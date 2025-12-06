Новини
Мерц: Израел трябва да се откаже от плановете си за анексиране на Западния бряг

6 Декември, 2025 21:33 517 6

  фридрих мерц
  германия
  израел
  западен бряг
  анексиране

Трябва да държим пътя към палестинска държавност отворен, смята германският канцлер

Мерц: Израел трябва да се откаже от плановете си за анексиране на Западния бряг - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц призова Израел да се откаже от всякакви стъпки към анексиране на Западния бряг, включително изграждането на селища там.

„Трябва да държим пътя към палестинска държавност отворен.“ „Следователно не може да има никакви стъпки към анексиране на Западния бряг – нито официални, нито политически, структурни, фактически или други мерки, които биха довели до анексиране на региона“, каза Мерц по време на посещение в Йордания, според пресслужбата на германското правителство.

Канцлерът потвърди ангажимента си за разрешаване на проблема в Близкия изток чрез създаването на две държави – израелска и палестинска.


  • 1 бръмбар

    8 1 Отговор
    шМърц трябва да се откаже от плановете си за
    да е канцлерски плъх

    21:41 06.12.2025

  • 2 Исак

    4 2 Отговор
    Аз съм юдей! Мерц е един фашист с реваншистки идеи и трябва да бъде спрян! Вярвам, че Израел ще се погрижи и за него и за останалите нацисти окупирали върховете на властта в ЕС! Ако ли не, то тогава с Европа е свършено - руснаците отново ще я прегазят, и то с пълно право...!

    21:45 06.12.2025

  • 3 Да да да

    2 0 Отговор
    Сделка. Ще има или не.Това предстои да видим.Който е в час знае за какво говоря.

    Коментиран от #4

    21:55 06.12.2025

  • 5 Възмутен

    1 0 Отговор
    "Фридрих Мерц призова Израел да се откаже от всякакви стъпки към анексиране на Западния бряг"

    А нещо санкции, запор на активите на Израел, конфискация на имуществото на богати евреи, забрана на евреите да пътуват в Европа, спиране на полетите на еврейски авиокомпании няма ли да има. Няма ли да подпомогнете палестинците с оръжия и пари за да се борят срещу "агресора" - "коалиция на желаещите" няма ли да спретнете. Защо така бе господа двулични "евроатлантици" - с половин уста само "призовавате" за пред избирателите си а тайно казвате на Натаняхо че може да си прави каквото си поиска - все пак нали сте на служба при едни други евреи отвъд океана на които там им казват "дълбоката държава".

    22:06 06.12.2025

  • 6 Учуден

    1 0 Отговор
    Значи Мерц е в коалицията на желаещите които са готови война да почнат срещу Русия за да защитават неонацистите в Киев обаче срещу Хитлеряхо нищо - само "призовават" да не анексирал много земи и не смеят никаква заплаха срещу него да отправят.

    Защо ли толкова ги е страх от 10 милионен Израел а в същото време са големи "герои" срещу най-голямата ядрена сила на планетата.

    22:12 06.12.2025

