Хари Кейн влезе като резерва, но мушна 3 на Щутгарт

6 Декември, 2025 20:51 619 1

Байерн записа разгромна победа

Хари Кейн влезе като резерва, но мушна 3 на Щутгарт - 1
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен победи с категоричното 5:0 като гост Щутгарт в двубой от 13-ия кръг в Първа Бундеслига. С хеттрик се отличи Хари Кейн, а домакините останаха в намален състав заради червен картон на Лоренс Асиньон, предава БТА.

Конрад Лаймер даде аванс за баварците в мача срещу един от най-удобните им съперници още в 11-ата минута, докато попадение на Николас Нартей от Щутгарт беше отменено пет минути преди почивката заради засада.

Кейн влезе като резерва и откри головата си сметка в 66-ата минута, а след това Йосип Станишич покачи резултата на 3:0 в 78-ата минута.
Хари Кейн се разписа от дузпа в 82-ата минута. 11-метровият наказателен удар беше отсъден за игра с ръка на Асиньон в наказателното поле при удар на Майкъл Олизе. Защитникът на Щутгарт получи червен картон в тази ситуация. Кейн оформи крайния резултат две минути преди края на редовното време.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    0 0 Отговор
    Къде им го мушна?

    20:55 06.12.2025

