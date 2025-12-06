САЩ преобръщат историята

В продължение на години правителството на САЩ публикува ежегодна Стратегия за национална сигурност, която очертава как Вашингтон вижда света и подхода си към справянето с надвисналите заплахи, от Китай до Русия и наркотрафикантите в Латинска Америка.
Тази седмица версията на администрацията на Тръмп сякаш запази най-суровия си тон за нова цел: най-близките съюзници на Америка в Европа, пише в свои материал WSJ.
30-страничният документ представя европейските нации като непокорни, упадъчни сили, които са отстъпили суверенитета си на Европейския съюз и са водени от правителства, които потискат демокрацията и заглушават гласове, които искат по-националистически обрат.
В него се казва, че континентът е изправен пред „цивилизационно заличаване“ чрез имиграция, която може да го направи „неузнаваем“ след две десетилетия, както и да превърне няколко съюзници от Организацията на Северноатлантическия договор в мнозинство „неевропейски“ държави. Заключава се, че регионът може да стане твърде слаб, за да бъде „надеждни съюзници“.
Документът подчертава колко радикално администрацията на Тръмп прекроява традиционната американска външна политика и е вероятно това да задълбочи разделенията в трансатлантическия съюз, който до голяма степен поддържа мира в Европа след Втората световна война и насърчава западните ценности по целия свят.
Документът се стовари като кофа студена вода в европейските столици. Европейските лидери, които четат документа, трябва „да приемат, че традиционните трансатлантически отношения са мъртви“, каза Катя Бего, старши изследовател в Chatham House, мозъчен тръст в Лондон.
Тимъти Гартън Аш, виден британски историк, определи документа „като майката на всички призиви за събуждане за Европа“.
„Намираме се в тази изключителна позиция, в която САЩ все още са обективно съюзник на Европа, но субективно, поне в администрацията на Тръмп и от гледната точка на много европейци, вече не се виждаме по този начин“, каза той.
Откакто президентът Тръмп се завърна на поста си през януари, повечето европейски лидери работиха за справяне с неговите опасения, като същевременно му се подмазваха. Тези усилия им спечелиха похвали от Тръмп, но други в екипа му демонстрират презрение към Европа и антипатия към много европейски политики.
Много точки в Стратегията за национална сигурност отразяват критиките, които вицепрезидентът Джей Ди Ванс отправи за първи път седмици след встъпването си в администрацията, на конференция по сигурност в Мюнхен през февруари. Те засилват критиките към Европа, отправени от поддръжниците на MAGA, и подчертават трансатлантическите различия.
„По същество тя декларира откровено противопоставяне на Европейския съюз“, каза Гартън Аш.
В стратегията се посочва, че ЕС – институция, чието създаване САЩ помогнаха преди десетилетия – и други транснационални организации „подкопават политическата свобода и суверенитет“. Тя също така обвинява много европейски правителства в „подриване на демократичните процеси“, въпреки че не уточнява какво има предвид под това.
Европейците отдавна признават, че бавно развиващите се икономики се нуждаят от поправка и че трябва да увеличат военните разходи, въпреки че действията за справяне с тези недостизи са бавни или неефективни. Редица европейски страни също така ограничават имиграцията, която започна да намалява. Регионът остава, по всякакъв начин, критичен глобален бастион на капитализма и демокрацията и най-силният исторически и културен партньор на САЩ.
Всяка западноевропейска страна се класира по-високо в глобалната листа за свобода и демокрация от САЩ, според Freedom House, американска организация с нестопанска цел, която класира страните според показатели като избирателен процес, върховенство на закона и индивидуални права. Документът отправя критиките си към Европа в почти патерналистичен тон - вид строг любовен съвет, който човек дава на приятел. Разделът му от три страници за Европа започва със заглавието „Насърчаване на европейското величие“.
Тонът и острите критики към Европа контрастират с подхода на документа към традиционните съперници на САЩ или заплахи като Русия. Русия не се споменава нито веднъж като възможна заплаха за интересите на САЩ.
Разделът за Европа също така подчертава различията относно войната в Украйна, обвинявайки европейските служители, че имат „нереалистични очаквания“ за войната. Важно е да се отбележи, че той позиционира САЩ по-скоро като арбитър между Европа и Русия, отколкото като съюзник на Европа, противопоставящ се на Русия, каквато е ролята на Америка от края на Втората световна война. Документът също така призовава за край на това НАТО да бъде „непрекъснато разширяващ се съюз“.
