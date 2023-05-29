Новини
Спорт »
Бг футбол »
Цветомир Найденов: Чочев игра с температура 38 градуса

29 Май, 2023 07:33 242 2

Цветомир Найденов: Чочев игра с температура 38 градуса

  • цска 1948

Цветомир Найденов с остри думи

Цветомир Найденов: Чочев игра с температура 38 градуса - 1
Снимка: БГНЕС
Тервел Илиев Тервел Илиев

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов публикува много интересен коментар във Фейсбук.

Той споделя следното след равенството за първенство между "червените" и Лудогорец (2:2).

"Ивайло Чочев игра с температура 38 градуса. Голям играч! Дефанзивен халф с 25 гола… Биби, брате, кажи честно, мразиш много националния отбор на България, нали?".

Чочев реализира последния гол в много интересния мач от плейофите на ефбет Лига. Той е лидер в голмайсторската листа на шампионата.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    4 0 Отговор
    Да беше отишъл на доктор бе, до там ли я докарахте, болни хора да играят.

    07:35 29.05.2023

  • 2 ЦСКА

    0 0 Отговор
    Честит рожден ден на автора на публикацията.

    07:43 29.05.2023

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове