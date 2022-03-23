Спортът по ТВ в сряда ( 23 март)

12.05 Фигурно пързаляне: Световно първенство в Монпелие, жени, кратка програма Евроспорт 1
16.15 Колоездене: Брюж - Де Пан Евроспорт 2
18.00 Тенис, турнир в Маями МАХ Спорт 1
18.30 Волейбол, плейоф в първенството Диема спорт 2
19.30 Фигурно пързаляне: Световно първенство в Монпелие, спортни двойки, кратка програма Евроспорт 1
20.00 Волейбол, "Скандичи" - "Ла Лагуна" МАХ Спорт 3
21.00 Баскетбол, "Монако" - "Олимпиакос" МАХ Спорт 2
21.00 Волейбол, "Тур" - "Веро Волей" МАХ Спорт 4
21.30 Баскетбол, "Мурсия" - "Рио Бреоган" Нова спорт
22.00 Баскетбол, "Гран Канария" - "Будучност" МАХ Спорт 3
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