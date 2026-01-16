„Борисов: За една година изпълнихме всичките си цели“

„За една година изпълнихме всичките си цели, това, за което се събрахме - това направихме. Сега искат незабавни избори - ние им ги дадохме. До този момент не предлагат нищо, освен техните лични амбиции да притежават репресивните органи на държавата, които ние искаме да закриваме, а не да увеличаваме (КПК - бел. ред.)“. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на среща на ГЕРБ с кметове от Северна България, която се провежда във Велико Търново.
„Два пъти съм бил изправян в ситуация да взимам решения, които са съдбоносни и за партията, и за държавата - единия път беше COVID кризата, когато най-бързо затваряхме и най-бързо отваряхме държавата. Само ние оставихме отворени църквите, джамиите и синагогите. Втория път беше конвергентния доклад, когато трябваше да се реши, а Радев се държи като партиен лидер, а не като държавен глава, и като партиен лидер еднолично си назначава конституционни съдии”, каза още Борисов.
Подаването на конвергентен доклад е като да скочиш, няма връщане назад - или ЕС те приемат, или ти казват "Не ставаш", както стана с нашите съседи Румъния. Ами ако беше обратното - ако бяха приели Румъния, а България - не?, коментира лидерът на ГЕРБ.
Рисковете за ГЕРБ при внасянето на този доклад бяха чудовищни, отчете Борисов.
И като лицемери, всички излязоха да говорят против еврото и искаха вот на недоверие към правителството, допълни лидерът на ГЕРБ. Еврото се въвежда плавно. За капак ни извадиха от 27-годишен мониторингов механизъм за правоохранителната система, добави той.
„112 лева струва извозването на тон боклук във Велико Търново, а в Банкя - 285 лева плащам аз в София, каза Борисов, и въпреки това градът ни е заринат с боклук. Кметът на София казва, че кризата с боклука в София била политическа, а самият Борис Бонев, който го избра, казва, че кметът не знаел как да реши боклука. Искам Терзиев да стои до последния си работен ден, за да се види как управляват кметовете на ПП-ДБ, дори и СОС да му поиска оставката, ще гласуваме против нея. Когато има някой виновен, винаги казват "ГЕРБ ни пречи", но ние винаги му помагаме, атакуват го неговите хора и той го вижда“, каза още Борисов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Коментиран от #40
2 В затвора си скоро крадец
3 Промяна
4 Поразии
5 Промяна
До коментар #2 от "В затвора си скоро крадец":БОЙКУ БОРИСОВЕ ЛИДЕР МАЧКА ВИ ВИЕ СТЕ БЕДНЯЦИ С ПЕЕФСКИ ША ИМАТ ПЪЛНО МНУЗИНСТВО ША СТЕ ОЩЕ ПО ГЛАДНИ ШАРЛАТАНИ КУПЕЙКИ ПУТИНИСТИ ГЕЛОВЕ И ПАРКОВЕ ПУБЕДА ГЕРП
6 Лост
7 павела митова
8 тикван чекмеджанов
благодарение на наште наивни избирачи
9 Точен сте
До коментар #2 от "В затвора си скоро крадец":🚨🅱️Финален лупинг: Шутът – най мразен Слави Трифонов обслужи като за последно Пеевски и му остави държавната охрана от НСО‼️
Пеевски НСО Борисов Охрана СлавиТрифонов Мутри БСП ИТН
И за най-лековерната и наивна публика маските от лицата на долнопробните политически актьори в позорния умрял парламент паднаха. Коалицията Ново начало, събрала под шапката си БСП, ИТН и ГЕРБ с Пеевски, продължава да работи безотказно цял месец, след като бе изритана позорно с огромни протести.
За нула време Слави Трифонов и Тошко заедно с целия им разпаднал се бардак от пилонаджийки и мутреси извървяха иначе дългия път от “изчегъртването” на ГЕРБ и модела КОЙ до техни слуги. Дългия винаги е бил шут на мутрите и силните на деня, но с Дебелия показа, че му липсва и политически морал и човешко достойнство. Въздухът над главата на вожда на Зулусите наистина тежи колкото думата му – нищо. Кръгла Нула.
10 безпартиен
Коментиран от #29
11 А цял номер едно
А1 Писи го пуснаха в една от националните ни телевизии за да изтъкне че ние не сме достатъчно умни зрели като личности и не разбираме от икономика и бизнес и затова в никакъв случай не трябва да не се позволява референдум.
