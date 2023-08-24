Наско Сираков с коментар след драматичната битка Левски - Айнтрахт

Мажоритарният собственик на Левски - Наско Сираков, сподели мнението си след драматичното равенство на "сините" 1:1 срещу Айнтрахт Франкфурт на Националния стадион.

Легендарният нападател на столичани остана удовлетворен от представянето на отбора.

"Хубав мач срещу изключително силен отбор. Предстои ни гостуване, със сигурност няма да отидем да се предаваме. Ще се опитаме да отстраним Айнтрахт. Много повече ме удовлетворява представянето. Знам възможностите на състава и треньорския екип. Очакват ни добри неща занапред", заяви Наско Сираков, цитиран от "Гонг".