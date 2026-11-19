Пазарджик ще бъде домакин на кръг от Световната купа по модерен петобой и през 2027 г. Надпреварата за мъже и жени е включена в международния календар като Световна купа 2 и е насрочена за 12-16 май. Така градът ще приеме състезанието за втора поредна година.

Това съобщи пред „Марица“ председателят на Българската федерация по модерен петобой Андрей Кузманов. Той определи домакинството като едно от най-престижните международни спортни събития, провеждани в Пазарджик, но изрази учудване от слабия интерес към него сред местната спортна общественост.

В календара на федерацията за следващата година е включен и международният турнир за купата „Христо Чочев“. Пазарджик ще бъде домакин още на републикански финали в различни възрастови групи.

Световната купа през 2027 г. ще бъде второто поредно издание на надпреварата в града. През 2026 г. Пазарджик прие състезанието от 13 до 17 май, като домакинството беше обявено от Българската федерация по модерен петобой и общината.

В международния календар за 2027 г. са посочени още кръгът в Кайро от 17 до 21 март, финалът на Световната купа в Будапеща от 28 до 30 май и световното първенство за мъже и жени в Будапеща през август. Пазарджик е единственият български град, включен сред домакините на кръг от основната серия.