12 Факти
13 С/Р
14 ОЩЕ ПО ГЛАДНИ смешници
До коментар #5 от "Промяна":русофоборсуци
отчаяни гробари за мезе на шопара
15 Народът на Бг
е нямало в 13 вековната й История!
14:55 16.01.2026
16 Така е
17 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
18 Аксел
19 Циник
20 Жалкото е
21 Възpожденец 🇧🇬
Русия тотално подчини/ла/ държавата - за да може извън всякаква институционалност да построи Турски поток, да заобиколи Украйна и след това да я нападне.
Документи за "Пътната карта" по договора сключен с турската Боташ, които доказват националното предателството на Румен Радев и бившия министър на енергетиката и настоящ шев на Булгаргаз - Владимир Малинов в полза на Путин.
Поне от 2013 г. се изпълнява този план от Борисов, БСП, менте-патрЕоти, ДПС . Дори прекомерното заселване на руски граждани по черноморието ни е следвало план за по късното ни завладяване.
22 ЗАТОВА - ЧАО!
23 Вредител
24 Град Симитли
.... Балите с боклук от вррмето на Тлъстия Бою ги караха чак в Силистра и още седят там!
Боклук за боклук приказва!
25 Жоро
26 Ура,,Ура
27 Васала на Европа в България
Както беше казал Доган пътя към Европа минава през Босфора
28 Фактъ
29 Помислих
До коментар #10 от "безпартиен":за дъщерята Мецана, помислих и за мечетата на Мама Мецана, финансово разбира се. По партийна линия Мечетата на Мечо, ще ръководят раята след не много години. Така е било, явно така ще бъде. Хайде всички заедно за риба и гъби, когато датата за избори бъде ясна. Нека Мечо да бъде, и пребъде.
30 ШЕФА
31 Жалки продажни гербеpacти
Да си припомним защо ГЕРБ не искат машини, а само хартия! Гледайте!
15:03 16.01.2026
32 Тома
33 Софийски селянин,
А СЪВЕСТ изобщо...
Ама той ГОСПОД си знае работата, забавя но не забравя!
34 Никой
35 Велики мислители
"Понякога хората не искат да чуят истината, защото не искат да видят илюзиите си разбити."- Фридрих Ницше
"Един мъж, който не си държи на думата, струва толкова, колкото въздуха над главата му" - зулус диван диван, на галено слаФчо.
"Когато комунистът говори, той лъже; когато мълчи, той крие; когато има власт, той краде; когато губи власт, той разрушава." Маргарет Тачър
36 Баба Гошка
37 Клети, нещастни копейки 🤪
Няма до сега човек, който да е ощетил толкова българския народ в полза на московското блато, от колкото орденоносеца за заслуги към Путин - Бойко Борисов
А вие търчите след патерицата му Късака Копейкин и малкото ДПС на тошко и слави.
38 Данъкоплатец
Вашите, ДА! А държавните кога?
39 Истината
Всъщност реалността е, че именно благодарение на машините опозицията във Венецуела доказа, че Мадуро е фалшифицирал изборите в самата ЦИК и протоколите не отговарят на резултатите от машините. Това е основната причина САЩ, ЕС, Канада, Австралия, Нова Зеландия и куп други държави да не признаят победата му за легитимна. Самата Смартматик подава сигнал, че изборите във Венецуела са фалшифицирани и прекратява 13-годишни бизнес взаимоотношения.
Благодарение на машините опозицията във Венецуела спечели изборите, защото това лиши Мадуро от традиционните му методи за манипулация на вота.
По същата причина Бойко и Шиши не искат машини. С тях няма как да упражнят влияние върху изборния процес и със сигурност ще загубят изборите!
40 Жан Бойко
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Време е за пенсия!
41 Точно го пускат този дрезгав
Доста се натрупват негативи на хората
Незнам как го гледат и по телевизиите
Аз не гледам тв откакто той яхна метлата , баба яга
Спри се
Засрами се
Само той
Само неговите близки
Народа се проглуши
И пак си повтаря ,добър, първи, единствен прав
Латерна
Празна кутия смачкана
42 Борисов е брутален манипулатор!
43 Народеее
44 Има ли още шарани?
