САЩ преобръщат историята

САЩ преобръщат историята

6 Декември, 2025 11:35

Представят Европа, а не Русия, за злодей в новата си политика за сигурност

САЩ преобръщат историята - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

В продължение на години правителството на САЩ публикува ежегодна Стратегия за национална сигурност, която очертава как Вашингтон вижда света и подхода си към справянето с надвисналите заплахи, от Китай до Русия и наркотрафикантите в Латинска Америка.

Тази седмица версията на администрацията на Тръмп сякаш запази най-суровия си тон за нова цел: най-близките съюзници на Америка в Европа, пише в свои материал WSJ.

30-страничният документ представя европейските нации като непокорни, упадъчни сили, които са отстъпили суверенитета си на Европейския съюз и са водени от правителства, които потискат демокрацията и заглушават гласове, които искат по-националистически обрат.

В него се казва, че континентът е изправен пред „цивилизационно заличаване“ чрез имиграция, която може да го направи „неузнаваем“ след две десетилетия, както и да превърне няколко съюзници от Организацията на Северноатлантическия договор в мнозинство „неевропейски“ държави. Заключава се, че регионът може да стане твърде слаб, за да бъде „надеждни съюзници“.

Документът подчертава колко радикално администрацията на Тръмп прекроява традиционната американска външна политика и е вероятно това да задълбочи разделенията в трансатлантическия съюз, който до голяма степен поддържа мира в Европа след Втората световна война и насърчава западните ценности по целия свят.

Документът се стовари като кофа студена вода в европейските столици. Европейските лидери, които четат документа, трябва „да приемат, че традиционните трансатлантически отношения са мъртви“, каза Катя Бего, старши изследовател в Chatham House, мозъчен тръст в Лондон.

Тимъти Гартън Аш, виден британски историк, определи документа „като майката на всички призиви за събуждане за Европа“.

„Намираме се в тази изключителна позиция, в която САЩ все още са обективно съюзник на Европа, но субективно, поне в администрацията на Тръмп и от гледната точка на много европейци, вече не се виждаме по този начин“, каза той.

Откакто президентът Тръмп се завърна на поста си през януари, повечето европейски лидери работиха за справяне с неговите опасения, като същевременно му се подмазваха. Тези усилия им спечелиха похвали от Тръмп, но други в екипа му демонстрират презрение към Европа и антипатия към много европейски политики.

Много точки в Стратегията за национална сигурност отразяват критиките, които вицепрезидентът Джей Ди Ванс отправи за първи път седмици след встъпването си в администрацията, на конференция по сигурност в Мюнхен през февруари. Те засилват критиките към Европа, отправени от поддръжниците на MAGA, и подчертават трансатлантическите различия.

„По същество тя декларира откровено противопоставяне на Европейския съюз“, каза Гартън Аш.

В стратегията се посочва, че ЕС – институция, чието създаване САЩ помогнаха преди десетилетия – и други транснационални организации „подкопават политическата свобода и суверенитет“. Тя също така обвинява много европейски правителства в „подриване на демократичните процеси“, въпреки че не уточнява какво има предвид под това.

Европейците отдавна признават, че бавно развиващите се икономики се нуждаят от поправка и че трябва да увеличат военните разходи, въпреки че действията за справяне с тези недостизи са бавни или неефективни. Редица европейски страни също така ограничават имиграцията, която започна да намалява. Регионът остава, по всякакъв начин, критичен глобален бастион на капитализма и демокрацията и най-силният исторически и културен партньор на САЩ.

Всяка западноевропейска страна се класира по-високо в глобалната листа за свобода и демокрация от САЩ, според Freedom House, американска организация с нестопанска цел, която класира страните според показатели като избирателен процес, върховенство на закона и индивидуални права. Документът отправя критиките си към Европа в почти патерналистичен тон - вид строг любовен съвет, който човек дава на приятел. Разделът му от три страници за Европа започва със заглавието „Насърчаване на европейското величие“.

