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Спортът по ТВ в сряда ( 23 март)

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Спортът по ТВ в сряда ( 23 март)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда ( 23 март) - 1
Снимка: fakti.bg
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

12.05 Фигурно пързаляне: Световно първенство в Монпелие, жени, кратка програма Евроспорт 1
16.15 Колоездене: Брюж - Де Пан Евроспорт 2
18.00 Тенис, турнир в Маями МАХ Спорт 1
18.30 Волейбол, плейоф в първенството Диема спорт 2
19.30 Фигурно пързаляне: Световно първенство в Монпелие, спортни двойки, кратка програма Евроспорт 1
20.00 Волейбол, "Скандичи" - "Ла Лагуна" МАХ Спорт 3
21.00 Баскетбол, "Монако" - "Олимпиакос" МАХ Спорт 2
21.00 Волейбол, "Тур" - "Веро Волей" МАХ Спорт 4
21.30 Баскетбол, "Мурсия" - "Рио Бреоган" Нова спорт
22.00 Баскетбол, "Гран Канария" - "Будучност" МАХ Спорт 3


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