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Вижте всички резултати и голмайстори в Лига на нациите

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Вижте всички резултати и голмайстори в Лига на нациите

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Изиграха се последните девет двубоя от групите на турнира

Вижте всички резултати и голмайстори в Лига на нациите - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Във вторник вечер се изиграха и последните девет двубоя от групите на Лига на нациите. Вижте всички резултати и голмайстори в срещите.

Лига А
Португалия – Испания 0:1
0:1 Мората 88'

Швейцария – Чехия 2:1
1:0 Фройлер 29', 2:0 Емболо 30', 2:1 Шик 45'

Лига B
Албания – Исландия 1:1
1:0 Леняни 35', 1:1 Андерсон 90'

1:0 Ирландия – Армения 3:2
Еджън 18', 2:0 Обафеми 52', 2:1 Дашян 71, 2:2 Спертсян 73', 3:2 Брейди 90; (д)

Норвегия – Сърбия 0:2
0:1 Влахович 41', 0:2 Митрович 54'

Украйна – Шотландия 0:0

Швеция – Словения 1:1
0:1 Шешко 28', 1:1 Форсберг 42'

Лига C
Гърция - Северна Ирландия 3:1
1:0 Пелкас 14, 1:1 Лавъри 18', 2:1 Масурас 55'

Косово – Кипър 5:1
1:0 Муслия 22', 2:0 Рудани 45', 3:0 Рашани 47', 4:0 Мурики 52', 4:1 Роберж 81'. 5:1 Мурики 84'


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