Новини
Свят »
Русия »
Русия вдигна във въздуха девет стратегически бомбардировача Ту-95МС и три ракетоносеца Ту-16
  Тема: Украйна

Русия вдигна във въздуха девет стратегически бомбардировача Ту-95МС и три ракетоносеца Ту-16

6 Декември, 2025 07:37, обновена 6 Декември, 2025 08:29 3 017 45

  • русия-
  • самолети-
  • бомбардировачи

Служба за външно разузнаване съобщи, че украинските системи за противовъздушна отбрана и изтребителите F-16 не са в състояние да прехващат руски въздушни цели

Русия вдигна във въздуха девет стратегически бомбардировача Ту-95МС и три ракетоносеца Ту-16 - 1
Ту-95МС, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия вдигна във въздуха девет стратегически бомбардировача Ту-95МС и три ракетоносеца Ту-16, предаде Telegram канала "Military Informant".

Според канала самолетите са или на площадки за изстрелване на крилати ракети, или са на път към тях. Допълнителни подробности за маршрутите и мисиите на екипажите не бяха разкрити.

Още новини от Украйна

Пресслужбата на руската Служба за външно разузнаване съобщи, че украинските системи за противовъздушна отбрана и изтребителите F-16 не са в състояние да прехващат руски въздушни цели.

Както съобщи списание Military Watch, украинските въоръжени сили губят средства за противовъздушна отбрана по-бързо, отколкото западните съюзници на Киев могат да ги заменят. Изданието отбелязва, че темпът на унищожаване на системите за противовъздушна отбрана значително е надвишил способността на западните съюзници непрекъснато да доставят оръжия.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    46 44 Отговор
    Пеевски, Мирчев и Тагарев, веднага да изразят възмущение!

    Коментиран от #12, #13

    07:45 06.12.2025

  • 2 Гориил

    43 39 Отговор
    Ще бъде ужасна сутрин за нещастната Украйна.Европейското подстрекателство убива бъдещето му.

    Коментиран от #16

    07:46 06.12.2025

  • 3 Пич

    33 39 Отговор
    Страххх !!! Ужассс !!! Ами НАТО - ту сега КО ши прай???!!! Аа....... както винаги - НИЩО !!!

    07:46 06.12.2025

  • 4 ген Кънев

    39 31 Отговор
    Еми НАТО да ги сваля и да им се решава проблема на приматите,

    Коментиран от #15, #18, #32

    07:46 06.12.2025

  • 5 УДРИ С ЛОПАТАТА

    34 4 Отговор
    По главите фашистики бандерски.

    07:48 06.12.2025

  • 6 ха-ха

    38 4 Отговор
    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    07:48 06.12.2025

  • 7 Украйна вече е съгласна

    28 2 Отговор
    на "справедлив мир"! И вече е заела "по-добрата позиция"!

    /Макрон/

    Коментиран от #19

    07:49 06.12.2025

  • 8 Фен

    29 4 Отговор
    Ф16 не са в състояние да свалят руски въздушни цели!?🤔. И за парад не стават, щото, неуточнени самоделки, да летят над София... Да си бяхме платили колониалната такса срещу разписка, защо са ни тия "изделия", и тях да поддържаме?

    07:50 06.12.2025

  • 9 ОДЕСА

    8 2 Отговор
    Руска ли е?

    Коментиран от #21

    07:52 06.12.2025

  • 10 Не искаш мира

    26 0 Отговор
    На ти секира

    07:53 06.12.2025

  • 11 Ивелин Михайлов

    10 5 Отговор
    Ту 160 бе некадърници

    07:54 06.12.2025

  • 12 Повярвах на руските глупости

    11 15 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    веднага щом ги видях.

    Коментиран от #22

    07:54 06.12.2025

  • 13 Баце ЕООД

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    Да влизат в окопите направо, да ги свалят с лозунги

    07:55 06.12.2025

  • 14 СЛАМЕНИЯ

    17 1 Отговор
    Трябва да прати на зеления нашите ф-ки. Да защитават кииф и златните им тоалетни.

    07:56 06.12.2025

  • 15 Генера Баце ЕООД

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "ген Кънев":

    Ае сваляй ги, давай де

    07:57 06.12.2025

  • 16 Нищо им нямаа?

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    На тях им е приятно да ги бомбардират! Даже повече отколкото да седят на тъмно и студено! Нека им узреят кратуните!😂😂😂

    Коментиран от #24

    07:57 06.12.2025

  • 17 Лелее

    6 3 Отговор
    Служба за външно разузнаване съобщи, че украинските системи за противовъздушна отбрана и изтребителите F-16 не са в състояние да прехващат руски въздушни цели
    ...
    -;-
    Какво ще стане ако бандерите свалят нещо на Рушвафето?!?!?!

    07:57 06.12.2025

  • 18 Дzверцов

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "ген Кънев":

    Може да сваля единствено гащите.

    07:57 06.12.2025

  • 19 Е затова предложих на Зеленски

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Украйна вече е съгласна":

    да не подписва, а да се бие. И запада ще му плати разноските!


    /Борис Джонсън/

    07:58 06.12.2025

  • 20 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    3 10 Отговор
    "...девет бомбандировача Ту-95М..."

