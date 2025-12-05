МНС: Заповедта за арест на Владимир Путин няма да изчезне, дори ако войната в Украйна приключи

Заместник-прокурорът на Международния наказателен съд заяви в петък, че разследването на съда за нахлуването в Украйна не може да бъде спряно от мирни преговори, но може да бъде отложено от Съвета за сигурност на ООН, съобщи "Асошиейтед Прес" (АП)

"Ако имаме текущо разследване, ще следваме собствената си регулаторна рамка", заяви заместник-прокурорът Нажат Шамим Хан пред АП.

Преговарящи и представители на САЩ, Украйна и Русия прекосиха света през последните седмици в поредица от срещи, за да обсъдят потенциална сделка.

Хан отбеляза, че опитите за постигане на справедливост трябва да вървят ръка за ръка с усилията за мир. "Трябва да има възможност за търсене на отговорност, за да бъде мирът траен, устойчив", заяви тя.

Съветът за сигурност може "да поиска от съда да отложи дело, когато прецени, че има място за мирно споразумение", каза Хан, добавяйки, че това би било само "временно спиране".

Съдът издаде заповеди за арест на руския президент Владимир Путин и петима други за предполагаемо участие във военни престъпления в Украйна.

Кремъл многократно е заявявал, че не признава юрисдикцията на съда и счита заповедта за нищожна.

Хан говори в края на едноседмичното годишно заседание на съда, където стотици дипломати, адвокати и активисти се събраха в Хага, за да обсъдят безпрецедентни предизвикателства, включително санкции на САЩ, руски заповеди за арест и опасения относно бъдещето на съда.

Фиджийският юрист е един от деветте служители, включително шестима съдии и главният прокурор на съда, санкционирани от президента на САЩ Доналд Тръмп за провеждане на разследвания срещу американски и израелски служители.

Санкциите на САЩ се отразиха на работата на съда по широк спектър от разследвания в момент, когато институцията жонглира с все по-големи изисквания към ресурсите си.

Въпреки трудностите, Хан е оптимист. Тя заяви, че съдът е получил "огромна подкрепа" от своите 125 държави членки по време на срещата. Това е "много предизвикателен, но и много решаващ момент за правосъдието и за международното наказателно правосъдие".