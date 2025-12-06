Новини
Мощни експлозии разтърсиха Украйна, поразени са военни и енергийни съоръжения
Мощни експлозии разтърсиха Украйна, поразени са военни и енергийни съоръжения

6 Декември, 2025 07:53, обновена 6 Декември, 2025 07:59 2 041 43

Сред ударените обекти е ТЕЦ „Кривой Рог“

Мощни експлозии разтърсиха Украйна, поразени са военни и енергийни съоръжения - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мощни експлозии разтърсиха Украйна през нощта, поразени са военни и енергийни съоръжения.

Местните медии съобщиха за щети от атаки в Киев, Днепропетровск, Чернигов и Виница.

Експлозии бяха чути и в Полтавска, Лвовска и Кировоградска области.

Социалните медии съобщиха за попадения близо до военното летище Староконстантинов в Хмелницка област.

Според предварителни данни, железопътната инфраструктура във Фастив, Киевска област, е била ударена. Енергийните съоръжения в Днепропетровска област, включително ТЕЦ „Кривой Рог“, са повредени.

В цяла Украйна е издадено предупреждение за въздушна тревога.

Във Волинска, Закарпатска и Ровенска области се задействаха сирени.


  • 1 МЪКЪ МЪКЪ

    46 1 Отговор
    Пак ли има затрупани натюфци?

    08:00 06.12.2025

  • 2 Пич

    30 1 Отговор
    Къци Вапцаров:
    - Украинците познаха точните килограми !!! И асистентката ми Гала им даде наградите !!!

    08:01 06.12.2025

  • 3 Миролюб Войнов, миротворец

    4 40 Отговор
    Това сигурно е широко пропагандирания справедлив Pyccкий Mир и Новия Многополярен Световен Ред ?
    Леле майко.......😁😁😁

    Коментиран от #5, #7, #40

    08:03 06.12.2025

  • 4 ЗЕЛЬОН ГЕЙ

    42 0 Отговор
    Няма да може да пусне вода в златната си тоалетна.

    Коментиран от #6

    08:03 06.12.2025

  • 5 Това

    0 34 Отговор

    До коментар #3 от "Миролюб Войнов, миротворец":

    е политиката на Пропадналите Путлеристи!

    08:04 06.12.2025

  • 6 Викаш

    21 0 Отговор

    До коментар #4 от "ЗЕЛЬОН ГЕЙ":

    Фикае на пресекулки тази сутрин?

    08:04 06.12.2025

  • 7 НЕ БЕ АМЕБА

    31 0 Отговор

    До коментар #3 от "Миролюб Войнов, миротворец":

    Така започва ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА.

    08:04 06.12.2025

  • 8 Путлер може и да си вярва

    0 34 Отговор
    Местните медии съобщиха за щети от атаки в Киев, Днепропетровск, Чернигов и Виница.

    Експлозии бяха чути и в Полтавска, Лвовска и Кировоградска области.
    -;-
    Путлеризъма се бил борел за Мира на Земята!

    Коментиран от #16, #31

    08:05 06.12.2025

  • 9 военни и енергийни съоръжения???

    22 3 Отговор
    Разгеле! Оправиха си мерника най-после!
    А до сега само по няколко ранени и то само цивилни, и счупени прозорци на болници!

    08:05 06.12.2025

  • 10 шмръкльо

    24 0 Отговор
    Ще се бием до последният украинец !!

    08:05 06.12.2025

  • 11 Мишел

    18 0 Отговор
    Поразени са военни обекти, единственият работещ блок на ТЕЦ и газохранилище, но важно е, че в Рязан до паднали отломки😀

    08:07 06.12.2025

  • 12 Укропат

    12 0 Отговор
    Шефчето харесва тези фойерверки. Звъни на Макрон и Шолц за поздравления. Иска пак да бъзика Кадиров. Всички мислят че е предозирал.

    08:08 06.12.2025

  • 13 ЕЙ БАНДЕРИТЕ

    28 1 Отговор
    ЩО РИВЕТЕ БЕ?? Нали имахте Тауруси, Тигри и Томахоци? Или ви дадоха само смоци с дисаги.

    08:08 06.12.2025

  • 14 Гориил

    19 0 Отговор
    Не си спомням такова ниво на европейски цинизъм. Вие изпращате Украйна да умре и да се потопи в бездната на изостаналостта и бедността. Не електрифицирайте мъртва жаба.На Украйна ѝ липсват силата и волята да победи.

    08:09 06.12.2025

  • 15 Мир чрез сила

    21 1 Отговор
    Нали урсули

    08:10 06.12.2025

  • 16 Мишел

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "Путлер може и да си вярва":

    В случая Русия освобождава Украйна от тежкото наследство от СССР.

    Коментиран от #19, #21

    08:10 06.12.2025

  • 17 БОРИС ДЖОНСЪН

    20 0 Отговор
    Ама как само ги излъгах тези окраинци да започнат тази война. Чак ми е кеф.

    08:10 06.12.2025

  • 18 Kaлпазанин

    19 2 Отговор
    Време е пак за Майдан ,нови санкции от ЕС нещо пак три години вече в рецесия Ротшилд печата дълговете гонят краварските а Русия Индия Китай Африка процъфтяват ,май покрай границите на Русия няма да има мъжки тоалетни в розово и Бело на промоция

    08:10 06.12.2025

  • 19 ТАКА ТАКА

    13 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    Сега някой юрогей ще им забучи фотоволтаици да се топлят.

