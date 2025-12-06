Новини
Искат 10 години затвор за олимпийски медалист по вдигане на щанги заради групово изнасилване

6 Декември, 2025 19:10 1 300 11

Пицолато е обвинен в групово сексуално насилие над туристка

Искат 10 години затвор за олимпийски медалист по вдигане на щанги заради групово изнасилване - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Прокуратурата в Трапани, Сицилия поиска 10 години лишаване от свобода за олимпийския медалист по вдигане на тежести Антонино Пицолато – бронзов в Париж 2024 и Токио 2021. Същата присъда е поисканa и за трима други обвиняеми: Давиде Лупо, Клаудио Тутино и Стефано Монджови.

Пицолато и останалите са обвинени в групово сексуално насилие над финландска туристка през юли 2022 г. Според прокуратурата, след среща в ресторант и след употреба на алкохол от страна на пострадалата, четиримата са имали сексуални контакти без нейното съгласие. Насилието е спряло едва когато младата жена, разплакана, е помолила да бъде върната в хотела си.

Прокурорите подчертават, че по време на процеса не са се появили доказателства, които да показват наличие на доброволно съгласие. Делото ще продължи през януари с пледоариите на защитата.

Случаят предизвика силен отзвук в Италия, особено заради високата спортна репутация на Пицолато.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    7 2 Отговор
    Типичен оклук ..да върви в затвора да го оправят там ..пу

    19:12 06.12.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 9 Отговор
    А финландската туристка останала ли е доволна?💋👩🥳🤣🖕

    Коментиран от #8

    19:12 06.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Спецназ

    7 2 Отговор
    за такива к.ври у БГ не се лежи- ако не е плющена жена на НЕКОЙ!
    освен ако не е роднина/жена на Прокурора-

    10 бона е обикновената услуга "Прекратяване".

    Коментиран от #11

    19:22 06.12.2025

  • 6 Сила

    6 0 Отговор
    Спортистите са диваци простаци навсякъде по света ....борци , щангисти , футболисти и тем подобни примати !!! Жорко Илиев и компания ....

    19:31 06.12.2025

  • 7 хихи

    4 4 Отговор
    ".....след среща в ресторант и след употреба на алкохол от страна на пострадалата, четиримата са имали сексуални контакти..."
    Защитата приключи уважаеми заседатели....

    19:35 06.12.2025

  • 8 хихи

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Не! Затова ги съди... след среща в ресторант и след употреба на алкохол от страна на пострадалата, четиримата са имали сексуални контакти

    19:35 06.12.2025

  • 9 Т.КОЛЕВ

    1 2 Отговор
    НЯМА КАКВО ДА УВЪРТАТ И ДА ГИ БАВЯТ ВВДНАГА В АРЕСТА И ПОСЛЕ В ЗАНДАНА.ЗА 20 ГОДИНИ ПЛЮС ОБЕЩЕТЕНИЕ.ДА.ПЛАТЯТ ПАРИЧНО АКО НЯМАТ ОТНЕМАНЕ.НА ИМУШЕСТВОТО ИМ НО МАК ИМАТ ПАРИ НАЛИ СА СПОРТИСТИ ПЛЮС БОЙ ВСЕКИ ДЕН И ХРАНЕНЕ С БУЛАМАЧ ЗА ЖИВОТНИ В ПАНСИЗА.

    20:16 06.12.2025

  • 10 Стенли

    2 1 Отговор
    Да понякога долната глава надвива на горната и аз като видя някоя засукана мацка ми се приискват някакви работи ама за съжаление остават само в мечтите

    20:19 06.12.2025

  • 11 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Спецназ":

    При Георги Илиев така ли правехте?

    20:36 06.12.2025

