Карлос Алкарас се класира за финала на Финалния турнир на АТП в Торино след трудна победа над Бен Шелтън. Испанецът се наложи над американеца с 3:6, 6:3, 7:6 (7:1) в мач, продължил точно два часа.

Шелтън започна с пробив

Американецът взе ранен аванс, след като проби още във втория гейм и поведе с 3:0. До края на първата част двамата печелеха подаванията си, а Шелтън запази преднината си и затвори сета с 6:3.

Във втория сет равенството се запази до 3:3. Алкарас спечели подаването си за 4:3, след което проби съперника си и стигна до 5:3. Испанецът не допусна обрат и изравни резултата след 6:3.

Решаващият тайбрек

Третата част премина без пробиви. Шелтън първи стигна до 5:4, но Алкарас отговори убедително на собствен сервис и не даде точка на американеца. При 6:5 испанецът отново удържа подаването си и изпрати сета в тайбрек.

В него грешка от форхенд на Шелтън даде минипробив на Алкарас за 3:1. След това всички точки отидоха на сметката на испанеца, който спечели решаващата част със 7:1.

Предимство на Алкарас в преките двубои

Шелтън завърши мача с 14 аса срещу 12 за Алкарас, но допусна и повече двойни грешки при начален удар - четири срещу две. Испанецът реализира 33 печеливши удара, докато американецът записа 30. Разликата дойде и от по-добрата игра на Алкарас при посрещане.

Това беше шестият мач между двамата, а Алкарас постигна петата си победа. На финала той ще срещне победителя от другия полуфинал между актуалния номер 1 в света Александър Зверев и бившия водач в ранглистата Даниил Мадведев.

Източници: bta.bg