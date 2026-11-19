Юлия Стаматова се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Анталия, Турция, с награден фонд 15 хиляди долара. 33-годишната българка и представителката на домакините Дога Тюркмен, четвърти поставени в схемата, победиха японките Сае Ногучи и Шихо Цуджиока с 2:6, 6:0, 10:8.

Срещата продължи 73 минути. Стаматова и Тюркмен взеха само два гейма в първия сет, но реагираха убедително във втората част и не дадоха гейм на съперничките си.

След равенство 1:1 сета победителките бяха определени в шампионски тайбрек до 10 точки. Българката и туркинята пропуснаха два мачбола, но след минипробив стигнаха до успеха с 10:8.

В спор за място на финала Стаматова и Тюркмен ще играят срещу вторите поставени Линда Севчикова от Чехия и Лаура Бьонер от Германия.

В надпреварата на сингъл Стаматова отпадна в първия кръг след загуба от италианката Денизе Валенте. Двубоят завърши след три тайбрека - 7:6(6), 6:7(3), 6:7(2).