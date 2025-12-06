Искат 10 години затвор за олимпийски медалист по вдигане на щанги заради групово изнасилване

Прокуратурата в Трапани, Сицилия поиска 10 години лишаване от свобода за олимпийския медалист по вдигане на тежести Антонино Пицолато – бронзов в Париж 2024 и Токио 2021. Същата присъда е поисканa и за трима други обвиняеми: Давиде Лупо, Клаудио Тутино и Стефано Монджови.

Пицолато и останалите са обвинени в групово сексуално насилие над финландска туристка през юли 2022 г. Според прокуратурата, след среща в ресторант и след употреба на алкохол от страна на пострадалата, четиримата са имали сексуални контакти без нейното съгласие. Насилието е спряло едва когато младата жена, разплакана, е помолила да бъде върната в хотела си.

Прокурорите подчертават, че по време на процеса не са се появили доказателства, които да показват наличие на доброволно съгласие. Делото ще продължи през януари с пледоариите на защитата.

Случаят предизвика силен отзвук в Италия, особено заради високата спортна репутация на Пицолато.