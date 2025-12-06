Хари Кейн влезе като резерва, но мушна 3 на Щутгарт

Байерн Мюнхен победи с категоричното 5:0 като гост Щутгарт в двубой от 13-ия кръг в Първа Бундеслига. С хеттрик се отличи Хари Кейн, а домакините останаха в намален състав заради червен картон на Лоренс Асиньон, предава БТА.



Конрад Лаймер даде аванс за баварците в мача срещу един от най-удобните им съперници още в 11-ата минута, докато попадение на Николас Нартей от Щутгарт беше отменено пет минути преди почивката заради засада.



Кейн влезе като резерва и откри головата си сметка в 66-ата минута, а след това Йосип Станишич покачи резултата на 3:0 в 78-ата минута.

Хари Кейн се разписа от дузпа в 82-ата минута. 11-метровият наказателен удар беше отсъден за игра с ръка на Асиньон в наказателното поле при удар на Майкъл Олизе. Защитникът на Щутгарт получи червен картон в тази ситуация. Кейн оформи крайния резултат две минути преди края на редовното време.