Тонът и острите критики към Европа контрастират с подхода на документа към традиционните съперници на САЩ или заплахи като Русия. Русия не се споменава нито веднъж като възможна заплаха за интересите на САЩ.

Разделът за Европа също така подчертава различията относно войната в Украйна, обвинявайки европейските служители, че имат „нереалистични очаквания“ за войната. Важно е да се отбележи, че той позиционира САЩ по-скоро като арбитър между Европа и Русия, отколкото като съюзник на Европа, противопоставящ се на Русия, каквато е ролята на Америка от края на Втората световна война. Документът също така призовава за край на това НАТО да бъде „непрекъснато разширяващ се съюз“.

„Документът е като кратко изложение в полза на руската позиция, призовавайки европейските държави да се върнат към сътрудничество с Русия и предлагайки САЩ като средство за постигане на това“, каза Филипс О'Брайън, професор по стратегически изследвания в университета Сейнт Андрюс в Шотландия, в ежедневния си бюлетин. „Това е стратегия за унищожаване на настояща Европа, за да се превърне тя в MAGA.“

Вместо да представя по-изолационистка Америка – както много от движението MAGA защитават, Бего в Чатам Хаус заяви, че документът показва, че администрацията на Тръмп иска активно да преобрази Европа по свой образ и подобие.

„Нашата цел трябва да бъде да помогнем на Европа да коригира сегашната си траектория“, се казва в стратегията. „Искаме Европа да остане европейска, да си възвърне цивилизационното самочувствие и да се откаже от неуспешния си фокус върху регулаторното задушаване.“

Един раздел излага целта на външната политика на САЩ за „култивиране на съпротива срещу сегашната траектория на Европа в рамките на европейските държави“, което анализаторите тълкуват като откровена американска намеса в европейската политика и подкрепа за крайнодесни или антиимигрантски партии в Германия, Франция, Обединеното кралство и други страни.

В документа не се споменава за оформяне на политическите резултати в други глобални региони.

Натали Точи, директор на Института за международни отношения в Рим и бивш дипломатически съветник на ЕС, заяви, че документът излага сравнително последователна визия за свят, доминиран от три големи сили – САЩ, Китай и Русия – които имат области на сътрудничество и зони на влияние.

Мисля, че е съвсем ясно, че Европа се възприема от администрацията като част от колониалното меню“ за доминация или от САЩ, или от Русия, каза тя. „Така че за мен истинският въпрос е: „Какво още трябва да се случи, за да се събудим ние, европейците, за това?“

Говорителка на Европейската комисия, изпълнителния орган на ЕС, отказа да коментира целия документ, но се противопостави на твърдението, че Европа подкрепя вредни миграционни политики или подкопава свободата на словото. Тя добави, че новата политика за сигурност на САЩ контрастира със силните връзки, които Европа традиционно има с Америка.

Националната сигурност на САЩ е тясно свързана със сигурността на Европа, което обяснява и цялата работа, която вършим със САЩ като наш ключов съюзник и партньор“, включително по отношение на Украйна, каза Паула Пиньо, главен говорител на Комисията.

Ванс и други служители на администрацията критикуват демокрацията в страни като Германия и Франция, където водещите партии поддържат така наречената защитна стена, която им пречи да влизат в управляващи коалиции с крайнодесни партии поради наследството на фашизма.

Ванс критикува това като недемократично, но повечето експерти, подкрепящи демокрацията, казват, че отделните политически партии са свободни да избират с кои други партии биха работили и дали споделят едни и същи ценности. А избирателите могат да дадат на крайнодесните партии електорално мнозинство, което им позволява да управляват без коалиционни партньори.