Същите в момента съвсем умишлено се опитват да пришият копейките към ППДБ, докато обясняват, че са путинисти! Никого не можете да заблудите, но добър опит! Доста е забавно да ви наблюдава човек как се гърчите в агония, осъзнавайки, че тенденциите в обществото се променят и вашето време изтича.
Борисов е на ръба на силите си, а без него и ГЕРБ, г-н Шиши ще изтече в канала на секундата! Цялата ви игра ни е ясна! И вие като Путин отивате директно в кофата на историята! Със сигурност ще го постигнем, колкото и време да ни отнеме, просто защото няма да се откажем, докато не успеем!
Не можете да спрете хора, които никога не се отказват, а ние сме стотици хиляди независими и свободни българи! Ще ви победим в собствената ви игра!
Обречени сте на провал. Само въпрос на време е!
45 Борисов се ПРОВАЛИ за пореден път
Честите избори не са доказателство за демократичност, а за неспособност да се управлява устойчиво. Именно моделът „Борисов“ – концентриране на власт, зависимости и задкулисие – доведе до разпада на доверието и до политическата криза, от която България още не може да излезе.
46 Бойко Борисов пак лъже
Борисов говори за „закриване“, но именно по време на управлението на ГЕРБ антикорупционните органи се превърнаха в бухалки срещу неудобни, а не в инструмент срещу корупцията по високите етажи на властта. Нито един ключов корупционен скандал, свързан с ГЕРБ, не доведе до реална отговорност.
15:12 16.01.2026
47 Чукча писател
48 COVID – самохвалство без отговорност
49 дядото
50 Полуистини - полулъжи
Да се представя процесът по еврото като личен героизъм е абсурдно. Това е дългогодишен, надпартиен процес, започнал много преди сегашната политическа конфигурация. А внушението, че президентът действа „еднолично“, е удобен опит за прехвърляне на отговорност и за създаване на изкуствен враг.
Коментиран от #67
51 И да му купят родата огледало
До коментар #26 от "Ура,,Ура":Без друго ще го наследят ако не е завещал на еди коя си.
Да се види
Стар подпухнал ,тъп поглед, изражение на притиснат
15:15 16.01.2026
15:15 16.01.2026
15:15 16.01.2026
54 Румъния като плашило
55 Бойко Борисов е ЦИНИЧЕН!!!!!!
Борисов критикува криза, създадена от модел, изграден от собствената му партия в продължение на години – договори, зависимости и скъпи схеми за сметосъбиране. Да се представя като страничен наблюдател е обида за интелигентността на хората.
56 Уса
57 Полит. циничния Борисов
Това не е демократичен жест, а политически цинизъм – желание проблемите да се задълбочат, за да бъдат използвани пропагандно.
58 Борисов подменя миналото с ЛЪЖИ!
59 редникъ от Варшавски доковоръ
Коментиран от #65
60 Мнение
61 Йордан Кареджов
Ще се случат след 1 Февруари,гарантирано,когато не могат са се сравняват цените евро/лев !
"Расте броят на фалитите на фирми в България"
Болниц АГ във варна сага кутия за стотинки на входа за подаяния !
Свършиха париите от събирането на капачки !
Кого лъжете Буда ? Въжето е смазано за вас 240 без родници !
62 Провал след провал на Борисов
63 Кофа и одеалце
64 Кбамилионеров
65 На Русия с любов
До коментар #59 от "редникъ от Варшавски доковоръ":макар, че Рус е в Киев - това е Рус..... По- скоро, Сбогом Хремъл............
66 С влизането в еврозоната
С лева имахме естествена защита на държавата който ни уважаваше купуваше левове и ги харчеше в България който не искаше в България не идваше
Коментиран от #73
67 За двата конвергентни
До коментар #50 от "Полуистини - полулъжи":доклада го натиснаха ПП ДБ. Този си направи мнозинство, за да теглят дългове и да крадат. Откакто го издигна Бриго Аспарухов, този се потопи с туловището в лъжи и кражби.
68 сбогомъ хремъл
69 Тиквата е ЛУД
70 Гост
71 този няма срам!
72 библиотекаръ
73 С влизането само ти
До коментар #66 от "С влизането в еврозоната":си станал по тп. Друга промяна няма.
Коментиран от #75
74 Дориана
75 Борисов каза че сме пълноправен член
До коментар #73 от "С влизането само ти":На Шенген
В еврозоната и ЕС не се пълноправни и това ще го видим
76 Този коментар е премахнат от модератор.