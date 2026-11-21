Спартак 1918 Варна и Черно море завършиха не успяха да си отбележат гол и завършиха 0:0 в градското дерби на крайморския град. След тази среща символичните домакините имат в актива си вече 17 точки, докато "моряците" са с 14 пункта.

Двата отбора изиграха слабо полувреме, в което преобладаваше борбата по терена, а головите положения почти липсваха. Още в 3-ата минута мачът бе прекъснат за около 2 минути, заради задимяване на терена от използваните в хореографията на феновете на домакините пиротехнически средства.

Първата по-сериозна ситуация в двубоя бе в 12-ата минута когато Селсо Сидни бе изведен в добра позиция отляво в наказателното поле на домакините и стреля, на вратарят Пламен Илиев улови. В 19-ата минута след грешка на Асен Дончев, който не успя да играе с топката, тя стигна до Чидера Окох, която я овладя, напредна и стреля отляво по диагонал, но стражът на символичните гости Кристиан Томов спаси. В 21-ата минута Черно море отбеляза гол чрез Георги Лазаров, който обаче не беше признат заради засада на футболиста на „моряците“. В 45+1 минута на първата част Томаш Силва имаше възможност да обстрелва вратата на гостите от свободен удар отляво, но ударът му бе силен, но много неточен.

В 56-ата минута домакините можеха да открият резултата. Бубакар Ханне центрира отляво към близката греда, където Васко Оливейра успя да отклони топката към вратата на Черно море, но тя мина встрани от нея. В 58-ата минута Жота Лопес пропусна от чиста позиция от десетина метра фронтално срещу вратата да вкара гол за Спартак 1918 Варна, защото след удара му топката премина на сантиметри встрани от целта. В 65-ата минута Чидера Окох засече с глава центриране отляво, но топката премина над вратата на Черно море. В 88-ата минута Александър Колев стреля опасно от воле, но топката попадна в ръцете на вратаря Пламен Илиев.

Източници: bta.bg