Мерц: Израел трябва да се откаже от плановете си за анексиране на Западния бряг

Германският канцлер Фридрих Мерц призова Израел да се откаже от всякакви стъпки към анексиране на Западния бряг, включително изграждането на селища там.

„Трябва да държим пътя към палестинска държавност отворен.“ „Следователно не може да има никакви стъпки към анексиране на Западния бряг – нито официални, нито политически, структурни, фактически или други мерки, които биха довели до анексиране на региона“, каза Мерц по време на посещение в Йордания, според пресслужбата на германското правителство.

Канцлерът потвърди ангажимента си за разрешаване на проблема в Близкия изток чрез създаването на две държави – израелска и палестинска.