Русия вдигна във въздуха девет стратегически бомбардировача Ту-95МС и три ракетоносеца Ту-16, предаде Telegram канала "Military Informant".
Според канала самолетите са или на площадки за изстрелване на крилати ракети, или са на път към тях. Допълнителни подробности за маршрутите и мисиите на екипажите не бяха разкрити.
Пресслужбата на руската Служба за външно разузнаване съобщи, че украинските системи за противовъздушна отбрана и изтребителите F-16 не са в състояние да прехващат руски въздушни цели.
Както съобщи списание Military Watch, украинските въоръжени сили губят средства за противовъздушна отбрана по-бързо, отколкото западните съюзници на Киев могат да ги заменят. Изданието отбелязва, че темпът на унищожаване на системите за противовъздушна отбрана значително е надвишил способността на западните съюзници непрекъснато да доставят оръжия.
1 Фен
Коментиран от #12, #13
07:45 06.12.2025
2 Гориил
Коментиран от #16
07:46 06.12.2025
3 Пич
07:46 06.12.2025
4 ген Кънев
Коментиран от #15, #18, #32
07:46 06.12.2025
5 УДРИ С ЛОПАТАТА
07:48 06.12.2025
6 ха-ха
07:48 06.12.2025
7 Украйна вече е съгласна
/Макрон/
Коментиран от #19
07:49 06.12.2025
8 Фен
07:50 06.12.2025
9 ОДЕСА
Коментиран от #21
07:52 06.12.2025
10 Не искаш мира
07:53 06.12.2025
11 Ивелин Михайлов
07:54 06.12.2025
12 Повярвах на руските глупости
До коментар #1 от "Фен":веднага щом ги видях.
Коментиран от #22
07:54 06.12.2025
13 Баце ЕООД
До коментар #1 от "Фен":Да влизат в окопите направо, да ги свалят с лозунги
07:55 06.12.2025
14 СЛАМЕНИЯ
07:56 06.12.2025
15 Генера Баце ЕООД
До коментар #4 от "ген Кънев":Ае сваляй ги, давай де
07:57 06.12.2025
16 Нищо им нямаа?
До коментар #2 от "Гориил":На тях им е приятно да ги бомбардират! Даже повече отколкото да седят на тъмно и студено! Нека им узреят кратуните!😂😂😂
Коментиран от #24
07:57 06.12.2025
17 Лелее
...
-;-
Какво ще стане ако бандерите свалят нещо на Рушвафето?!?!?!
07:57 06.12.2025
18 Дzверцов
До коментар #4 от "ген Кънев":Може да сваля единствено гащите.
07:57 06.12.2025
19 Е затова предложих на Зеленски
До коментар #7 от "Украйна вече е съгласна":да не подписва, а да се бие. И запада ще му плати разноските!
/Борис Джонсън/
07:58 06.12.2025
20 Миролюб Войнов, пилот ВВС
А някога бяха 50бр......
Преди F-16 Block 70 да унищожат 41бр на военно летище Белая 👍
Коментиран от #42
07:58 06.12.2025
21 Мурка
До коментар #9 от "ОДЕСА":УИЛ БИ
07:58 06.12.2025
22 Никой
До коментар #12 от "Повярвах на руските глупости":Не го интересува в какво вярваш. Демокрацията не работи така..
07:58 06.12.2025
23 Пич
Коментиран от #26
07:58 06.12.2025
25 Чърчил
Коментиран от #28
07:59 06.12.2025
27 Ганчо от Шумен
08:01 06.12.2025
28 То и Арматите са на въоръжение
До коментар #25 от "Чърчил":Чърчил
00ОТГОВОР
Ту-16 не е на въоръжение от 1995 г !!!
-;-
Защо да не изкарат и винтидж техниката.
Кенеф който си ползва БУХАНКИТЕ, може да се радва и на Т-34.
Коментиран от #31
08:02 06.12.2025
29 Бай той Толстой
08:06 06.12.2025
30 Търновец
08:08 06.12.2025
31 Бай той Толстой
До коментар #28 от "То и Арматите са на въоръжение":Абе руския туч си е същия, както когато бяха на Дунав 1944-та.Питай "интелигенцията",дето изпука по лагерите,дето ги отвориха за настаняване 😁 на виновниците за националната катастрофа.Сега ще е същото!!!
08:10 06.12.2025
32 Българин
До коментар #4 от "ген Кънев":нато е безсилно срещу русия ;) страх ги е
Коментиран от #44
08:11 06.12.2025
33 Отколкото Западните Съюзници на Кийв
Марко Рубио - Държавният Секретар на Щатите каза следното, "Една Седмица след доставка Системите за Противовъздушна Отбрана биват Унищожавани."
"Украинските въоръжени сили губят средства за противовъздушна отбрана по-бързо, отколкото западните съюзници на Киев могат да ги заменят"
08:11 06.12.2025
34 душата
Коментиран от #41
08:12 06.12.2025
35 И брюкЗел
08:15 06.12.2025
36 Малиййй... и сега
08:15 06.12.2025
37 Мишел
И от Черноморския флот поне още толкова Калибър.
Русия изключва Украйна от придобитото в СССР и я връща в 1917г.
08:16 06.12.2025
38 Ний ша Ва упрайм
08:17 06.12.2025
39 Айде секи бомбер да носи х 100 мегатона
08:19 06.12.2025
40 хихи
Можехте да напишите поне колко българи живеят в Одеска област...
08:21 06.12.2025
41 русичь..
До коментар #34 от "душата":А бгбандерците-яко гнетьять гавнатьцитье..на двата плондера дека ги командорат
08:22 06.12.2025
42 Еха,
До коментар #20 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":Фантазии..Роман да напишеш ти пожелавам! Само не сменявай дилъра си! Добре се дроби за твоето психично здраве....
08:24 06.12.2025
43 сьертфр
08:25 06.12.2025
45 БТР-56
08:31 06.12.2025