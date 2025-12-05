Новини
МНС: Заповедта за арест на Владимир Путин няма да изчезне, дори ако войната в Украйна приключи

5 Декември, 2025 22:23

Кремъл многократно е заявявал, че не признава юрисдикцията на съда и счита заповедта за нищожна

МНС: Заповедта за арест на Владимир Путин няма да изчезне, дори ако войната в Украйна приключи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Заместник-прокурорът на Международния наказателен съд заяви в петък, че разследването на съда за нахлуването в Украйна не може да бъде спряно от мирни преговори, но може да бъде отложено от Съвета за сигурност на ООН, съобщи "Асошиейтед Прес" (АП)

"Ако имаме текущо разследване, ще следваме собствената си регулаторна рамка", заяви заместник-прокурорът Нажат Шамим Хан пред АП.

Преговарящи и представители на САЩ, Украйна и Русия прекосиха света през последните седмици в поредица от срещи, за да обсъдят потенциална сделка.

Хан отбеляза, че опитите за постигане на справедливост трябва да вървят ръка за ръка с усилията за мир. "Трябва да има възможност за търсене на отговорност, за да бъде мирът траен, устойчив", заяви тя.

Съветът за сигурност може "да поиска от съда да отложи дело, когато прецени, че има място за мирно споразумение", каза Хан, добавяйки, че това би било само "временно спиране".

Съдът издаде заповеди за арест на руския президент Владимир Путин и петима други за предполагаемо участие във военни престъпления в Украйна.

Кремъл многократно е заявявал, че не признава юрисдикцията на съда и счита заповедта за нищожна.

Хан говори в края на едноседмичното годишно заседание на съда, където стотици дипломати, адвокати и активисти се събраха в Хага, за да обсъдят безпрецедентни предизвикателства, включително санкции на САЩ, руски заповеди за арест и опасения относно бъдещето на съда.

Фиджийският юрист е един от деветте служители, включително шестима съдии и главният прокурор на съда, санкционирани от президента на САЩ Доналд Тръмп за провеждане на разследвания срещу американски и израелски служители.

Санкциите на САЩ се отразиха на работата на съда по широк спектър от разследвания в момент, когато институцията жонглира с все по-големи изисквания към ресурсите си.

Въпреки трудностите, Хан е оптимист. Тя заяви, че съдът е получил "огромна подкрепа" от своите 125 държави членки по време на срещата. Това е "много предизвикателен, но и много решаващ момент за правосъдието и за международното наказателно правосъдие".


  • 1 Последния Софиянец

    15 12 Отговор
    Фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации а в Брюксел, Берлин, Париж,Хага София ще отворят врати Народните съдилища.

    Коментиран от #49

    22:27 05.12.2025

  • 2 Пич

    15 8 Отговор
    Какво има да отлагат и да увъртат ?! Предлагам да се изпратят българските оберкомсндоси Запрянов и Магарев на спецоперация в Москва , и да арестуват Путин немедлено !!!

    Коментиран от #16

    22:29 05.12.2025

  • 3 Британия 🇬🇧

    9 8 Отговор
    Българите го раздават Гърци ,ето сега Путин идиота искат да арестуват ,най добре дъртият руски глупак Путин да си сложи перука и да даде дупе на загорелите Прусаци от балканския полуостров

    22:30 05.12.2025

  • 4 Въпроса е

    16 6 Отговор
    че света не се интересува от този нелегитимен и зависим съд.

    Коментиран от #44

    22:31 05.12.2025

  • 5 Ъхъ

    13 5 Отговор
    МНС ще бъде жестоко унижен!

    Коментиран от #52

    22:31 05.12.2025

  • 6 Посетител

    11 0 Отговор
    Нека първо задържат Нетаняу... Нали и него го издирват?!

    22:33 05.12.2025

  • 7 Майна

    8 8 Отговор
    Пред очите ми са:
    Урсула
    Макрона
    Кая
    Мец
    Стайнър и отпред
    Желязков
    Тези ще разтреперят панталоните на Путин.

    22:33 05.12.2025

  • 8 Ха Ха

    10 6 Отговор
    Днес, само колониалните държави признават лицемерния Международен наказателен съд

    Коментиран от #51

    22:33 05.12.2025

  • 9 Антирашист

    18 10 Отговор
    Кремълският ,масов убиец едва ли ще доживее до ареста си. Вероятно ще свърши печално в бункера си.

    Коментиран от #13, #24

    22:33 05.12.2025

  • 10 ДядяВова

    9 5 Отговор
    малий, безбожник в църква, ще гори в ада !!!

    22:34 05.12.2025

  • 11 Майна

    4 5 Отговор
    Всъщност, редът е друг- Мерц отпред

    22:34 05.12.2025

  • 12 Анонимен

    4 4 Отговор
    Международният наказателен съд няма ли да осъди виновника за атомните бомбардировки над Хирошима и Нагазаки.От лицето на земята бяха изтрити безброй много хора.

    Коментиран от #22

    22:35 05.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Майна

    4 0 Отговор
    Може и в разгънат фланг-
    Мерц , Желязков и ..т.н. по височина

    22:36 05.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Шопо

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    С помощ от ЕС и България Зелински може да победи Русия.

    Коментиран от #19, #30

    22:36 05.12.2025

  • 17 Търсите ли си го

    3 1 Отговор
    Пи да ли от ре дак ци я та

    22:37 05.12.2025

  • 18 Майна

    3 1 Отговор
    Къде ще го арестуват?
    Да очакваме ли включване..?

    22:37 05.12.2025

  • 19 Добре тротке

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Шопо":

    Сега виж нещо по достойно от показване падението на запада

    22:38 05.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Майна

    4 1 Отговор
    Путин няма да спи тази вечер..

    22:39 05.12.2025

  • 22 Кирчо

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Анонимен":

    Време е Русия да тества тактическо ЯО над Лвов.
    Защо Лвов ?
    Защото там няма руснаци !

    Коментиран от #26

    22:40 05.12.2025

  • 23 О би ч ам

    1 1 Отговор
    Ви-модератори-имате широки Халки...

    22:41 05.12.2025

  • 24 радуев

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Антирашист":

    Антиукропа ко ша го праиме...?! жив антихрист, дали ша успее да си похарчи гепените милиарди?! лъжата рано или късно винаги лъсва..!?

    22:41 05.12.2025

  • 25 Залупен евроатлантически цървул

    6 7 Отговор
    САЩ, Китай, Украйна и Израел също не признават юрисдикцията на съда , но тук мълчат за това като пукали

    Коментиран от #55

    22:41 05.12.2025

  • 26 Русия няма нужда от ЯО

    5 6 Отговор

    До коментар #22 от "Кирчо":

    за да заличи Украйна за часове. Не това е целта на Русия.

    22:41 05.12.2025

  • 27 междунарсъд?

    1 1 Отговор
    чи ко и туй ва... чи ни съ сещам.. хъхъ...хъъъъъъуйня

    22:41 05.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Миролюб Войнов, военен историк

    2 0 Отговор
    Не, Путин няма да застане пред съд.
    Ще последва примера на кумира си ))

    22:43 05.12.2025

  • 30 Пич

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Шопо":

    Може бе ! Ако към групата оберкомандоси Магарев и Запрянов се включи щурмбанфюрер Кунева като началник група "Подривни операции" , може да унищожи поне милион руснаци като им дръпне една реч !!! Всички чули я ще умрат от тъпотия и , а ако някой все пак оцелее , ще остане луд до живот!!!

    22:43 05.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Нима вие тук

    2 0 Отговор
    Сте Соросоиди в тъ по то сайтче.... Ре да кци я та им ам в предвид

    Коментиран от #37

    22:45 05.12.2025

  • 33 Майна

    1 0 Отговор
    Водопада беше оклюман днес
    Сигурно е включен в операцията...
    Прощай, люби,мий водопад..
    , отивам да арестувам Путин - за Б,ъл,Хария!

    Коментиран от #61

    22:45 05.12.2025

  • 34 В МНС

    1 0 Отговор
    само идиоти ли са събрани?

    22:46 05.12.2025

  • 35 Фейк на часа

    3 3 Отговор
    Редакцията на сайта "Факти" и форумните впиянчени русофоби живеят в паралелен свят. Приятни събота и неделя на нормалните хора!

    22:46 05.12.2025

  • 36 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 37 Би им ма ма т а

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Нима вие тук":

    Не се ядосва-Наздраве за Путин и Победата...

    22:47 05.12.2025

  • 38 Смешник

    2 1 Отговор
    Смее ли някой да го арестува

    22:48 05.12.2025

  • 39 Путин със СВО в Украйна обедини запада и

    4 2 Отговор
    Разшири и обедини НАТО и сега МНС ще го съди за военнопрестъпления

    Коментиран от #43, #45

    22:49 05.12.2025

  • 40 Гие БА Вг ъзъ

    1 1 Отговор
    СМОТАНИТЕ ПЕЕВСКИ ПОДЛОГИ

    22:49 05.12.2025

  • 41 заповедта няма да изчезне

    2 3 Отговор
    но за сметка на това руската федерация ще се разпадне. И всеки от новите ще се оправдава - не бяхме ние!