    08:13 06.12.2025

  • 20 така, така

    15 2 Отговор
    Е, това се очакваше. Украинците не си научиха урока - ударят ли нещо по-важно в Русия, то веднаг аслед много по-мащабен и разрушителен отговор.
    След като са толкова про.сти, ще повтарят урока, докато го научат. Проблема е, че след всяко повторение, положението им става все по-лошо, а зимата си дойде. Клоуна може и да е на светло и топло, но това не важи за много части на 0срайната. Но, след като не вдяват, то шоуто ще си продължава.

    Дано поне си вземат някаква поука, че иначе руснака трябва да се погрижи да имат фойерверки за новогодишната нощ. Едвали точно такава заря искат.

    08:14 06.12.2025

  • 21 Гориил

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    Съветското наследство беше откраднато и сведено до руини. Деветдесет процента от високотехнологичното производство беше загубено. Украинската икономика стана примитивна, изостанала и аграрна.Русия не позволи на Киев да се възползва от наследството на СССР.

    Коментиран от #27

    08:14 06.12.2025

  • 22 Мюлен Ганив-руска подлога

    3 15 Отговор
    Лъжа и сея руска неумна пропаганда за 4000лв на месец, вярват и само неграмотни примитиви....😂😂😂

    Коментиран от #26

    08:14 06.12.2025

  • 23 Айде хаирлия да е!

    13 2 Отговор
    Честито! За здраве и берекет!

    08:15 06.12.2025

  • 24 ТРОЛСКА ТИШИНА

    11 1 Отговор
    Хубавто е, че подобни новини носят тролска тишина.

    08:16 06.12.2025

  • 25 Украйна 10 милиона

    13 1 Отговор
    За три години Украйна беше редуцирана от 50 милиона на 15. БЯГАТ ВСИЧКИ! Бягат министри и спортисти. Бягат демократи, партократи, даже преводачите на украинските делегации бягат от бандеровския "рай"!
    Хайде да е хаирлия! Таз година 15, догодина 10!

    08:17 06.12.2025

  • 26 Гориил

    13 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мюлен Ганив-руска подлога":

    Нека ви напомня, че България също загуби значителна част от индустриалния си потенциал. Европа се втурна да унищожи напредналите научни центрове и най-добрите български фабрики.Глобалният Юг с готовност купуваше български промишлени продукти. За България се отваряха огромни пазари в Русия, Китай, Виетнам и Северна Корея.

    08:21 06.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 стоян георгиев

    11 0 Отговор
    Красота! Бой по фашизоидните корумпирани киефски чакали! 🇧🇬❤️🇷🇺

    08:21 06.12.2025

  • 29 Фейк на часа

    9 1 Отговор
    Форумните впиянчени дърти русофоби живеят в паралелен и илюзорен свят. Приятна събота на всички нормални хора !

    Коментиран от #39

    08:22 06.12.2025

  • 30 Авио поща

    8 1 Отговор
    Кадиров отговори на Киев за дрона по Грозни. Бърз и убедителен отговор по авио поща. Честито на печелившите!

    08:22 06.12.2025

  • 31 БАРС

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Путлер може и да си вярва":

    АБЕ БУДАЛА ТАКАВА МЕСТНИТЕ МЕДИИ НЕ ТИ ЛИ СЪОБЩИХА ,ЧЕ ПРЕДИ ТОВА УКРИТЕ УДАРИХА ПО ГРОЗНИ И ЧЕ ТОВА СЕ ОЧАКВАШЕ.

    08:23 06.12.2025

  • 32 Софиянец

    8 1 Отговор
    Добро утро, България! Все такива хубави новини да четем рано сутринт! 👌

    08:23 06.12.2025

  • 33 Стойко

    7 1 Отговор
    Ех, че ми стана едно хубаво! Мед ми капе от сърцето при такива новини!

    08:24 06.12.2025

  • 34 гръмовержецът

    8 1 Отговор
    Страхотна новина за Никулден ! Браво на руснаците , има още много да показват на урките ! Войната все още не е започнала ....

    08:24 06.12.2025

  • 35 болгарин..

    7 1 Отговор
    Само така..еваньие на бандерците-по шевовете

    08:26 06.12.2025

  • 36 Бягат!

    6 1 Отговор
    Скоро в Радата, украинския парламент, няма да има кворум. Депутатите бягат с такава скорост, че не успяват да им назначат заместници. Путин може да ускори процеса с няколко Искандера по Радата.

    08:27 06.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Русия трябва да бъде разрушена...

    1 7 Отговор
    Мир искали скапаните мосскали, а?! Да пу.кнат дано!!!

    Коментиран от #41

    08:28 06.12.2025

  • 39 Хахаха, подлоги кремълски

    1 5 Отговор

    До коментар #29 от "Фейк на часа":

    М@йната ти, рубладжийке проста

    08:29 06.12.2025

  • 40 Шопо

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Миролюб Войнов, миротворец":

    Това е фалшива новина, руснаците бомбят само болници и детски градини.

    08:30 06.12.2025

  • 41 Баце ЕООД

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Русия трябва да бъде разрушена...":

    Който гроб копае другиму.. Нали знаеш, дедовия..

    08:30 06.12.2025

  • 42 русичь..

    2 1 Отговор
    Ах какая хорошая весть-ну я пошоль в берьозачку за водачку особаю и будуть тостьи за здоровье..владимира владимировича

    08:30 06.12.2025

  • 43 Ахах

    0 0 Отговор
    Пуцай Путин е, има още желаещи. Да вземе да прати един батальон в България или поне лопати да ни дадат, па ние сами ще ги оправим

    08:32 06.12.2025

