Цветомир Найденов: Чочев игра с температура 38 градуса

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов публикува много интересен коментар във Фейсбук.

Той споделя следното след равенството за първенство между "червените" и Лудогорец (2:2).

"Ивайло Чочев игра с температура 38 градуса. Голям играч! Дефанзивен халф с 25 гола… Биби, брате, кажи честно, мразиш много националния отбор на България, нали?".

Чочев реализира последния гол в много интересния мач от плейофите на ефбет Лига. Той е лидер в голмайсторската листа на шампионата.