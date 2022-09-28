Вижте всички резултати и голмайстори в Лига на нациите

Във вторник вечер се изиграха и последните девет двубоя от групите на Лига на нациите. Вижте всички резултати и голмайстори в срещите.
Лига А
Португалия – Испания 0:1
0:1 Мората 88'
Швейцария – Чехия 2:1
1:0 Фройлер 29', 2:0 Емболо 30', 2:1 Шик 45'
Лига B
Албания – Исландия 1:1
1:0 Леняни 35', 1:1 Андерсон 90'
1:0 Ирландия – Армения 3:2
Еджън 18', 2:0 Обафеми 52', 2:1 Дашян 71, 2:2 Спертсян 73', 3:2 Брейди 90; (д)
Норвегия – Сърбия 0:2
0:1 Влахович 41', 0:2 Митрович 54'
Украйна – Шотландия 0:0
Швеция – Словения 1:1
0:1 Шешко 28', 1:1 Форсберг 42'
Лига C
Гърция - Северна Ирландия 3:1
1:0 Пелкас 14, 1:1 Лавъри 18', 2:1 Масурас 55'
Косово – Кипър 5:1
1:0 Муслия 22', 2:0 Рудани 45', 3:0 Рашани 47', 4:0 Мурики 52', 4:1 Роберж 81'. 5:1 Мурики 84'
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