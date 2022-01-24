Спортът по ТВ в сряда (26 януари)

Евроспорт 1
10:30 Тенис (мъже): Australian Open, 1/4-финал, Феликс Оже-Алиасим - Даниил Медведев
15:05 Биатлон (жени): ЕП в Арбер, 15 км индивидуално
17:10 Снукър: Германия Мастърс, I кръг, Джао Синтун - Марк Уилямс
20:55 Снукър: Германия Мастърс, I кръг, Рики Уолдън - Нийл Робъртсън
Макс спорт 2
02:00 НХЛ: "Каролина Хърикейнс" - "Вегас Голдън Найтс"
19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Закса" - "Локомотив" (Новосибирск)
22:00 Баскетбол: Еврокупа, "Гран Канария" - "Промитеас" (Патра)
Диема спорт
09:30 Футбол: контрола, "ЦСКА-София" - "Хартберг" (Австрия)
Евроспорт 2
11:05 Биатлон (мъже): ЕП в Арбер, 20 км индивидуално
15:55 Снукър: Германия Мастърс, I кръг, Джао Синтун - Марк Уилямс
19:00 Голф: PGA тур, Фармърс Иншурънс Оупън, I ден
Нова спорт
16:00 Футбол (жени): Купа на Азия, Индия - Китай
21:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Сарагоса" - "Мурсия"
Макс спорт 1
18:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Фенербахче" - "Тренто"
Макс спорт 3
18:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Динамо" (Москва) - "Маасейк"
Ринг
18:00 Футбол: Купа на Африка, 1/8-финал, Кот д`Ивоар - Египет
21:00 Футбол: Купа на Африка, 1/8-финал, Мали - Екваториална Гвинея
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19:30 Баскетбол: ББЛ, КИМ - "Феникс"
21:30 Баскетбол: ББЛ, "Политехника" - "Микс"
Диема спорт 2
20:00 Футбол: Лига 1, "Анже" - "Сент Етиен"
БНТ 3
21:30 Футзал: Евро `22, Испания - Азербайджан
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