    Коментиран от #46

    22:50 05.12.2025

  • 42 Факт

    2 0 Отговор
    Вероятно той го има пред вид!

    22:50 05.12.2025

  • 43 Прав си

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Путин със СВО в Украйна обедини запада и":

    Но теб 6аебат за Назидание на всички русофоби

    22:51 05.12.2025

  • 44 Хмхмхмхмхм

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Въпроса е":

    Аха, нелегитимен е, защото русия не членува в него и затова онкретно спрямо нея, решенията на МНС нямат правна сила, ли... Откъде ви изкопават такива многоучени... Аве, всички в русия ли сте чак толкова невежи и неуки..

    Коментиран от #50

    22:52 05.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Майна

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "заповедта няма да изчезне":

    Прав си , заповедта може и да остане в аналите, въпросът с неизвестни е , дали Европа ще остане.

    Коментиран от #58

    22:53 05.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Важното в случая е че

    0 1 Отговор
    Фиджийският юрист е един от деветте служители, включително шестима съдии и главният прокурор на съда, санкционирани от президента на САЩ Доналд Тръмп за провеждане на разследвания срещу американски и израелски служители.

    22:54 05.12.2025

  • 49 МЕДУНЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ще има народен съд за копейките и руски агенти да го знаеш това...

    Коментиран от #56

    22:54 05.12.2025

  • 50 Нелегитимен е

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "Хмхмхмхмхм":

    Защото 2/3 от света не го признават тротке, а също изпълнява команди и не е независим.

    Коментиран от #59

    22:55 05.12.2025

  • 51 Хмхмхмхмхм

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ха Ха":

    Бъ;лгария е член на МНС =и България ли е /колониална държава/... Пази боже, сляпо да прогледа,та и ти така...

    Коментиран от #54

    22:55 05.12.2025

  • 52 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ъхъ":

    То и Милошевич и Садам така мислеха , ама не познаха , хахахха ! А на Кадафи му се размина само щото нема време да стигне до съда !! Което най-вероятно ще се случи и на Путлер , щото дружките му няма да рискуват да ги натопи и тях !!

    22:55 05.12.2025

  • 53 Децата не са отвлечени

    1 1 Отговор
    А спасени! И не може и дума да става за сравнение с израелските и американски престъпления

    22:56 05.12.2025

  • 54 А каква е

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "Хмхмхмхмхм":

    Когато от посолството на Козяк ти диктуват политиката, назначават правителства, одобряват министри и ти нареждат какво да купуваш и продаваш, кой проект да правиш или не, не зависимо колко милиарда ще загуби България. Не ползваш ли онова на раменете, все ще те ползват теб.

    22:58 05.12.2025

  • 55 Хмхмхмхмхм

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Залупен евроатлантически цървул":

    Украйна поиска и получи статут на член. Има заведени дела и искове срещу русия и за извършване на престъпения срещу човечеството и геноцид на лица с украинско самосъзнание в Украйна от страна на русия...

    22:58 05.12.2025

  • 56 Искаш

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "МЕДУНЯ":

    Ли медец да ти дам, да оближеш?

    22:59 05.12.2025

  • 57 Един

    1 0 Отговор
    Молеца се прави на вярващ.

    22:59 05.12.2025

  • 58 еми

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Майна":

    Едно време и СССР така разправяше. Европа още я има. А СССР где?

    22:59 05.12.2025

  • 59 Хмхмхмхмхм

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Нелегитимен е":

    Лай, лай кученцееее,,,, Напънала се мухата и родила слон, та и ти се напъваш да даваш квазиюридически определения , но не ти се получава дори това, невежий недоучка....

    23:00 05.12.2025

  • 60 Рублевка

    0 0 Отговор
    "заместник-прокурорът Нажат Шамим Хан" Прости Господи! Аз съм невинен! Не ме съдете по шериата...

    Хахаха🤣😄🤣😄! Европа с многото магистрали и паркинЗи хертен се изк.ви!

    23:02 05.12.2025

  • 61 Хмхмхмхмхм

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Майна":

    Турскоруска май//на, моята Родина НЕ Е бългахария, а България. Аре, бегом в анадола или сибир при пия/в/н/иците и бълхите....А после- ооо, ааа, имало в България русофоби и туркофоби... Нещастни същества сте...

    23:02 05.12.2025

