Русия вдигна във въздуха девет стратегически бомбардировача Ту-95МС и три ракетоносеца Ту-16, предаде Telegram канала "Military Informant".

Според канала самолетите са или на площадки за изстрелване на крилати ракети, или са на път към тях. Допълнителни подробности за маршрутите и мисиите на екипажите не бяха разкрити.

Пресслужбата на руската Служба за външно разузнаване съобщи, че украинските системи за противовъздушна отбрана и изтребителите F-16 не са в състояние да прехващат руски въздушни цели.

Както съобщи списание Military Watch, украинските въоръжени сили губят средства за противовъздушна отбрана по-бързо, отколкото западните съюзници на Киев могат да ги заменят. Изданието отбелязва, че темпът на унищожаване на системите за противовъздушна отбрана значително е надвишил способността на западните съюзници непрекъснато да доставят оръжия.