„Документът е като кратко изложение в полза на руската позиция, призовавайки европейските държави да се върнат към сътрудничество с Русия и предлагайки САЩ като средство за постигане на това“, каза Филипс О'Брайън, професор по стратегически изследвания в университета Сейнт Андрюс в Шотландия, в ежедневния си бюлетин. „Това е стратегия за унищожаване на настояща Европа, за да се превърне тя в MAGA.“
Вместо да представя по-изолационистка Америка – както много от движението MAGA защитават, Бего в Чатам Хаус заяви, че документът показва, че администрацията на Тръмп иска активно да преобрази Европа по свой образ и подобие.
„Нашата цел трябва да бъде да помогнем на Европа да коригира сегашната си траектория“, се казва в стратегията. „Искаме Европа да остане европейска, да си възвърне цивилизационното самочувствие и да се откаже от неуспешния си фокус върху регулаторното задушаване.“
Един раздел излага целта на външната политика на САЩ за „култивиране на съпротива срещу сегашната траектория на Европа в рамките на европейските държави“, което анализаторите тълкуват като откровена американска намеса в европейската политика и подкрепа за крайнодесни или антиимигрантски партии в Германия, Франция, Обединеното кралство и други страни.
В документа не се споменава за оформяне на политическите резултати в други глобални региони.
Натали Точи, директор на Института за международни отношения в Рим и бивш дипломатически съветник на ЕС, заяви, че документът излага сравнително последователна визия за свят, доминиран от три големи сили – САЩ, Китай и Русия – които имат области на сътрудничество и зони на влияние.
„Мисля, че е съвсем ясно, че Европа се възприема от администрацията като част от колониалното меню“ за доминация или от САЩ, или от Русия, каза тя. „Така че за мен истинският въпрос е: „Какво още трябва да се случи, за да се събудим ние, европейците, за това?“
Говорителка на Европейската комисия, изпълнителния орган на ЕС, отказа да коментира целия документ, но се противопостави на твърдението, че Европа подкрепя вредни миграционни политики или подкопава свободата на словото. Тя добави, че новата политика за сигурност на САЩ контрастира със силните връзки, които Европа традиционно има с Америка.
„Националната сигурност на САЩ е тясно свързана със сигурността на Европа, което обяснява и цялата работа, която вършим със САЩ като наш ключов съюзник и партньор“, включително по отношение на Украйна, каза Паула Пиньо, главен говорител на Комисията.
Ванс и други служители на администрацията критикуват демокрацията в страни като Германия и Франция, където водещите партии поддържат така наречената защитна стена, която им пречи да влизат в управляващи коалиции с крайнодесни партии поради наследството на фашизма.
Ванс критикува това като недемократично, но повечето експерти, подкрепящи демокрацията, казват, че отделните политически партии са свободни да избират с кои други партии биха работили и дали споделят едни и същи ценности. А избирателите могат да дадат на крайнодесните партии електорално мнозинство, което им позволява да управляват без коалиционни партньори.
Ванс и други също критикуват Европа за закони, които ограничават речта на омразата – наследство от войните на континента. Анализаторите обаче казват, че изглежда има малко признание, че Европа подкрепя свободата на словото като цяло, включително критики към политици и лидери, за разлика от Русия и Китай.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
11:39 06.12.2025
3 Руснак
Коментиран от #55
11:39 06.12.2025
4 ТрАмп
11:39 06.12.2025
5 Анджо
11:40 06.12.2025
6 Айде наште
11:40 06.12.2025
7 Миленке пак си пропила снощи
Няма да стане съюзник на Джуджи
11:40 06.12.2025
8 План за съвземане на Европа
2. Англия обратно в ЕС и влизане в еврозоната
3. Засилване на общите икономически, политически и военни връзки между държавите членки
4. Приемане на Македония в ЕС
5. Възобновяване на военната доктрина на ЕС
6. България с основополагаща роля в ЕС
Коментиран от #12, #18, #34, #41, #48
11:40 06.12.2025
9 осраински
11:42 06.12.2025
10 стоян георгиев
Коментиран от #20, #21, #23
11:43 06.12.2025
11 Шопо
Като не може защо не изпълняват плана на Тръмп.
11:44 06.12.2025
12 И като
До коментар #8 от "План за съвземане на Европа":се събудих разбрах, че не съм добре по цялата глава.
11:44 06.12.2025
13 Факт
11:45 06.12.2025
14 Фейк на часа
11:46 06.12.2025
15 Форумните уктротролове и
11:47 06.12.2025
16 Миролюб Войнов, американец
11:47 06.12.2025
17 Честито
11:47 06.12.2025
18 Ти откъде избяга?
До коментар #8 от "План за съвземане на Европа":Да идват санитарите.
11:48 06.12.2025
19 Краят на ЕС и НАТО е неизбежен!
Коментиран от #43
11:48 06.12.2025
20 Единственият психясъл
До коментар #10 от "стоян георгиев":тук си ти.
