Наско Сираков с коментар след драматичната битка Левски - Айнтрахт

Мажоритарният собственик на Левски - Наско Сираков, сподели мнението си след драматичното равенство на "сините" 1:1 срещу Айнтрахт Франкфурт на Националния стадион.
Легендарният нападател на столичани остана удовлетворен от представянето на отбора.
"Хубав мач срещу изключително силен отбор. Предстои ни гостуване, със сигурност няма да отидем да се предаваме. Ще се опитаме да отстраним Айнтрахт. Много повече ме удовлетворява представянето. Знам възможностите на състава и треньорския екип. Очакват ни добри неща занапред", заяви Наско Сираков, цитиран от "Гонг".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 да питам
23:26 24.08.2023
3 Стариа Софеанец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Развиваш ли бизнеса у Крим ?
23:27 24.08.2023
4 Последния Софиянец
Коментиран от #12
23:27 24.08.2023
5 Гого
23:29 24.08.2023
6 Охо Бохо
23:30 24.08.2023
7 мдаааа
23:32 24.08.2023
8 ЛЕВСКИ Е ИКОНА! ЛЕВСКИ Е БЪЛГАРИЯ!!!
БУТАААААЙ.....
Коментиран от #9, #10
23:32 24.08.2023
9 България
До коментар #8 от "ЛЕВСКИ Е ИКОНА! ЛЕВСКИ Е БЪЛГАРИЯ!!!":Бутайте МОЧА Юнаци
23:34 24.08.2023
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Абе
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Фенове на Айнтрахт са тръгнали към паметника на Левски за да го потрошат! Има ли кой да го защити?
Коментиран от #14
23:37 24.08.2023
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Има 250- 300 Ушеви и В. Министър
До коментар #12 от "Абе":Май и тия ушев-гюбрета ше ядат боя
Коментиран от #17
23:41 24.08.2023
15 TV Бобов дол
23:43 24.08.2023
16 Левскар
23:44 24.08.2023
17 Абе
До коментар #14 от "Има 250- 300 Ушеви и В. Министър":Няма никой, всички са на МОЧА.
23:44 24.08.2023
18 Раев
23:46 24.08.2023
19 Кои са Защитниците
23:48 24.08.2023
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВСИЧКИ БЕЗРОДНИЦИ, КОПЕЙКИ,ПЕТОЛЪЧКИ, ЧЕРВЕНИ БОКЛУЦИ...НЕЗАБАВНО ВЪН ОТ НАШАТА БЪЛГАРИЯ --- ИНАЧЕ..... СЛЕДВА... АНИХИЛАЦИЯ!!
БЪЛГАРИЯ Е ВСИЧКО !!!!
23:49 24.08.2023
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ИЗЧЕЗВАЙ,БЕ..ЛОЕШКИ ПОМ'ИЯР
До коментар #22 от "ЦСКА":К@Р ЗА ЛИТЕКС СФ
Коментиран от #24
23:54 24.08.2023
24 Свободна България
До коментар #23 от "ИЗЧЕЗВАЙ,БЕ..ЛОЕШКИ ПОМ'ИЯР":Бутайте МОЧА, Велики Българи
23:57 24.08.2023