Искат 10 години затвор за олимпийски медалист по вдигане на щанги заради групово изнасилване

Прокуратурата в Трапани, Сицилия поиска 10 години лишаване от свобода за олимпийския медалист по вдигане на тежести Антонино Пицолато – бронзов в Париж 2024 и Токио 2021. Същата присъда е поисканa и за трима други обвиняеми: Давиде Лупо, Клаудио Тутино и Стефано Монджови.
Пицолато и останалите са обвинени в групово сексуално насилие над финландска туристка през юли 2022 г. Според прокуратурата, след среща в ресторант и след употреба на алкохол от страна на пострадалата, четиримата са имали сексуални контакти без нейното съгласие. Насилието е спряло едва когато младата жена, разплакана, е помолила да бъде върната в хотела си.
Прокурорите подчертават, че по време на процеса не са се появили доказателства, които да показват наличие на доброволно съгласие. Делото ще продължи през януари с пледоариите на защитата.
Случаят предизвика силен отзвук в Италия, особено заради високата спортна репутация на Пицолато.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яшар
19:12 06.12.2025
2 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #8
19:12 06.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Спецназ
освен ако не е роднина/жена на Прокурора-
10 бона е обикновената услуга "Прекратяване".
Коментиран от #11
19:22 06.12.2025
6 Сила
19:31 06.12.2025
7 хихи
Защитата приключи уважаеми заседатели....
19:35 06.12.2025
8 хихи
До коментар #2 от "Mими Кучева🐕🦺":Не! Затова ги съди... след среща в ресторант и след употреба на алкохол от страна на пострадалата, четиримата са имали сексуални контакти
19:35 06.12.2025
9 Т.КОЛЕВ
20:16 06.12.2025
10 Стенли
20:19 06.12.2025
11 Име
До коментар #5 от "Спецназ":При Георги Илиев така ли правехте?
20:36 06.12.2025