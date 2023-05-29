Цветомир Найденов: Чочев игра с температура 38 градуса

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов публикува много интересен коментар във Фейсбук.
Той споделя следното след равенството за първенство между "червените" и Лудогорец (2:2).
"Ивайло Чочев игра с температура 38 градуса. Голям играч! Дефанзивен халф с 25 гола… Биби, брате, кажи честно, мразиш много националния отбор на България, нали?".
Чочев реализира последния гол в много интересния мач от плейофите на ефбет Лига. Той е лидер в голмайсторската листа на шампионата.
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1 Ами
07:35 29.05.2023
2 ЦСКА
07:43 29.05.2023