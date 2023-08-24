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Наско Сираков с коментар след драматичната битка Левски - Айнтрахт

24 Август, 2023 23:24 1 052 24

Наско Сираков с коментар след драматичната битка Левски - Айнтрахт

  • левски

1:1 в София

Наско Сираков с коментар след драматичната битка Левски - Айнтрахт - 1
Снимка: БГНЕС
Тервел Илиев Тервел Илиев

Мажоритарният собственик на Левски - Наско Сираков, сподели мнението си след драматичното равенство на "сините" 1:1 срещу Айнтрахт Франкфурт на Националния стадион.

Легендарният нападател на столичани остана удовлетворен от представянето на отбора.

"Хубав мач срещу изключително силен отбор. Предстои ни гостуване, със сигурност няма да отидем да се предаваме. Ще се опитаме да отстраним Айнтрахт. Много повече ме удовлетворява представянето. Знам възможностите на състава и треньорския екип. Очакват ни добри неща занапред", заяви Наско Сираков, цитиран от "Гонг".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 да питам

    2 3 Отговор
    Май не си верваш много , а ?!🤭

    23:26 24.08.2023

  • 3 Стариа Софеанец

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Развиваш ли бизнеса у Крим ?

    23:27 24.08.2023

  • 4 Последния Софиянец

    3 5 Отговор
    Да си прибере хората от Паметника на съветската армия.Чуват се в гората наоколо.

    Коментиран от #12

    23:27 24.08.2023


  • 5 Гого

    9 2 Отговор
    Левски срещу 15 пъти по-скъпия Айнтрахт играха като с равни!

    23:29 24.08.2023

  • 6 Охо Бохо

    7 2 Отговор
    Велик Левски с хиперзвукова бомба на резервата Фадига

    23:30 24.08.2023

  • 7 мдаааа

    3 0 Отговор
    Предлагам на търкащият , па бил той и важна клечка у форума , а си препрочете правилата , които е съчинил ... Гергин ?!

    23:32 24.08.2023

  • 8 ЛЕВСКИ Е ИКОНА! ЛЕВСКИ Е БЪЛГАРИЯ!!!

    7 1 Отговор
    ВЕЛИК,...ВЕЛИИИК,... ВЕЛИИИИИК!!!
    БУТАААААЙ.....

    Коментиран от #9, #10

    23:32 24.08.2023

  • 9 България

    5 4 Отговор

    До коментар #8 от "ЛЕВСКИ Е ИКОНА! ЛЕВСКИ Е БЪЛГАРИЯ!!!":

    Бутайте МОЧА Юнаци

    23:34 24.08.2023

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Абе

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Фенове на Айнтрахт са тръгнали към паметника на Левски за да го потрошат! Има ли кой да го защити?

    Коментиран от #14

    23:37 24.08.2023

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Има 250- 300 Ушеви и В. Министър

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Абе":

    Май и тия ушев-гюбрета ше ядат боя

    Коментиран от #17

    23:41 24.08.2023

  • 15 TV Бобов дол

    0 3 Отговор
    Сега синовете и внуците на тия платените от агтката които скандираха "кой не скача е червен" сегапаметници ще събарят !

    23:43 24.08.2023

  • 16 Левскар

    6 4 Отговор
    Тази вечер,На Националния стадион на Република България 35 хиляди Българи показаха на всички Защо не ги е срам да се назоват Българи!! А пред гнусния Паметник на Руските комунистически Окупатори казаха - Никога повече Руска Окупация на Родината!!!

    23:44 24.08.2023

  • 17 Абе

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Има 250- 300 Ушеви и В. Министър":

    Няма никой, всички са на МОЧА.

    23:44 24.08.2023

  • 18 Раев

    0 2 Отговор
    най важното е че ще влязат пари в касата, а аз ще имам за една игра на покер !!

    23:46 24.08.2023

  • 19 Кои са Защитниците

    2 1 Отговор
    На Паметника на Окупатора размахал Шмайзер над Родината вижте сами..

    23:48 24.08.2023

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

    4 2 Отговор
    НИЕ СМЕ НАСЛЕДНИЦИ НА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ!
    ВСИЧКИ БЕЗРОДНИЦИ, КОПЕЙКИ,ПЕТОЛЪЧКИ, ЧЕРВЕНИ БОКЛУЦИ...НЕЗАБАВНО ВЪН ОТ НАШАТА БЪЛГАРИЯ --- ИНАЧЕ..... СЛЕДВА... АНИХИЛАЦИЯ!!
    БЪЛГАРИЯ Е ВСИЧКО !!!!

    23:49 24.08.2023

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ИЗЧЕЗВАЙ,БЕ..ЛОЕШКИ ПОМ'ИЯР

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "ЦСКА":

    К@Р ЗА ЛИТЕКС СФ

    Коментиран от #24

    23:54 24.08.2023

  • 24 Свободна България

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "ИЗЧЕЗВАЙ,БЕ..ЛОЕШКИ ПОМ'ИЯР":

    Бутайте МОЧА, Велики Българи

    23:57 24.08.2023

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