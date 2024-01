Скандал в българското ветроходство хвърля България в сивите среди на световния спорт!

На състоялото се Световно първенство за жени, което завърши на 10.01.24г, се разгръща невиждано драматична ситуация. Състезателка, представител на България – Александра Лукоянова, от Яхт Клуб „Черноморец Бургас“ мистериозно се е „оттеглила“, както бе публикувано от Maritime.bg на 09.01.2024 : https://www.maritime.bg/103626/

Внезапното оттегляне се случва непосредствено след проведени няколко гонки и разпределението на групите.

След като, името ѝ бе премахнато от класирането, а класирането коригирано последва така нареченото „оттегляне“. За кратко се бе появила надежда, че „български“ ветроходец отново ще вземе участие на Олимпиада. Последната спечелена олимпийска квота е била преди 24 години и е завоювана от Ирина Константинова за Олимпиадата в Сидни 2000г.

Личният треньор на Александра е и член на Управителния Съвет на БФВ. Валентин Николов, разкрива големите надежди в репортаж, който представя Александра Лукоянова, като „Най-добрата „българска ветроходка“ в момента! https://www.youtube.com/watch?v=UM5Wv9pI1eY

Въпреки, че са пренебрегнати правилата във федерацията и на първенството не е изпратена първата състезателка в ранг листата, не е обърнато и внимание, и на факта, че за участие в тази проява е необходимо да е спазено и друго изискване на Световната федерация.

Ранкг листата может да видите тук https://www.bulsaf.bg/wp-content/uploads/2015/07/Ranking-ILCA-6-2023.pdf

За съжаление това обаче не е прецедент!

През 2023 година, Александра Лукоянова не е допусната и до други състезания, а именно Европейско първенство в Андора през 2023 г. Същият е случаят и с “Princess Sofia 2023” в Палма де Майорка.

Но как става така, че Александра Лукоянова, която до 2022 е гражданин и състезател за друга държава, през 2023 става изведнъж български състезател?

Защо представя България, спряга се като „най-добрата българска ветроходка“ и бива лансирана като такава при вече наличен млад състезател от друг клуб, в който БФВ е инвестирала средства. Защо нейното име бива премахнато от класирането на големи спортни събития цели три пъти, контролирани директно от Световната класна асоциация – ILCA 6 и съответно от Световната федерация по ветроходство - World Sailing ?

Възникват въпроси:

1.Спазени ли са изискванията на World Sailing - APPENDIX 3 – ELIGIBILITY CODE ( Наредба за правоспособност : https://www.sailing.org/tools/documents/2021EligibilityCode-[26821].pdf

В която според правило 19.15 Състезател, който представлява една държава и който има друга националност, сменил е своята националност, или е придобил нова националност, няма да може да представлява новата си „държава“ освен ако:

(а) не е представлявал старата си държава през последните 3 години

(b) не са минали поне 3 години от смяната на националност

Управлението на World Sailing може след разглеждане на обстоятелствата за всеки случай в частност, и със съгласието на местните власти, които имат отношение по въпроса, намали или отмени периодите споменати в точки (а) и (b)

„19.15 A competitor who has represented one country and who has another nationality, has changed his nationality, or has acquired a new nationality shall not represent his new country unless: (a) he has not represented his old country within the last three years; and (b) at least three years has passed since such change or acquisition.

The World Sailing Board may, after taking into account the circumstances of each case and with the agreement of the Member National Authorities concerned, reduce or cancel the three-year periods referred to in (a) and (b) above.“

2. Защо и как се взема решението БФВ да финансира този състезател през 2023 и отново през 2024 въпреки вече създадените усложнения и недопускането на състезателя на редица регати? Какво се случва и как биват отчитани тези средства и оправдан техния разход? Защо вместо да се финансират български състезатели, които не представляват риск от подобен характер, целево финансиране бива усвоено от състезател, който съвсем наскоро е придобил българско гражданство и явно не са спазени изискванията от институциите в съответния олимпийски клас?



3. Защо е нужно цялата ни страна да бъде поставяна под общ знаменател и накарана да отговаря пред различни реномирани и световни организации, предизвикано от некомпетентно управление на БФВ?

4. Има ли кореспонденция между БФВ и World Sailing, по този въпрос и защо се е стигнало до тази ситуация.

За съжаление, най-потърпевш в случая е Александра Лукоянова, която вероятно е подведена, както от своя треньор (член на УС на БФВ), така и от БФВ.

А за всички други български състезатели остава надеждата, че някой ден и българското ветроходство ще има управление в лицето на федерацията, което е компетентно, прозрачно и справедливо.

Автор: Станислав Касъров, международен съдия по ветроходство