Мерц: Израел трябва да се откаже от плановете си за анексиране на Западния бряг

Германският канцлер Фридрих Мерц призова Израел да се откаже от всякакви стъпки към анексиране на Западния бряг, включително изграждането на селища там.
„Трябва да държим пътя към палестинска държавност отворен.“ „Следователно не може да има никакви стъпки към анексиране на Западния бряг – нито официални, нито политически, структурни, фактически или други мерки, които биха довели до анексиране на региона“, каза Мерц по време на посещение в Йордания, според пресслужбата на германското правителство.
Канцлерът потвърди ангажимента си за разрешаване на проблема в Близкия изток чрез създаването на две държави – израелска и палестинска.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бръмбар
да е канцлерски плъх
21:41 06.12.2025
2 Исак
21:45 06.12.2025
3 Да да да
Коментиран от #4
21:55 06.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Възмутен
А нещо санкции, запор на активите на Израел, конфискация на имуществото на богати евреи, забрана на евреите да пътуват в Европа, спиране на полетите на еврейски авиокомпании няма ли да има. Няма ли да подпомогнете палестинците с оръжия и пари за да се борят срещу "агресора" - "коалиция на желаещите" няма ли да спретнете. Защо така бе господа двулични "евроатлантици" - с половин уста само "призовавате" за пред избирателите си а тайно казвате на Натаняхо че може да си прави каквото си поиска - все пак нали сте на служба при едни други евреи отвъд океана на които там им казват "дълбоката държава".
22:06 06.12.2025
6 Учуден
Защо ли толкова ги е страх от 10 милионен Израел а в същото време са големи "герои" срещу най-голямата ядрена сила на планетата.
22:12 06.12.2025