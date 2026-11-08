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Милан обърна Дженоа и спечели с 2:1 в Генуа

Милан обърна Дженоа и спечели с 2:1 в Генуа

8 Ноември, 2026 18:10 399 1

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  • даниеле де роси

Росонерите взеха трите точки на „Луиджи Ферарис“ и увеличиха актива си до 24 точки. Дженоа остава с 13 точки след четвърта загуба в първенството

Милан обърна Дженоа и спечели с 2:1 в Генуа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Милан победи Дженоа с 2:1 като гост в 11-ия кръг на Серия А. Двубоят се игра на стадион „Луиджи Ферарис“ в Генуа, а официалният протокол на италианското първенство отчете успех за тима на Рубен Аморим.

С трите точки Милан увеличи актива си до 24 точки. Преди мача „росонерите“ имаха 21 точки, докато Дженоа беше с 13. Домакините прекъснаха серията си от три поредни победи и останаха без промяна в актива си.

Де Роси предупреди за силата на съперника

Преди срещата старши треньорът на Дженоа Даниеле Де Роси определи Милан като отбор от първата тройка. „Трябва да изиграем сериозен мач, да бъдем смели и агресивни, но да знаем, че срещаме голям отбор“, заяви Де Роси пред АНСА.

Домакините стигнаха до двубоя с три поредни успеха в шампионата, докато Милан търсеше реакция след загубата с 0:2 от Ференцварош в Лига Европа. Въпреки това тимът от Милано успя да вземе пълния актив на „Луиджи Ферарис“.

Следващи мачове

Милан ще се завърне на терена в Серия А на 22 ноември, когато ще приеме Фрозиноне. В същия ден Дженоа ще гостува на Сасуоло.

Източници: ansa.it


Италия
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