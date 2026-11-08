Бетис победи Елче с 2:0 с късни голове

Реал Бетис победи Елче с 2:0 като гост в мач от 12-ия кръг на Ла Лига. Двубоят на „Мартинес Валеро“ остана без голове до 81-вата минута, когато Родриго Рикелме даде преднина на гостите. Осем минути по-късно Марк Бартра оформи крайния резултат.

Елче имаше своите възможности, но не успя да ги превърне в гол. Домакините отправиха 13 удара, докато Бетис завърши мача с 18. Владението беше почти равностойно - 48% за Елче срещу 52% за състава от Севиля.

Рикелме и Бартра решиха мача

Родриго Рикелме откри резултата в 81-вата минута. Нападателят се появи като резерва и успя да промени развоя на срещата в момент, когато двата отбора продължаваха да търсят пролука в защитата на съперника.

Марк Бартра сложи край на интригата в 89-ата минута. Централният защитник се разписа след асистенция на Дани Себайос и осигури седмата победа на Бетис от началото на първенството.

„Не ни определя резултатът, а процесът и това, което развиваме на терена“, заяви треньорът на Елче Мартин Анселми преди срещата. Неговият отбор не допусна гол в продължение на повече от 80 минути, но остана без точки заради късния натиск на Бетис.

Бетис се задържа в челото

С успеха Реал Бетис събра 24 точки и се изкачи до четвъртото място в класирането. Елче остана с 10 точки и продължава да бъде в долната част на таблицата.

След паузата за националните отбори Бетис ще гостува на Севиля в градското дерби на 21 ноември. Елче ще играе срещу Леванте на 23 ноември.

Източници: europapress.es, skysports.com, realbetisbalompie.es