Президентът на Аржентина представи изтребителите Ф-16

Президентът на Аржентина Хавиер Милей представи днес изтребителите Ф-16, които страната му купи от Дания, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Това стана по време на церемония, на която Милей нарече самолетите „ангели пазители“, които ще укрепят въоръжените сили на Аржентина.

Миналата година аржентинските власти купиха 24 изтребителя Ф-16 за около 300 милиона долара. Тогава Милей каза, че това е най-значимата инвестиция в отбраната за последните 50 години в историята на Аржентина.

След дълго чакане първите шест самолета днес са вече в Аржентина, отбеляза Милей по време на церемонията, състояла се в база в Рио Куатро, на около 600 километра от Буенос Айрес. След церемонията президентът се качи на борда на един от самолетите, които преди да дойдат в базата, прелетяха на ниска височина над столицата Буенос Айрес.

Изтребителите Ф-16, които са американско производство, ще заменят френските самолети „Мираж“, които Аржентина изтегли от въоръжение през 2017 г. след четири десетилетия на „военна служба“.