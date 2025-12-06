Деко коментира бъдещето на четирима ключови играчи в Барселона

Спортният директор на Барселона Деко даде яснота по няколко важни теми, свързани с играчите на клуба. В интервю той засегна бъдещето на Ерик Гарсия, Роберт Левандовски, Рафиня и Роналд Араухо.

„Подновяването на договора на Ерик Гарсия е отлична новина. Той напълно обърна ситуацията около себе си. Само на 24 години е, дава много на отбора и никога не се оплаква“ обясни Деко.

Относно Роберт Левандовски, директорът каза, че играчът има договор и един от най-добрите нападатели през последните години, но нищо не е решено, а още е рано.

“Рафиня е специален и много важен играч за нас. Носи ентусиазъм в отбора и си спечели уважението на феновете. Флик му дава голямо доверие“, добяви Деко.



“Не искам да говоря за темата Араухо. Говорих с него и за мен въпросът е приключен“, добави шефът като така хвърли и някаква яснота върху плановете на Барса за следващия сезон, които обещават стабилност за някои, но и пауза и размисъл за други.