Ванс и други също критикуват Европа за закони, които ограничават речта на омразата – наследство от войните на континента. Анализаторите обаче казват, че изглежда има малко признание, че Европа подкрепя свободата на словото като цяло, включително критики към политици и лидери, за разлика от Русия и Китай.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    46 5 Отговор
    Ами те всички се потресоха и погнусиха от Европа!!! Даже черни лките сигурно се чудят , как такива тъпанари са успяли да ги колонизират !? Само че , тъпанарите много се гордеят че са тъпи , особено в ЕП...!!!

    11:39 06.12.2025

  • 3 Руснак

    38 8 Отговор
    С Наполеон и Хитлер започна. Със Зеленски и Урсула ще свърши.

    Коментиран от #55

    11:39 06.12.2025

  • 4 ТрАмп

    12 8 Отговор
    ДО последният европееЦ

    11:39 06.12.2025

  • 5 Анджо

    10 15 Отговор
    А така и на америка вече не и харесва Европейският съюз, те искат да сме разделени на малки държавици и да ни манипулират както си искат. А може ли и ние да го отхвърлим , само че не веднага.

    11:40 06.12.2025

  • 6 Айде наште

    25 4 Отговор
    въртиGYZ ници да започнат с пребоядисването!

    11:40 06.12.2025

  • 7 Миленке пак си пропила снощи

    2 20 Отговор
    Колкото и да е продажен Тръмп
    Няма да стане съюзник на Джуджи

    11:40 06.12.2025

  • 8 План за съвземане на Европа

    12 36 Отговор
    1. Ограничаване на икономическите връзки с Америка и Русия
    2. Англия обратно в ЕС и влизане в еврозоната
    3. Засилване на общите икономически, политически и военни връзки между държавите членки
    4. Приемане на Македония в ЕС
    5. Възобновяване на военната доктрина на ЕС
    6. България с основополагаща роля в ЕС

    Коментиран от #12, #18, #34, #41, #48

    11:40 06.12.2025

  • 9 осраински

    27 6 Отговор
    ясно защо безумната ръководителка на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е толкова нетърпелива да краде руски пари. Ако не го направят днес, Европа няма да има с какво да живее утре. Да не говорим за Украйна.

    11:42 06.12.2025

  • 10 стоян георгиев

    10 18 Отговор
    В сащ има сериозна психоза сред част от необразованото население.да избираш рижавия измамник и той да пише и прави глупости не е добре за самите американци ите ше го разберат по трудния начин.

    Коментиран от #20, #21, #23

    11:43 06.12.2025

  • 11 Шопо

    25 3 Отговор
    НАТО може ли да съществува без САЩ ?
    Като не може защо не изпълняват плана на Тръмп.

    11:44 06.12.2025

  • 12 И като

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "План за съвземане на Европа":

    се събудих разбрах, че не съм добре по цялата глава.

    11:44 06.12.2025

  • 13 Факт

    11 2 Отговор
    Добро утро

    11:45 06.12.2025

  • 14 Фейк на часа

    24 2 Отговор
    Просто казват истината. Който твърди обратното, нека да си насрочи преглед при психиатър още в понеделник.

    11:46 06.12.2025

  • 15 Форумните уктротролове и

    24 3 Отговор
    жълтопаветните розови понита са изпаднали в ужасТ и вият на умряло.🤣😂🤣

    11:47 06.12.2025

  • 16 Миролюб Войнов, американец

    8 7 Отговор
    Ай тинк България трябва да подаде документи за 51-ви Американски щат. Европа дъ енд 😁

    11:47 06.12.2025

  • 17 Честито

    14 5 Отговор
    Евро няма да има!

    11:47 06.12.2025

  • 18 Ти откъде избяга?

    10 2 Отговор

    До коментар #8 от "План за съвземане на Европа":

    Да идват санитарите.

    11:48 06.12.2025

  • 19 Краят на ЕС и НАТО е неизбежен!

    14 7 Отговор
    След капитулацията на Окраина фашисткият ес и кухото евро ще се спукат и изчезнат като сапунени мехури!

    Коментиран от #43

    11:48 06.12.2025

  • 20 Единственият психясъл

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "стоян георгиев":

    тук си ти.

    11:48 06.12.2025

  • 21 Има такова нещо

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "стоян георгиев":

    Да, черните не го харесвате

    Коментиран от #52

    11:49 06.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тимур Миндич

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "стоян георгиев":

    аз почнах кинтите и сега ме бОли златният кенеф, продължавай да пращаш заплати, че ми трябват за всеки ден от месеца по един златен кенеф.

    11:50 06.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 си дзън

    5 4 Отговор
    Маската на агент Краснов падна.

    11:51 06.12.2025

  • 26 Британия 🇬🇧

    2 3 Отговор
    🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧 Направи Англия отново Велика

    11:51 06.12.2025

  • 27 Доклада е точен

    8 3 Отговор
    Точно така е и даже слепият ще го види

    11:52 06.12.2025

  • 28 Ццц

    13 5 Отговор
    Колкото и да кудкудякат и кукуригат европейските "лидери", това не променя истината в доклада

    11:53 06.12.2025

  • 29 Всъщност

    3 2 Отговор
    САЩ, Русия, Украйна, Европа - всичко се развива точно както трябва. Изглежда всеки ще си получи заслуженото.

    11:53 06.12.2025

  • 30 Дони Деменцията

    8 6 Отговор
    Скоро ще отиде в Историята.

    В История ще пише
    Президентът който беше Импийчнат
    За Измяна към САЩ .

    А освен това Здравословното състояние
    На Рижавия Ненормалник
    Се влоша рязко със всеки изминал ден

    Докато се смееха на Байдън ,
    Се оказа че Тръмп даже и
    На 15 минутни пресконференции
    Заспива

    Най вероятно даже ще се гътне
    Преди да му свърши Мандатът.

    11:53 06.12.2025

  • 31 ЕСССР

    9 5 Отговор
    "европейските нации като непокорни, упадъчни сили, които са отстъпили суверенитета си на Европейския съюз и са водени от правителства, които потискат демокрацията и заглушават гласове, които искат по-националистически обрат."
    Какво по-добро определение на ЕСССР и урсуланците! Ура другари евролиберасти!

    11:53 06.12.2025

  • 32 САЩ напуска НАТО

    5 3 Отговор
    Правилен ход който отдавна трябваше да се случи

    11:54 06.12.2025

  • 33 Валерко

    9 5 Отговор
    Не знам как по-точно може да се опише състоянието на Европа, след убийствената политика на женския мениджмънт от последните години. Написаното в доклада е самата истина! Европа е аут, вече няма.връщане назад!

    Коментиран от #40

    11:55 06.12.2025

  • 34 Британия 🇬🇧

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "План за съвземане на Европа":

    Грешиш само за едно ,Англия никога няма да си вкара такъв таралеж в гащите с този измислен евро съюз управляван от побъркани лелки

    11:55 06.12.2025

  • 35 ДЕБИТ

    2 2 Отговор
    Тръмп е новият Шиши на Америка. За кинти може да каже всичко

    11:55 06.12.2025

  • 36 Григор

    4 2 Отговор
    "Представят Европа, а не Русия, за злодей в новата си политика за сигурност."
    Злодей е този, който на всяка цена, с всички средства пречи за спирането на касапницата в Украйна. Във всеки случай това не е Тръмп! Той прави всичко възможно войната да спре.

    Коментиран от #45

    11:56 06.12.2025

  • 37 ТКОК

    0 2 Отговор
    ЕС не е проблема ни. Руснаците разбутаха мира и икономиките на Европа с помоща на КИтай и Индия а сега и на Америка. Няма съюз който да издържи на този натиск.

    11:58 06.12.2025

  • 38 Наште управници се хващат за колесниците

    2 1 Отговор
    Гледайте сега как русофобскифакти ще взимат завоя!))

    11:58 06.12.2025

  • 39 Синя София

    2 3 Отговор
    САЩ още от времето на Обама са тръгнали на цивилизационна война с Европа,подклаждат цветни арабски революции,водят войни в Ирак, Афганистан за да увеличат емигрантския натиск върху Европа с единствената цел да унищожат Европа

    12:00 06.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 бай Иван

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "План за съвземане на Европа":

    . Ограничаване на икономическите връзки с Америка и Русия
    2. Англия обратно в ЕС и влизане в еврозоната
    3. Засилване на общите икономически, политически и военни връзки между държавите членки
    4. Приемане на Македония в ЕС
    5. Възобновяване на военната доктрина на ЕС
    6. България с основополагаща роля в ЕС


    Все си мислех,че глупаците са в управлението. Нееее.И тука и тука са .

    12:01 06.12.2025

  • 42 Ами това е положението

    4 1 Отговор
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа актуализираната Стратегия за национална сигурност, която беше публикувана на уебсайта на Белия дом на 5 декември 2025 г. Документът демонстрира рязкото преминаване на Вашингтон към модел на твърд суверенитет, икономически национализъм и силов реализъм. !!! .....
    Стратегията изрично отхвърля глобалисткия подход с наднационални институции от периода след Студената война, като такъв, който според Белия дом е подкопал американската индустрия и средната класа.....

    12:01 06.12.2025

  • 43 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "Краят на ЕС и НАТО е неизбежен!":

    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада щЕ ще ще Ще ЩЕ

    12:01 06.12.2025

  • 44 Факт

    1 0 Отговор
    Не може да бъдат победени хора, които са се обрекли!

    12:01 06.12.2025

  • 45 Миролюб Войнов, анализатор

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Григор":

    "...спирането на касапницата в Украйна...."

    И какво те бърка случващото се в Украйна, Русия, Газа, Африка ? Земята е пренаселена, нека оставим нещата на Природата и еволюцията 👍

    12:02 06.12.2025

  • 46 Анонимен

    1 0 Отговор
    Deutschland erwache.Леден душ за всички лидери от Брюксел.САЩ достатъчно време помагаха на цяла Европа -100години минаха.Време е да се спре обезличаването на европейският континент.Основна роля за това порочно по своята същност явление изиграха Ан.Мерк...л.и други видни личности,повдигнали високо своята мисия да обезличат веднъж за винаги нашият континент със своята деятелност да канят безпрепятствено хора от цял свят.

    12:02 06.12.2025

  • 47 Ами това е положението

    1 0 Отговор
    Що се отнася до Европа, стратегията очертава курс към нейната по-голяма автономия и желанието на САЩ за „бърз край на войната в Украйна“ за стабилизиране на континента.

    Вашингтон планира дипломатически да улесни възстановяването на контактите между ЕС и Русия, за да се постигне „стратегическа стабилност“ и да се намали рискът от пряка конфронтация.

    Документът разглежда Украйна като елемент от по-широката европейско-руска стабилизация, а не като отделна ос за сигурност.

    НАТО, според стратегията, не трябва да се разширява неконтролируемо и да приема нови членове без стратегически консенсус.

    Съединените щати разглеждат Западното полукълбо като своя собствена зона на господство, с акцент върху контрола на миграцията, енергетиката и икономиката, основани на принципите на доктрината Монро.

    12:02 06.12.2025

  • 48 Леле

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "План за съвземане на Европа":

    Колко много муниси, колко много безродници. Вероятно част от вас или всичките допринасяте за развитието на корупцията и грабежите над вашите съграждани, над вашата държава.

    12:03 06.12.2025

  • 49 ЕМФ

    0 0 Отговор
    Братлета не бързайте да се радвате и Рашките и Амрекинаците идват за да вземат. Накойто и да ни дадат все едно ще бъде робия. Турско робство, Руско , Мутренски грабеж, сега не се знае към кой ще ни прикрепят. Интересни времена идват, Ако имате кинти ще сте ок.

    Коментиран от #57

    12:04 06.12.2025

  • 50 Оскар

    0 0 Отговор
    Май само бюрократите в Брюксел не виждат че Европа е свършена, вече само се дрънка оръжие и краде поголовно.

    12:05 06.12.2025

  • 51 Одобрението към политиките

    0 0 Отговор
    На Тръмп
    В паднал под 36 %.

    Единствения Президент в историята на САЩ
    Със по малък рейтинг
    Е Никсън .

    Даже и Републиканците
    Вече виждат какви щети нанася на САЩ
    Тръмп.

    А и досега не е имало
    Президент
    Който да е подложен на
    КОГНИТИВЕН ТЕСТ
    По време на неговото управление.

    Явно Рижавия е закъсал яко със Акъла
    И след време всички негови Решения
    Ще бъде премахнати.

    Просто ще го обяват

    Че Тръмп е бил Луд

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Коментиран от #58

    12:05 06.12.2025

  • 52 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Има такова нещо":

    Те черните го харесват явно.то само по цвят е бял всичко друго му е черно.щеше да оправи дефицита на сащ щеше с митата да вдига икономиката щеше да спре войната в украйна за ден...все приказки на измамник.точнонкато някой мургав красавец дето предлага фалшиви гривни или лъже колко може свърши някаква работа.

    12:06 06.12.2025

  • 53 Злодеят Путин:

    1 0 Отговор
    Европа управлявана от Урсулиците се намира в състояние на цивилизационен,
    икономически и финансов упадък, и се нуждае от промяна.
    Това гласи новопубликуваната Стратегия за национална сигурност на САЩ.
    Ако настоящите тенденции продължат, континентът ще бъде неузнаваем
    след 20 години или по-малко.

    12:06 06.12.2025

  • 54 Съмнява ме

    1 0 Отговор
    Америка нищо не обръща, опитва се да обърне джоба на европейските държави, като помага на Русия. Обаче няма да се получи. По-скоро Европа ще ги обърне.

    Коментиран от #56

    12:06 06.12.2025

  • 55 Лука

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Руснак":

    Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава !!!

    Коментиран от #59

    12:07 06.12.2025

  • 56 По-скоро

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Съмнява ме":

    Европа ще обърна историята.

    12:07 06.12.2025

  • 57 Миролюб Войнов, историк

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "ЕМФ":

    България 200 години беше под Византийско робство, 500 години под Турско, 100 години под Руско !!!
    Хайде сега малко опитаме от Американското.
    Имаме ли сделка ? 😁

    Коментиран от #63

    12:07 06.12.2025

  • 58 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Одобрението към политиките":

    Има поне две видеа в които спи по време на дебати.по лошото е че се обгради само с подобни клоуни като него.не го ли вкарат в затвора пропадането ще продължи защото част от необразованите американци не усещат твърдата ръка на държавата и се помислиха за много умни.това е парадокса на демокрацията.

    12:08 06.12.2025

  • 59 До Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Лука":

    Това не е държава, федерация е. Колко е руска е друг въпрос, и да фашистка е.

    12:08 06.12.2025

  • 60 РИА Новости

    2 0 Отговор
    "Буревестник" е глупост, която може да лети много дълго, но забележимостта й е много по-голяма, отколкото на Х-101. Само че натовските страни много отдавна нямат никакви проблеми със свалянето на крилати ракети ,и ПВО то им го може и самолети имат достатъчно . Е какъв е смисълът от тая ракета ?
    Работата по „Посейдон“ започна още през 1983 г. Какво се получи при нас – изделието се провали. Колосални пари бяха вложени в задънена улица резултата е кръгла нула - още като замисъл това е пълен абсурд .Колосални пари бяха вложени в задънена улица.“
    Военният експерт, капитан трети ранг от резерва Максим Климов, се подигра на "супероръжията" на Путин.

