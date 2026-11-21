Манчестър Сити завърши 1:1 с Фулъм в домакинството си от 11-ия кръг на английската Висша лига. Равенството остави тима на Енцо Мареска без победа в четири поредни мача от първенството.

Фулъм поведе в 16-ата минута. Родриго Мунис се разписа след асистенция на Оскар Боб, а Манчестър Сити отново трябваше да наваксва изоставане в резултата.

Домакините стигнаха до гол за по-малко от десет минути, но попадението на Ерлинг Холанд не беше зачетено заради нарушение в атака. Изравняването все пак дойде в 57-ата минута, когато английският национал Елиът Андерсън вкара след добавка.

Андерсън пропусна за пълен обрат

Десет минути след гола си Андерсън имаше възможност да направи пълен обрат, но не успя да се разпише. В края на мача Джанлуиджи Донарума спаси удар на Родриго Мунис и запази равенството.

Манчестър Сити е допуснал три загуби в последните си четири мача без победа във Висшата лига. Тимът отстъпи последователно на Астън Вила, Брайтън и Нотингам Форест.

Арсенал остава начело

Арсенал води в класирането с 27 точки. Брайтън и Манчестър Сити са с по 22 точки, следвани от Ливърпул с 18, Челси и Евертън с по 16 и Борнемут с 15.

В оставащите срещи от кръга предстоят двубоите Астън Вила - Съндърланд, Борнемут - Нотингам, Челси - Лийдс, Ковънтри - Кристал Палас, Тотнъм - Ипсуич и Нюкасъл - Арсенал. На следващия ден са Ливърпул - Манчестър Юнайтед и Хъл Сити - Брайтън, а в понеделник ще се играе Брентфорд - Евертън.

Източници: bta.bg