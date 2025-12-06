Мощни експлозии разтърсиха Украйна, поразени са военни и енергийни съоръжения

Главен редактор във Fakti.bg

Мощни експлозии разтърсиха Украйна през нощта, поразени са военни и енергийни съоръжения.

Местните медии съобщиха за щети от атаки в Киев, Днепропетровск, Чернигов и Виница.

Експлозии бяха чути и в Полтавска, Лвовска и Кировоградска области.

Социалните медии съобщиха за попадения близо до военното летище Староконстантинов в Хмелницка област.

Според предварителни данни, железопътната инфраструктура във Фастив, Киевска област, е била ударена. Енергийните съоръжения в Днепропетровска област, включително ТЕЦ „Кривой Рог“, са повредени.

В цяла Украйна е издадено предупреждение за въздушна тревога.

Във Волинска, Закарпатска и Ровенска области се задействаха сирени.