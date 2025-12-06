Мощни експлозии разтърсиха Украйна, поразени са военни и енергийни съоръжения

Мощни експлозии разтърсиха Украйна през нощта, поразени са военни и енергийни съоръжения.
Местните медии съобщиха за щети от атаки в Киев, Днепропетровск, Чернигов и Виница.
Експлозии бяха чути и в Полтавска, Лвовска и Кировоградска области.
Социалните медии съобщиха за попадения близо до военното летище Староконстантинов в Хмелницка област.
Според предварителни данни, железопътната инфраструктура във Фастив, Киевска област, е била ударена. Енергийните съоръжения в Днепропетровска област, включително ТЕЦ „Кривой Рог“, са повредени.
В цяла Украйна е издадено предупреждение за въздушна тревога.
Във Волинска, Закарпатска и Ровенска области се задействаха сирени.
1 МЪКЪ МЪКЪ
08:00 06.12.2025
2 Пич
- Украинците познаха точните килограми !!! И асистентката ми Гала им даде наградите !!!
08:01 06.12.2025
3 Миролюб Войнов, миротворец
Леле майко.......😁😁😁
Коментиран от #5, #7, #40
08:03 06.12.2025
4 ЗЕЛЬОН ГЕЙ
Коментиран от #6
08:03 06.12.2025
5 Това
До коментар #3 от "Миролюб Войнов, миротворец":е политиката на Пропадналите Путлеристи!
08:04 06.12.2025
6 Викаш
До коментар #4 от "ЗЕЛЬОН ГЕЙ":Фикае на пресекулки тази сутрин?
08:04 06.12.2025
7 НЕ БЕ АМЕБА
До коментар #3 от "Миролюб Войнов, миротворец":Така започва ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА.
08:04 06.12.2025
8 Путлер може и да си вярва
-;-
Путлеризъма се бил борел за Мира на Земята!
Коментиран от #16, #31
08:05 06.12.2025
9 военни и енергийни съоръжения???
А до сега само по няколко ранени и то само цивилни, и счупени прозорци на болници!
08:05 06.12.2025
10 шмръкльо
08:05 06.12.2025
11 Мишел
08:07 06.12.2025
12 Укропат
08:08 06.12.2025
13 ЕЙ БАНДЕРИТЕ
08:08 06.12.2025
14 Гориил
08:09 06.12.2025
15 Мир чрез сила
08:10 06.12.2025
16 Мишел
До коментар #8 от "Путлер може и да си вярва":В случая Русия освобождава Украйна от тежкото наследство от СССР.
Коментиран от #19, #21
08:10 06.12.2025
17 БОРИС ДЖОНСЪН
08:10 06.12.2025
18 Kaлпазанин
08:10 06.12.2025
19 ТАКА ТАКА
До коментар #16 от "Мишел":Сега някой юрогей ще им забучи фотоволтаици да се топлят.
08:13 06.12.2025
20 така, така
След като са толкова про.сти, ще повтарят урока, докато го научат. Проблема е, че след всяко повторение, положението им става все по-лошо, а зимата си дойде. Клоуна може и да е на светло и топло, но това не важи за много части на 0срайната. Но, след като не вдяват, то шоуто ще си продължава.
Дано поне си вземат някаква поука, че иначе руснака трябва да се погрижи да имат фойерверки за новогодишната нощ. Едвали точно такава заря искат.
08:14 06.12.2025
21 Гориил
До коментар #16 от "Мишел":Съветското наследство беше откраднато и сведено до руини. Деветдесет процента от високотехнологичното производство беше загубено. Украинската икономика стана примитивна, изостанала и аграрна.Русия не позволи на Киев да се възползва от наследството на СССР.
Коментиран от #27
08:14 06.12.2025
22 Мюлен Ганив-руска подлога
Коментиран от #26
08:14 06.12.2025
23 Айде хаирлия да е!
08:15 06.12.2025
24 ТРОЛСКА ТИШИНА
08:16 06.12.2025
25 Украйна 10 милиона
Хайде да е хаирлия! Таз година 15, догодина 10!
08:17 06.12.2025
26 Гориил
До коментар #22 от "Мюлен Ганив-руска подлога":Нека ви напомня, че България също загуби значителна част от индустриалния си потенциал. Европа се втурна да унищожи напредналите научни центрове и най-добрите български фабрики.Глобалният Юг с готовност купуваше български промишлени продукти. За България се отваряха огромни пазари в Русия, Китай, Виетнам и Северна Корея.
08:21 06.12.2025
28 стоян георгиев
08:21 06.12.2025
29 Фейк на часа
Коментиран от #39
08:22 06.12.2025
30 Авио поща
08:22 06.12.2025
31 БАРС
До коментар #8 от "Путлер може и да си вярва":АБЕ БУДАЛА ТАКАВА МЕСТНИТЕ МЕДИИ НЕ ТИ ЛИ СЪОБЩИХА ,ЧЕ ПРЕДИ ТОВА УКРИТЕ УДАРИХА ПО ГРОЗНИ И ЧЕ ТОВА СЕ ОЧАКВАШЕ.
08:23 06.12.2025
32 Софиянец
08:23 06.12.2025
33 Стойко
08:24 06.12.2025
34 гръмовержецът
08:24 06.12.2025
35 болгарин..
08:26 06.12.2025
36 Бягат!
08:27 06.12.2025
38 Русия трябва да бъде разрушена...
Коментиран от #41
08:28 06.12.2025
39 Хахаха, подлоги кремълски
До коментар #29 от "Фейк на часа":М@йната ти, рубладжийке проста
08:29 06.12.2025
40 Шопо
До коментар #3 от "Миролюб Войнов, миротворец":Това е фалшива новина, руснаците бомбят само болници и детски градини.
08:30 06.12.2025
41 Баце ЕООД
До коментар #38 от "Русия трябва да бъде разрушена...":Който гроб копае другиму.. Нали знаеш, дедовия..
08:30 06.12.2025
42 русичь..
08:30 06.12.2025
43 Ахах
08:32 06.12.2025