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Илиан Илиев обяви групата на България

2 Ноември, 2023 13:43 445 4

Илиан Илиев обяви групата на България

  • футбол

Ето играчите

Илиан Илиев обяви групата на България - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Новият селекционер на мъжкия национален отбор на България Илиан Илиев обяви група от 27 футболисти за предстоящите двубои от квалификациите за Евро 2024. На 16 ноември националите ни посрещат Унгария, а 3 дни по-късно гостуват на Сърбия.

Ето и разширения състав на българския тим:

Вратари: Даниел Наумов (ЦСКА 1948), Иван Дюлгеров (Черно море), Димитър Митов (Сейнт Джонстън).

Защитници: Виктор Попов (Черно море), Иван Турицов (ЦСКА), Валентин Антов (Кремонезе), Алекс Петков (Шльонск), Симеон Петров (ЦСКА 1948), Кристиан Димитров (Левски), Живко Атанасов (Черно море), Антон Недялков (Лудогорец), Ангел Лясков (Локомотив Пд).

Полузащитници: Илия Груев (Лийдс), Ивайло Чочев (ЦСКА 1948), Андриан Краев (Левски), Филип Кръстев (Лос Анджелис ФК), Христо Иванов (Локомотив Пд), Светослав Ковачев (Ахмат Грозни), Станислав Иванов (Арда), Доминик Янков (Лудогорец), Илиан Илиев (Кифисия).

Нападатели: Кирил Десподов (ПАОК), Георги Русев (ЦСКА 1948), Мартин Минчев (Ризеспор), Преслав Боруков (Арда), Спас Делев (Лудогорец), Александър Колев (Крумовград).


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