    12:09 06.12.2025

  • 61 Реално НАТО приключи

    2 1 Отговор
    Стратегията изрично отхвърля глобалисткия подход с наднационални институции от периода след Студената война, като такъв, който според Белия дом е подкопал американската индустрия и средната класа..... Реално една от точките в "червените линии" на Москва е изпълнена на 99%

    12:09 06.12.2025

  • 62 Всичко е вярно

    2 0 Отговор
    Няма държавен суверенитет, Урсула диктува на нациите какво да става. То не бяха кражби през ковид, не бяха какви ли не правни регулации които само спъвст бизнеса и крадат свободите на хората - примери: digital id, age verification, цифрово евро - същите цифрови инструменти, които Китай ползва от години за следене и контрол на населението!

    12:09 06.12.2025

  • 63 ЕЙ ПРЪДЛЬО

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Миролюб Войнов, историк":

    Стига мърси форума със тъпотиите си.

    12:09 06.12.2025

  • 64 Ъъъъъъъъъъ

    1 0 Отговор
    Абе аз чувам, че Путин е увеличил броя на исканията за прекратяване на войната с още едно:

    Връщане на НАТО в границите отпреди1997!

    Това означава, че България май също трябва да напусне Алианса.... 🤣

    Коментиран от #70

    12:10 06.12.2025

  • 65 честен удеохазаро-с@танист

    2 0 Отговор
    Ква я мислехме ние,каква стана тя!

    12:11 06.12.2025

  • 66 Коко

    1 0 Отговор
    Интересно вчера тиквата каза да се закрие анти сорос комисията.Какво ще каже сега на новия господар и мисли ли си че той ще му повярва.

    12:11 06.12.2025

  • 67 Оказа се

    0 1 Отговор
    Че Всички Русофилки
    Са големи Фенове
    На Тръмп .

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Оня ден когато Тръмп се готвеше да дава
    ТОМАХАВКИТЕ на Украйна,

    Всичката Червена Измет
    Го проклинаха и ревяха на умрело
    Сега се оказа че са му Върли Привърженици.

    Няма по жалки вещества от Капейките

    Хахахаха

    12:12 06.12.2025

  • 68 Европеец

    1 1 Отговор
    "представя европейските нации като непокорни, упадъчни сили, които са отстъпили суверенитета си на Европейския съюз и са водени от правителства, които потискат демокрацията и заглушават гласове, които искат по-националистически обрат"

    Ами напълно вярно определение - даже е много меко за фашистката клика от никого неизбрани урсулици и каи които ни управляват като отменят избори в Румъния, елиминират опозицията като Марин льо Пен, налагат тотална пропаганда и цензура като забраниха руските телевизии.

    Цензурата до там е стигнала че забраниха "Маша и мечока" и "Ну-погоди"

    Коментиран от #72

    12:14 06.12.2025

  • 69 Историк

    3 0 Отговор
    Агент Краснов, мошеник от класа с 32 криминални присъди, арогантен, безпросветен, лъжец, колкото и власт и пари да има не може да управлява света, заедно с приятеля си терориста военнопрестъпник милиардер Путин, който незнайно с какъв труд е спечелил огромното си богатство. Когато двама злодеи се обединят в битка срещу цивилизацията, времената са изключително тежки, но варварството ще бъде победено.

    12:15 06.12.2025

  • 70 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Ъъъъъъъъъъ":

    Айде бе кво направихте бе?!?!🤬🤬 мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!!🤬🤬🤬 ТРЪГВАМЕ СИ!

    12:15 06.12.2025

  • 71 Черният бик

    0 0 Отговор
    В Древногръцката митология Зевс се превърнал в бял бик и похитил Европа.
    В днешно време Европа я налазват черни бикове. Ще има кърваво порно.....

    12:16 06.12.2025

  • 72 Маша и Мечока

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Европеец":

    Ги забраниха
    В Русия
    Бре Рублоидиот.

    Хахахаха хахахаха хахахаха хахахаха

    Маша не отговаряла
    На Руските Мизерни Ценности.

    Бре Рублоидиот

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    12:17 06.12.2025