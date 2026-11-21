Марк Маркес пропусна първата си възможност да спечели предсрочно осмата световна титла в MotoGP, след като падна в 11-ата обиколка на спринта преди Гран при на Португалия. Испанецът от Ducati беше на по-малко от две обиколки от финала, когато загуби контрол при коварните условия на пистата „Портимао“.

Маркес се нуждаеше от две точки повече от основния си съперник Хорхе Мартин, за да си гарантира титлата още в събота. След отпадането му обаче Мартин завърши пети и намали изоставането си до 55 точки преди неделното състезание.

Бедзеки спечели спринта

Победата в кратката надпревара взе Марко Бедзеки с време 19:48.999 минути. Пилотът на Априлия се възползва от отпадането на Маркес и завърши пред Раул Фернандес от Trackhouse, който остана на 8.378 секунди.

Трети финишира Алекс Маркес от Грезини с пасив от 11.568 секунди. Хорхе Мартин пресече финалната линия пети и добави точки към актива си в шампионата.

„Портимао“ прие спринта при сложни условия, а падането на Маркес промени развоя на състезанието в заключителната му част. По-рано Бедзеки беше спечелил и квалификацията с нов рекорд на трасето от 1:37.201 минути. Маркес стартира втори, а Мартин бе седми на стартовата решетка.

Шансът за титлата остава за неделя

Маркес продължава да води в генералното класиране с 431 точки. Мартин е втори с 376, а Бедзеки заема третото място с 369 точки.

Испанецът ще има нова възможност да затвори битката за титлата в неделното Гран при на Португалия. След него в календара остава още един кръг, което означава, че развръзката в шампионата може да настъпи на „Портимао“, ако Маркес запази необходимата преднина пред Мартин.

Източници: bta.bg, motogp.com, motorsport-magazin.com