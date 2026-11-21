Марица победи Миньор Перник с 3:0 (25:18, 25:14, 25:14) в мач от седмия кръг на женското волейболно първенство. Срещата се игра в зала „Борис Гюдеров“ в Перник.

Шампионките записаха седма победа от седем мача и продължават без загубен гейм от началото на сезона. Балансът на пловдивския тим вече е 21:0, а активът му достигна 21 точки.

Миньор имаше преднина само в началото

Домакините започнаха силно първия гейм и поведоха с 4:0. Марица изравни при 8:8, а след 11:11 пое инициативата и не я изпусна до края на частта. Най-голямата разлика дойде при последната точка за 25:18.

Във втория и третия гейм пловдивският състав наложи контрол още от началото. Марица спечели и двете части с по 25:14 и затвори мача без загубен гейм.

Марица остава начело

След седмия кръг Марица е лидер с 21 точки и геймова разлика 21:0. Втори е Левски София с 15 точки, а ЦСКА София заема третото място с 14. Миньор е осми с пет точки и баланс 1:6.

В друг мач от кръга ЦПВК победи Славия с 3:1 (21:25, 25:15, 25:16, 25:14).

Следващият двубой на Марица е във вторник, когато отборът приема хърватския Кастела в 1/32-финалите на турнира за Купата на ЦЕВ.

Източници: bta.bg