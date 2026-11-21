Борусия (Дортмунд) оглави класирането в Бундеслигата след 10-ия кръг. Тимът спечели с 1:0 гостуването си на Борусия (Мьонхенгладбах) и събра 24 точки – с две повече от Байерн (Мюнхен) и Фрайбург.

Единственото попадение падна в 80-ата минута. Феликс Нмеча се възползва от непохватна изява на вратаря Даниел Бац и донесе успеха на гостите. Дортмунд не създаде много положения, но запази преднината си до края.

Байерн изпусна възможността да остане лидер

Байерн завърши 1:1 с Кьолн в петък и така отстъпи първото място. За баварците ситуацията се усложни и заради контузията на нападателя Хари Кейн, който не успя да довърши срещата.

Фрайбург се изравни с Байерн по точки след победа с 1:0 над новака Елферсберг. Единствения гол вкара Игор Матанович в 68-ата минута след подаване на Никлас Бесте.

За Елферсберг цял мач изигра българското крило Лукас Петков. Той създаде две добри възможности за своя тим, но те не бяха реализирани.

РБ Лайпциг се приближи до челото

РБ Лайпциг разгроми Унион (Берлин) с 5:1 като гост и вече има 21 точки. За победителите се разписаха Антонио Нуса, Ромуло, Ридли Баку, Брайън Груда и Роко Райц.

Айнтрахт (Франкфурт) спечели с 1:0 срещу Хофенхайм, като и двата отбора пропуснаха по една дузпа. Байер (Леверкузен) се наложи с 4:0 над Падерборн.

В челото на класирането е Борусия (Дортмунд) с 24 точки, следвана от Байерн и Фрайбург с по 22, РБ Лайпциг с 21 и Байер (Леверкузен) с 19 точки.

Източници: bta.bg