11:48 06.12.2025
21 Има такова нещо
До коментар #10 от "стоян георгиев":Да, черните не го харесвате
Коментиран от #52
11:49 06.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Тимур Миндич
До коментар #10 от "стоян георгиев":аз почнах кинтите и сега ме бОли златният кенеф, продължавай да пращаш заплати, че ми трябват за всеки ден от месеца по един златен кенеф.
11:50 06.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 си дзън
11:51 06.12.2025
26 Британия 🇬🇧
11:51 06.12.2025
27 Доклада е точен
11:52 06.12.2025
28 Ццц
11:53 06.12.2025
29 Всъщност
11:53 06.12.2025
30 Дони Деменцията
В История ще пише
Президентът който беше Импийчнат
За Измяна към САЩ .
А освен това Здравословното състояние
На Рижавия Ненормалник
Се влоша рязко със всеки изминал ден
Докато се смееха на Байдън ,
Се оказа че Тръмп даже и
На 15 минутни пресконференции
Заспива
Най вероятно даже ще се гътне
Преди да му свърши Мандатът.
11:53 06.12.2025
31 ЕСССР
Какво по-добро определение на ЕСССР и урсуланците! Ура другари евролиберасти!
11:53 06.12.2025
32 САЩ напуска НАТО
11:54 06.12.2025
33 Валерко
Коментиран от #40
11:55 06.12.2025
34 Британия 🇬🇧
До коментар #8 от "План за съвземане на Европа":Грешиш само за едно ,Англия никога няма да си вкара такъв таралеж в гащите с този измислен евро съюз управляван от побъркани лелки
11:55 06.12.2025
35 ДЕБИТ
11:55 06.12.2025
36 Григор
Злодей е този, който на всяка цена, с всички средства пречи за спирането на касапницата в Украйна. Във всеки случай това не е Тръмп! Той прави всичко възможно войната да спре.
Коментиран от #45
11:56 06.12.2025
37 ТКОК
11:58 06.12.2025
38 Наште управници се хващат за колесниците
11:58 06.12.2025
39 Синя София
12:00 06.12.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 бай Иван
До коментар #8 от "План за съвземане на Европа":. Ограничаване на икономическите връзки с Америка и Русия
2. Англия обратно в ЕС и влизане в еврозоната
3. Засилване на общите икономически, политически и военни връзки между държавите членки
4. Приемане на Македония в ЕС
5. Възобновяване на военната доктрина на ЕС
6. България с основополагаща роля в ЕС
Все си мислех,че глупаците са в управлението. Нееее.И тука и тука са .
12:01 06.12.2025
42 Ами това е положението
Стратегията изрично отхвърля глобалисткия подход с наднационални институции от периода след Студената война, като такъв, който според Белия дом е подкопал американската индустрия и средната класа.....
12:01 06.12.2025
43 Запада загина мож би почти сигурно скоро
До коментар #19 от "Краят на ЕС и НАТО е неизбежен!":клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада щЕ ще ще Ще ЩЕ
12:01 06.12.2025
44 Факт
12:01 06.12.2025
45 Миролюб Войнов, анализатор
До коментар #36 от "Григор":"...спирането на касапницата в Украйна...."
И какво те бърка случващото се в Украйна, Русия, Газа, Африка ? Земята е пренаселена, нека оставим нещата на Природата и еволюцията 👍
12:02 06.12.2025
46 Анонимен
12:02 06.12.2025
47 Ами това е положението
Вашингтон планира дипломатически да улесни възстановяването на контактите между ЕС и Русия, за да се постигне „стратегическа стабилност“ и да се намали рискът от пряка конфронтация.
Документът разглежда Украйна като елемент от по-широката европейско-руска стабилизация, а не като отделна ос за сигурност.
НАТО, според стратегията, не трябва да се разширява неконтролируемо и да приема нови членове без стратегически консенсус.
Съединените щати разглеждат Западното полукълбо като своя собствена зона на господство, с акцент върху контрола на миграцията, енергетиката и икономиката, основани на принципите на доктрината Монро.
12:02 06.12.2025
48 Леле
До коментар #8 от "План за съвземане на Европа":Колко много муниси, колко много безродници. Вероятно част от вас или всичките допринасяте за развитието на корупцията и грабежите над вашите съграждани, над вашата държава.
12:03 06.12.2025
49 ЕМФ
Коментиран от #57
12:04 06.12.2025
50 Оскар
12:05 06.12.2025
51 Одобрението към политиките
В паднал под 36 %.
Единствения Президент в историята на САЩ
Със по малък рейтинг
Е Никсън .
Даже и Републиканците
Вече виждат какви щети нанася на САЩ
Тръмп.
А и досега не е имало
Президент
Който да е подложен на
КОГНИТИВЕН ТЕСТ
По време на неговото управление.
