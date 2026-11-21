Самоков ще бъде домакин на Европейското първенство по баскетбол за девойки до 16 години през 2027 г. Турнирът в дивизия А ще се проведе от 13 до 21 август, съобщиха от Българската федерация по баскетбол.

Домакинството е одобрено от Международната федерация по баскетбол – ФИБА. Самоков вече е приемал европейски първенства при подрастващите, а градът ще бъде домакин и на шампионат за девойки до 20 години в дивизия В през 2026 г.

България с шест отбора на европейски първенства

Националният отбор на България за девойки до 18 години ще участва в дивизия В от 30 юли до 8 август 2027 г. Страната домакин на турнира все още не е определена.

Девойките до 20 години ще играят в Тулча, Румъния, от 3 до 11 юли. Българският състав за младежи до 20 години ще участва в първенството в Баку, Азербайджан, между 9 и 18 юли.

Юношите до 18 години ще имат мачове в Матозиньош, Португалия, от 23 юли до 1 август. Турнирът за момчета до 16 години ще се проведе в Братислава, Словакия, от 5 до 14 август.

Жребиите ще бъдат в началото на 2027 г.

ФИБА посочва, че жребиите за младежките европейски първенства през 2027 г. ще се проведат в началото на годината. Самоков ще бъде единственият български домакин на шампионат от дивизия А при подрастващите през следващото лято.

Домакинството ще даде възможност на българския тим за девойки до 16 години да играе пред собствена публика, докато останалите национални отбори ще пътуват за турнирите си в Румъния, Азербайджан, Португалия и Словакия.

Източници: bta.bg