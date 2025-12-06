Новини
Деко коментира бъдещето на четирима ключови играчи в Барселона

6 Декември, 2025 18:33

Спортният директор засипа с похвали Ерик Гарсия и Рафиня, но остана уклончив за Левандовски и Араухо

Деко коментира бъдещето на четирима ключови играчи в Барселона - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Спортният директор на Барселона Деко даде яснота по няколко важни теми, свързани с играчите на клуба. В интервю той засегна бъдещето на Ерик Гарсия, Роберт Левандовски, Рафиня и Роналд Араухо.

„Подновяването на договора на Ерик Гарсия е отлична новина. Той напълно обърна ситуацията около себе си. Само на 24 години е, дава много на отбора и никога не се оплаква“ обясни Деко.

Относно Роберт Левандовски, директорът каза, че играчът има договор и един от най-добрите нападатели през последните години, но нищо не е решено, а още е рано.
“Рафиня е специален и много важен играч за нас. Носи ентусиазъм в отбора и си спечели уважението на феновете. Флик му дава голямо доверие“, добяви Деко.

“Не искам да говоря за темата Араухо. Говорих с него и за мен въпросът е приключен“, добави шефът като така хвърли и някаква яснота върху плановете на Барса за следващия сезон, които обещават стабилност за някои, но и пауза и размисъл за други.


Испания
