко Борисов е ЦИНИЧЕН!!!!!!

    10 1 Отговор
    Боклукът в София – върхът на цинизма.
    Борисов критикува криза, създадена от модел, изграден от собствената му партия в продължение на години – договори, зависимости и скъпи схеми за сметосъбиране. Да се представя като страничен наблюдател е обида за интелигентността на хората.

    15:16 16.01.2026

  • 56 Уса

    5 1 Отговор
    Цял живот вземаш грешни решения на гърба на другите.За 20 години унищожи цяла държава а народа набута при губещите

    15:17 16.01.2026

  • 57 Полит. циничния Борисов

    5 1 Отговор
    „Искам Терзиев да стои“ – не от принципност, а от сметка!!
    Това не е демократичен жест, а политически цинизъм – желание проблемите да се задълбочат, за да бъдат използвани пропагандно.

    15:17 16.01.2026

  • 58 Борисов подменя миналото с ЛЪЖИ!

    4 0 Отговор
    В крайна сметка, изказването на Борисов не предлага визия за бъдещето, а опит да се пренапише миналото. България не страда от „лични амбиции“ на нови политици, а от дългогодишния модел на безконтролна власт, корупция и имитация на реформи – модел, чийто най-разпознаваем символ е именно Бойко Борисов.

    15:18 16.01.2026

  • 59 редникъ от Варшавски доковоръ

    0 4 Отговор
    адмирации за успеха! Организираната престъпност, поради необразоваността си е в спупор, високя пилот - се държи неадекватно в поведението си..... Поздравления за смелостта на ИТН, БСМ, ГЕРБ и НОВО НАЧАЛО - това ще учат бъдещите студенти по история, икономика, и обществени науки в близкото и далечно бъдеще! Сбогом хремъл........

    Коментиран от #65

    15:18 16.01.2026

  • 60 Мнение

    6 0 Отговор
    Думите на Бойко Борисов звучат като отчет за успехи, но всъщност представляват добре познат микс от самохвалство, прехвърляне на вина и удобно подбрани факти. Заявлението, че за една година са „изпълнили всичките си цели“, рязко контрастира с реалността – обществено недоверие, разклатени институции и липса на дълбоки реформи.

    15:19 16.01.2026

  • 61 Йордан Кареджов

    5 1 Отговор
    "Твърденията за апокалипсис и някакви страшни кризи след 1 януари 2026 г. не се случиха"
    Ще се случат след 1 Февруари,гарантирано,когато не могат са се сравняват цените евро/лев !
    "Расте броят на фалитите на фирми в България"
    Болниц АГ във варна сага кутия за стотинки на входа за подаяния !
    Свършиха париите от събирането на капачки !
    Кого лъжете Буда ? Въжето е смазано за вас 240 без родници !

    15:19 16.01.2026

  • 62 Провал след провал на Борисов

    6 0 Отговор
    Борисов представя предсрочните избори като доблестен жест, но те са по-скоро симптом на политическа немощ. Управление, което не може да произведе стабилност и ясна посока, трудно може да бъде наречено успешно. Именно при ГЕРБ се наложи практиката важните решения да се взимат на парче, под натиск и без обществен консенсус.

    15:20 16.01.2026

  • 63 Кофа и одеалце

    0 1 Отговор
    Вземете да санирате ЦСЗ и арестите, че никога не се знае докъде ще стигне всенародния ентусиазъм от приемането на еврото.

    15:20 16.01.2026

  • 64 Кбамилионеров

    3 0 Отговор
    Благодаря Баце,джобчето ми е пълно....сега и новият бос ако ми го напъл..ни,пак ще сме доволни....да живее Де...лят Пър.ви Само...държец.

    15:20 16.01.2026

  • 65 На Русия с любов

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "редникъ от Варшавски доковоръ":

    макар, че Рус е в Киев - това е Рус..... По- скоро, Сбогом Хремъл............

    15:20 16.01.2026

  • 66 С влизането в еврозоната

    1 1 Отговор
    Ще дойдат всякакви гастрольори с евро от Европа и света
    С лева имахме естествена защита на държавата който ни уважаваше купуваше левове и ги харчеше в България който не искаше в България не идваше

    Коментиран от #73

    15:23 16.01.2026

  • 67 За двата конвергентни

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Полуистини - полулъжи":

    доклада го натиснаха ПП ДБ. Този си направи мнозинство, за да теглят дългове и да крадат. Откакто го издигна Бриго Аспарухов, този се потопи с туловището в лъжи и кражби.

    15:23 16.01.2026

  • 68 сбогомъ хремъл

    1 0 Отговор
    и никога повече, да не се срещаме..... Не говоря за народа братски, а, за Кремълските неудачници...

    15:24 16.01.2026

  • 69 Тиквата е ЛУД

    3 0 Отговор
    😂😂😂😂😂

    15:27 16.01.2026

  • 70 Гост

    0 0 Отговор
    Като се омъжи за пеефски ще ги постигнеш, много ясно. Смешник

    15:28 16.01.2026

  • 71 този няма срам!

    0 0 Отговор
    за вашите цели знаем а за целите на народа кога ще чуете???

    15:33 16.01.2026

  • 72 библиотекаръ

    0 0 Отговор
    некои не вдеватъ, къде върви СВЕТъ, нали....... шестаците и кгбто, де -йощ се надяват да седнат в скута на тръмпя, пък уж били много мъжествени.......,де, който не е чел и учил достатъчно........ ама не по връзкарския начин...... да му седи в скута....... шестаци!

    15:34 16.01.2026

  • 73 С влизането само ти

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "С влизането в еврозоната":

    си станал по тп. Друга промяна няма.

    Коментиран от #75

    15:35 16.01.2026

  • 74 Дориана

    0 0 Отговор
    Ако целта на Борисов е била да превърне България в най- корумпираната мафиотска държава в Европа- да изпълнил е целта си, даже създаде и зависими Съд, Прокуратура и Полиция. Надскочи и себе си с помощта на Пеевски създаде полицейска държава с пълзяща Диктатура , рекети и политически затворници. Браво, Борисов ще останеш в иторията с тези си постижения.

    15:39 16.01.2026

  • 75 Борисов каза че сме пълноправен член

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "С влизането само ти":

    На Шенген
    В еврозоната и ЕС не се пълноправни и това ще го видим

    15:39 16.01.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове