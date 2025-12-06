Новини
Хандбалистките ни до 19 години спечелиха IHF Trophy за зона Европа

6 Декември, 2025 22:15 524 1

  • хандбал-
  • девойки до 19 години-
  • турнир-
  • прищина-
  • победа

С първото място момичетата заслужиха правото да представят Европа в интерконтиненталното издание на турнира за IHF Trophy при 19-годишните

Хандбалистките ни до 19 години спечелиха IHF Trophy за зона Европа - 1
Снимка: БФ Хандбал
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Хандбалистките ни до 19 години спечелиха IHF Trophy за зона Европа, предава БТА. Възпитаничките на старши треньора Миглена Христова завършиха с пълен актив от 8 точки, след като триумфираха над Великобритания с 32:28 в последния кръг. Мелина Спасова се отличи с 13 гола в двубоя с британките, Петя Василева добави 6, а Мартина Тодорова допринесе с 4 попадения.

Преди това българките записаха победи и над другите три участващи тима в надпреварата – над Белгия с 31:22, над домакина Косово с 34:25 и над Грузия с 43:33.

С първото място момичетата на Христова заслужиха правото да представят Европа в интерконтиненталното издание на турнира за IHF Trophy при 19-годишните. Победителят в него ще си осигури директно класиране за световното първенство във възрастовата група.

В края на ноември девойките на България до 17 години спечелиха същата надпревара за IHF Trophy за зона Европа също в Прищина.


Косово
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Евгени от Алфапласт

    Да питам, какво стана с оня пичага с чикибойските статии? Да не го е гепил ковида?

    22:17 06.12.2025