    А някога бяха 50бр......
    Преди F-16 Block 70 да унищожат 41бр на военно летище Белая 👍

    Коментиран от #42

    07:58 06.12.2025

  • 21 Мурка

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "ОДЕСА":

    УИЛ БИ

    07:58 06.12.2025

  • 22 Никой

    3 4 Отговор

    До коментар #12 от "Повярвах на руските глупости":

    Не го интересува в какво вярваш. Демокрацията не работи така..

    07:58 06.12.2025

  • 23 Пич

    11 3 Отговор
    Ето ви и нещо любопитно ! Украинците вече ядат жуколад ! От жук - бръмбар ! Урсула вече е финансирала процеса от фермата до производство и продажбите ! А някаква глупава женица която са поставили за лице рекламира , че идеята и е дошла от Дубайския шоколад , но вместо с кашу - с торни червеи !!!

    Коментиран от #26

    07:58 06.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Чърчил

    7 0 Отговор
    Ту-16 не е на въоръжение от 1995 г !!!

    Коментиран от #28

    07:59 06.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ганчо от Шумен

    1 0 Отговор
    Няма ли да разпространите някое видео, прихванато от Бащата психар?

    08:01 06.12.2025

  • 28 То и Арматите са на въоръжение

    4 10 Отговор

    До коментар #25 от "Чърчил":

    Чърчил
    00ОТГОВОР
    Ту-16 не е на въоръжение от 1995 г !!!
    -;-
    Защо да не изкарат и винтидж техниката.

    Кенеф който си ползва БУХАНКИТЕ, може да се радва и на Т-34.

    Коментиран от #31

    08:02 06.12.2025

  • 29 Бай той Толстой

    9 2 Отговор
    Удри,Вова!!!💪💪💪

    08:06 06.12.2025

  • 30 Търновец

    3 0 Отговор
    Т 16 за пръв път е летял през 1952 имал е таван 13 км и далечина 5800 км специално проектиран за атомни бомби и навремето е балансирал Американските бомбардировачи след това Русите правят въздушен танкер за зареждане във въздуха има добра за времето скорост 980 км и са произведени примерно 1500 бройки.

    08:08 06.12.2025

  • 31 Бай той Толстой

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "То и Арматите са на въоръжение":

    Абе руския туч си е същия, както когато бяха на Дунав 1944-та.Питай "интелигенцията",дето изпука по лагерите,дето ги отвориха за настаняване 😁 на виновниците за националната катастрофа.Сега ще е същото!!!

    08:10 06.12.2025

  • 32 Българин

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "ген Кънев":

    нато е безсилно срещу русия ;) страх ги е

    Коментиран от #44

    08:11 06.12.2025

  • 33 Отколкото Западните Съюзници на Кийв

    8 0 Отговор
    могат да ги ДОСТАВЯТ! е думичката, правилната думичка е доставят!
    Марко Рубио - Държавният Секретар на Щатите каза следното, "Една Седмица след доставка Системите за Противовъздушна Отбрана биват Унищожавани."

    "Украинските въоръжени сили губят средства за противовъздушна отбрана по-бързо, отколкото западните съюзници на Киев могат да ги заменят"

    08:11 06.12.2025

  • 34 душата

    3 6 Отговор
    Копейки, купихте ли си стартов пакет евро?

    Коментиран от #41

    08:12 06.12.2025

  • 35 И брюкЗел

    4 1 Отговор
    Удрииииииии

    08:15 06.12.2025

  • 36 Малиййй... и сега

    3 0 Отговор
    Джепанета нема, пушечното месо е на привършване.... и сеги ко ша праим.... едната капитулация остана!!!

    08:15 06.12.2025

  • 37 Мишел

    2 0 Отговор
    9х12= 108 крилати ракети П 101.
    И от Черноморския флот поне още толкова Калибър.
    Русия изключва Украйна от придобитото в СССР и я връща в 1917г.

    08:16 06.12.2025

  • 38 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    имат хората дигат нащи еурогейове у софето немат ша го дух....

    08:17 06.12.2025

  • 39 Айде секи бомбер да носи х 100 мегатона

    1 0 Отговор
    Да се метнат връз саш ватикана швейцария и жермания и света ще стане по добро място

    08:19 06.12.2025

  • 40 хихи

    0 0 Отговор
    С тази политнекоректна статия ударихте дъното....
    Можехте да напишите поне колко българи живеят в Одеска област...

    08:21 06.12.2025

  • 41 русичь..

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "душата":

    А бгбандерците-яко гнетьять гавнатьцитье..на двата плондера дека ги командорат

    08:22 06.12.2025

  • 42 Еха,

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Фантазии..Роман да напишеш ти пожелавам! Само не сменявай дилъра си! Добре се дроби за твоето психично здраве....

    08:24 06.12.2025

  • 43 сьертфр

    3 1 Отговор
    наполеон Зеленски, този надрусан бандера фашист, уби Украйна и народа си. "Кой не скача е москал", викаха на Сорос мекеретата и подпалиха Украйна, с пари на Америка и Евроапа. Сега идва ред да пият горчивата чаша до дъно. Стягаите гащите бандера фашисти, Русия още не ви е почнала както трябва. Слава на Господ Иисус Христос, Русия е много силна и сама напердаши 52 Западни мишки и натото им. Стягаите си гащите фашаги, глупави.

    08:25 06.12.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 БТР-56

    1 0 Отговор
    Те московските мръъши толкоз имат, могат да воюват четири години само с Украйна. Не е ясно каква война ще водят с НАТО тези провалени гнусни пияндета....

    08:31 06.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания