МНС: Заповедта за арест на Владимир Путин няма да изчезне, дори ако войната в Украйна приключи

Заместник-прокурорът на Международния наказателен съд заяви в петък, че разследването на съда за нахлуването в Украйна не може да бъде спряно от мирни преговори, но може да бъде отложено от Съвета за сигурност на ООН, съобщи "Асошиейтед Прес" (АП)
"Ако имаме текущо разследване, ще следваме собствената си регулаторна рамка", заяви заместник-прокурорът Нажат Шамим Хан пред АП.
Преговарящи и представители на САЩ, Украйна и Русия прекосиха света през последните седмици в поредица от срещи, за да обсъдят потенциална сделка.
Хан отбеляза, че опитите за постигане на справедливост трябва да вървят ръка за ръка с усилията за мир. "Трябва да има възможност за търсене на отговорност, за да бъде мирът траен, устойчив", заяви тя.
Съветът за сигурност може "да поиска от съда да отложи дело, когато прецени, че има място за мирно споразумение", каза Хан, добавяйки, че това би било само "временно спиране".
Съдът издаде заповеди за арест на руския президент Владимир Путин и петима други за предполагаемо участие във военни престъпления в Украйна.
Кремъл многократно е заявявал, че не признава юрисдикцията на съда и счита заповедта за нищожна.
Хан говори в края на едноседмичното годишно заседание на съда, където стотици дипломати, адвокати и активисти се събраха в Хага, за да обсъдят безпрецедентни предизвикателства, включително санкции на САЩ, руски заповеди за арест и опасения относно бъдещето на съда.
Фиджийският юрист е един от деветте служители, включително шестима съдии и главният прокурор на съда, санкционирани от президента на САЩ Доналд Тръмп за провеждане на разследвания срещу американски и израелски служители.
Санкциите на САЩ се отразиха на работата на съда по широк спектър от разследвания в момент, когато институцията жонглира с все по-големи изисквания към ресурсите си.
Въпреки трудностите, Хан е оптимист. Тя заяви, че съдът е получил "огромна подкрепа" от своите 125 държави членки по време на срещата. Това е "много предизвикателен, но и много решаващ момент за правосъдието и за международното наказателно правосъдие".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #49
22:27 05.12.2025
2 Пич
Коментиран от #16
22:29 05.12.2025
3 Британия 🇬🇧
22:30 05.12.2025
4 Въпроса е
Коментиран от #44
22:31 05.12.2025
5 Ъхъ
Коментиран от #52
22:31 05.12.2025
6 Посетител
22:33 05.12.2025
7 Майна
Урсула
Макрона
Кая
Мец
Стайнър и отпред
Желязков
Тези ще разтреперят панталоните на Путин.
22:33 05.12.2025
8 Ха Ха
Коментиран от #51
22:33 05.12.2025
9 Антирашист
Коментиран от #13, #24
22:33 05.12.2025
10 ДядяВова
22:34 05.12.2025
11 Майна
22:34 05.12.2025
12 Анонимен
Коментиран от #22
22:35 05.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Майна
Мерц , Желязков и ..т.н. по височина
22:36 05.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Шопо
До коментар #2 от "Пич":С помощ от ЕС и България Зелински може да победи Русия.
Коментиран от #19, #30
22:36 05.12.2025
17 Търсите ли си го
22:37 05.12.2025
18 Майна
Да очакваме ли включване..?
22:37 05.12.2025
19 Добре тротке
До коментар #16 от "Шопо":Сега виж нещо по достойно от показване падението на запада
22:38 05.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Майна
22:39 05.12.2025
22 Кирчо
До коментар #12 от "Анонимен":Време е Русия да тества тактическо ЯО над Лвов.
Защо Лвов ?
Защото там няма руснаци !
Коментиран от #26
22:40 05.12.2025
23 О би ч ам
22:41 05.12.2025
24 радуев
До коментар #9 от "Антирашист":Антиукропа ко ша го праиме...?! жив антихрист, дали ша успее да си похарчи гепените милиарди?! лъжата рано или късно винаги лъсва..!?
22:41 05.12.2025
25 Залупен евроатлантически цървул
Коментиран от #55
22:41 05.12.2025
26 Русия няма нужда от ЯО
До коментар #22 от "Кирчо":за да заличи Украйна за часове. Не това е целта на Русия.
22:41 05.12.2025
27 междунарсъд?
22:41 05.12.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Миролюб Войнов, военен историк
Ще последва примера на кумира си ))
22:43 05.12.2025
30 Пич
До коментар #16 от "Шопо":Може бе ! Ако към групата оберкомандоси Магарев и Запрянов се включи щурмбанфюрер Кунева като началник група "Подривни операции" , може да унищожи поне милион руснаци като им дръпне една реч !!! Всички чули я ще умрат от тъпотия и , а ако някой все пак оцелее , ще остане луд до живот!!!
22:43 05.12.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Нима вие тук
Коментиран от #37
22:45 05.12.2025
33 Майна
Сигурно е включен в операцията...
Прощай, люби,мий водопад..
, отивам да арестувам Путин - за Б,ъл,Хария!
Коментиран от #61
22:45 05.12.2025
34 В МНС
22:46 05.12.2025
35 Фейк на часа
22:46 05.12.2025
36 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
37 Би им ма ма т а
До коментар #32 от "Нима вие тук":Не се ядосва-Наздраве за Путин и Победата...
22:47 05.12.2025
38 Смешник
22:48 05.12.2025
39 Путин със СВО в Украйна обедини запада и
Коментиран от #43, #45
22:49 05.12.2025
40 Гие БА Вг ъзъ
22:49 05.12.2025
41 заповедта няма да изчезне
Коментиран от #46
22:50 05.12.2025
42 Факт
22:50 05.12.2025
43 Прав си
До коментар #39 от "Путин със СВО в Украйна обедини запада и":Но теб 6аебат за Назидание на всички русофоби
22:51 05.12.2025
44 Хмхмхмхмхм
До коментар #4 от "Въпроса е":Аха, нелегитимен е, защото русия не членува в него и затова онкретно спрямо нея, решенията на МНС нямат правна сила, ли... Откъде ви изкопават такива многоучени... Аве, всички в русия ли сте чак толкова невежи и неуки..
Коментиран от #50
22:52 05.12.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Майна
До коментар #41 от "заповедта няма да изчезне":Прав си , заповедта може и да остане в аналите, въпросът с неизвестни е , дали Европа ще остане.
Коментиран от #58
22:53 05.12.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Важното в случая е че
22:54 05.12.2025
49 МЕДУНЯ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ще има народен съд за копейките и руски агенти да го знаеш това...
Коментиран от #56
22:54 05.12.2025
50 Нелегитимен е
До коментар #44 от "Хмхмхмхмхм":Защото 2/3 от света не го признават тротке, а също изпълнява команди и не е независим.
Коментиран от #59
22:55 05.12.2025
51 Хмхмхмхмхм
До коментар #8 от "Ха Ха":Бъ;лгария е член на МНС =и България ли е /колониална държава/... Пази боже, сляпо да прогледа,та и ти така...
Коментиран от #54
22:55 05.12.2025
52 гост
До коментар #5 от "Ъхъ":То и Милошевич и Садам така мислеха , ама не познаха , хахахха ! А на Кадафи му се размина само щото нема време да стигне до съда !! Което най-вероятно ще се случи и на Путлер , щото дружките му няма да рискуват да ги натопи и тях !!
22:55 05.12.2025
53 Децата не са отвлечени
22:56 05.12.2025
54 А каква е
До коментар #51 от "Хмхмхмхмхм":Когато от посолството на Козяк ти диктуват политиката, назначават правителства, одобряват министри и ти нареждат какво да купуваш и продаваш, кой проект да правиш или не, не зависимо колко милиарда ще загуби България. Не ползваш ли онова на раменете, все ще те ползват теб.
22:58 05.12.2025
55 Хмхмхмхмхм
До коментар #25 от "Залупен евроатлантически цървул":Украйна поиска и получи статут на член. Има заведени дела и искове срещу русия и за извършване на престъпения срещу човечеството и геноцид на лица с украинско самосъзнание в Украйна от страна на русия...
22:58 05.12.2025
56 Искаш
До коментар #49 от "МЕДУНЯ":Ли медец да ти дам, да оближеш?
22:59 05.12.2025
57 Един
22:59 05.12.2025
58 еми
До коментар #46 от "Майна":Едно време и СССР така разправяше. Европа още я има. А СССР где?
22:59 05.12.2025
59 Хмхмхмхмхм
До коментар #50 от "Нелегитимен е":Лай, лай кученцееее,,,, Напънала се мухата и родила слон, та и ти се напъваш да даваш квазиюридически определения , но не ти се получава дори това, невежий недоучка....
23:00 05.12.2025
60 Рублевка
Хахаха🤣😄🤣😄! Европа с многото магистрали и паркинЗи хертен се изк.ви!
23:02 05.12.2025
61 Хмхмхмхмхм
До коментар #33 от "Майна":Турскоруска май//на, моята Родина НЕ Е бългахария, а България. Аре, бегом в анадола или сибир при пия/в/н/иците и бълхите....А после- ооо, ааа, имало в България русофоби и туркофоби... Нещастни същества сте...
23:02 05.12.2025