Явно Рижавия е закъсал яко със Акъла
И след време всички негови Решения
Ще бъде премахнати.
Просто ще го обяват
Че Тръмп е бил Луд
Хахахаха хахахаха хахахаха
Коментиран от #58
12:05 06.12.2025
52 стоян георгиев
До коментар #21 от "Има такова нещо":Те черните го харесват явно.то само по цвят е бял всичко друго му е черно.щеше да оправи дефицита на сащ щеше с митата да вдига икономиката щеше да спре войната в украйна за ден...все приказки на измамник.точнонкато някой мургав красавец дето предлага фалшиви гривни или лъже колко може свърши някаква работа.
12:06 06.12.2025
53 Злодеят Путин:
икономически и финансов упадък, и се нуждае от промяна.
Това гласи новопубликуваната Стратегия за национална сигурност на САЩ.
Ако настоящите тенденции продължат, континентът ще бъде неузнаваем
след 20 години или по-малко.
12:06 06.12.2025
54 Съмнява ме
Коментиран от #56
12:06 06.12.2025
55 Лука
До коментар #3 от "Руснак":Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава !!!
Коментиран от #59
12:07 06.12.2025
56 По-скоро
До коментар #54 от "Съмнява ме":Европа ще обърна историята.
12:07 06.12.2025
57 Миролюб Войнов, историк
До коментар #49 от "ЕМФ":България 200 години беше под Византийско робство, 500 години под Турско, 100 години под Руско !!!
Хайде сега малко опитаме от Американското.
Имаме ли сделка ? 😁
Коментиран от #63
12:07 06.12.2025
58 стоян георгиев
До коментар #51 от "Одобрението към политиките":Има поне две видеа в които спи по време на дебати.по лошото е че се обгради само с подобни клоуни като него.не го ли вкарат в затвора пропадането ще продължи защото част от необразованите американци не усещат твърдата ръка на държавата и се помислиха за много умни.това е парадокса на демокрацията.
12:08 06.12.2025
59 До Лука
До коментар #55 от "Лука":Това не е държава, федерация е. Колко е руска е друг въпрос, и да фашистка е.
12:08 06.12.2025
60 РИА Новости
Работата по „Посейдон“ започна още през 1983 г. Какво се получи при нас – изделието се провали. Колосални пари бяха вложени в задънена улица резултата е кръгла нула - още като замисъл това е пълен абсурд .Колосални пари бяха вложени в задънена улица.“
Военният експерт, капитан трети ранг от резерва Максим Климов, се подигра на "супероръжията" на Путин.
12:09 06.12.2025
61 Реално НАТО приключи
12:09 06.12.2025
62 Всичко е вярно
12:09 06.12.2025
63 ЕЙ ПРЪДЛЬО
До коментар #57 от "Миролюб Войнов, историк":Стига мърси форума със тъпотиите си.
12:09 06.12.2025
64 Ъъъъъъъъъъ
Връщане на НАТО в границите отпреди1997!
Това означава, че България май също трябва да напусне Алианса.... 🤣
Коментиран от #70
12:10 06.12.2025
65 честен удеохазаро-с@танист
12:11 06.12.2025
66 Коко
12:11 06.12.2025
67 Оказа се
Са големи Фенове
На Тръмп .
Хахахаха хахахаха хахахаха
Оня ден когато Тръмп се готвеше да дава
ТОМАХАВКИТЕ на Украйна,
Всичката Червена Измет
Го проклинаха и ревяха на умрело
Сега се оказа че са му Върли Привърженици.
Няма по жалки вещества от Капейките
Хахахаха
12:12 06.12.2025
68 Европеец
Ами напълно вярно определение - даже е много меко за фашистката клика от никого неизбрани урсулици и каи които ни управляват като отменят избори в Румъния, елиминират опозицията като Марин льо Пен, налагат тотална пропаганда и цензура като забраниха руските телевизии.
Цензурата до там е стигнала че забраниха "Маша и мечока" и "Ну-погоди"
Коментиран от #72
12:14 06.12.2025
69 Историк
12:15 06.12.2025
70 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤
До коментар #64 от "Ъъъъъъъъъъ":Айде бе кво направихте бе?!?!🤬🤬 мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!!🤬🤬🤬 ТРЪГВАМЕ СИ!
12:15 06.12.2025
71 Черният бик
В днешно време Европа я налазват черни бикове. Ще има кърваво порно.....
12:16 06.12.2025
72 Маша и Мечока
До коментар #68 от "Европеец":Ги забраниха
В Русия
Бре Рублоидиот.
Хахахаха хахахаха хахахаха хахахаха
Маша не отговаряла
На Руските Мизерни Ценности.
Бре Рублоидиот
Хахахаха хахахаха хахахаха
12:17 06.12.2025