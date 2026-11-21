Славия и Арда завършиха 1:1 в мач от 15-ия кръг на Първа лига на стадион „Александър Шаламанов“ в София. Гостите от Кърджали играха почти целия двубой с човек по-малко, след като Набил Макни беше изгонен още в 7-ата минута, но въпреки това поведоха през второто полувреме.

Съдията Никола Попов първоначално показа жълт картон на Макни за нарушение с високо вдигнат крак срещу Владимир Милетич. След намеса на ВАР реферът прегледа ситуацията и промени решението си, като показа директен червен картон на нападателя на Арда.

Арда поведе с човек по-малко

Славия получи възможност да открие резултата веднага след изгонването, но Иван Минчев не успя да намери очертанията на вратата от чиста позиция. До почивката домакините имаха инициативата, докато Арда разчиташе на бързи атаки. Станислав Иванов и Светослав Ковачев отправиха удари към вратата на Иван Андонов, а Виктор Любенов стреля с глава, но без успех.

В 51-вата минута Арда поведе. Виктор Попов проби по дясното крило и върна топката към непокрития Лъчезар Котев, който с техничен удар я изпрати в десния ъгъл на вратата на Славия за 0:1.

Борносузов изравни от дузпа

Славия стигна до изравняването в 76-ата минута. Удар на Емил Стоев беше блокиран, но при повторенията се видя, че халфът е бил изритан в наказателното поле от Дерик да Силва. След проверка с ВАР Никола Попов отсъди дузпа и показа жълт картон на защитника на Арда.

Резервата Йоан Борносузов изпълни наказателния удар и прати топката вляво от Анатолий Господинов, който избра другия ъгъл. Това беше първият гол за Славия от 18 септември, когато Иван Минчев се разписа от дузпа при загубата с 1:2 от ЦСКА 1948. „Белите“ прекъснаха голова суша от 409 минути.

До края Васил Казълджиев можеше да донесе пълен обрат за домакините, но вратарят на Арда Анатолий Господинов се намеси и изби удара му.

Равенството не промени позициите на двата отбора. Арда остана шести с точка по-малко от петия Ботев Пловдив, а Славия запази осмото място и е на точка зад седмия Спартак Варна.

Източници: bta.bg, gong.bg, dsport.bg