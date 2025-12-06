Хандбалистките ни до 19 години спечелиха IHF Trophy за зона Европа, предава БТА. Възпитаничките на старши треньора Миглена Христова завършиха с пълен актив от 8 точки, след като триумфираха над Великобритания с 32:28 в последния кръг. Мелина Спасова се отличи с 13 гола в двубоя с британките, Петя Василева добави 6, а Мартина Тодорова допринесе с 4 попадения.

Преди това българките записаха победи и над другите три участващи тима в надпреварата – над Белгия с 31:22, над домакина Косово с 34:25 и над Грузия с 43:33.

С първото място момичетата на Христова заслужиха правото да представят Европа в интерконтиненталното издание на турнира за IHF Trophy при 19-годишните. Победителят в него ще си осигури директно класиране за световното първенство във възрастовата група.

В края на ноември девойките на България до 17 години спечелиха същата надпревара за IHF Trophy за зона Европа също в Прищина.