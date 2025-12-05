Новини
Sky News: Световният ред се разпада, Путин печели на фронта. Моментът на разплата наближава за Европа
  Тема: Украйна

Sky News: Световният ред се разпада, Путин печели на фронта. Моментът на разплата наближава за Европа

5 Декември, 2025 12:29 4 075 91

  • украйна-
  • русия-
  • владимир путин-
  • сащ-
  • война-
  • световен ред-
  • санкции

Америка вече не иска да подкрепя нито Европа, нито Украйна, а само да печели от продажбата на оръжие в конфликта

Sky News: Световният ред се разпада, Путин печели на фронта. Моментът на разплата наближава за Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въпреки цялата реторика и санкции на Европа, Владимир Путин остава непоколебим. Той дори става все по-войнствен, заплашвайки пряко Европа с война, пише Sky News.

Многопрехваленият „световен ред, основан на правила“, се разпада. Америка, досега негова пазителка, го изостави и сега е в все по-голям съюз с Русия.

Още новини от Украйна

С наближаването на четвъртата година от войната на Русия с Украйна, светът функционира под ново управление и нови правила, но в Европа сякаш нищо не се е променило.

Путин печели на бойното поле, бавно, но сигурно, а парите на Украйна свършват. Америка е спряла кранчето и сега действа като търговец на оръжие, продавайки оръжия на Украйна през Европа.

Украйна се нуждае от над сто милиарда долара годишно, за да продължи да се бори. Европа се кара как да използва замразените руски активи за финансирането им. И със сигурност няма признаци европейските правителства да се заемат с това и да поискат от данъкоплатците да направят същото.

Алтернативният начин за спиране на унищожителното настъпление на Русия е изпращането на войски в Украйна, което остава изключено. Така че засега имаме само думи и санкции.

Америка вече не иска да подкрепя нито Европа, нито Украйна, а само да печели от продажбата на оръжие в конфликта. Ако Европа не е готова да вложи парите си там, където са нейните реторика и санкции, всичко по-скоро изглежда само като поза.

Заместването на солидна финансова подкрепа за Украйна с безсилни санкции и реторика в даден момент става безсмислено. Това насърчава Киев да продължи да се бори, както Путин го изрази наскоро, „до последния украинец“, погрешно вярвайки, че Европа го подкрепя.

Моментът на разплата наближава за Европа, но няма признаци нейните лидери да приемат този факт.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    21 118 Отговор
    Путин е история-последната му година

    Коментиран от #6, #10, #17, #57, #67, #90

    12:31 05.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    18 87 Отговор
    На Хаяско некролога му стърчи от джоба

    Коментиран от #68

    12:32 05.12.2025

  • 3 То беше ясно

    112 9 Отговор
    Само тия гладкомозъчните вярваха в обратното

    12:32 05.12.2025

  • 4 Баце ЕООД

    122 5 Отговор
    В шок съм как редакцията е допуснала подобна статия..

    Коментиран от #42, #43

    12:33 05.12.2025

  • 5 ...каква мисирка, е 6а ти цирка

    103 4 Отговор
    Въх,да не се чуй...ауу,каква новина,срам,аууу...Русия печели,а "Световният ред" се разпада....нИ можИ да бъдИ.🤔🤣🤣🤣Очакваме контра статия от Дойче 3еле.🤣😂🤣

    Коментиран от #8, #45

    12:33 05.12.2025

  • 6 Да не дойде

    48 16 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Некой по лош само след него.. Предния беше Медведев 😀

    Коментиран от #24

    12:34 05.12.2025

  • 7 Николай Бареков бивш евродепутат

    57 18 Отговор
    🚨🅱️Горкият Баце обърна палачинката с 300 и тури наколенките! Познавам президентът Путин! Чисто имиджово Русия няма как да загуби войната‼️🇧🇬🇺🇦🇷🇺

    Баце Борисов Путин Русия Украйна

    Борисов обърна палачинката рязко и взе панически завоя с 300 за войната в Украйна. Днес Борисов смени двата отбора за по едно полувреме – първо потича с ПП и със соросоидите за закриването на Комисията за разследване на дейността на НПО-то Отворено общество, а след това скочи в самолета на Румен Радев и Тръмп, който от години говори, че няма как Русия да загуби войната по военен път. Борисов даже смята, че Путин няма как да загуби и имиджово тази война.
    Все пак може да се каже, че Борисов се завръща към своите автентични позиции на човек, който е строил Балкански поток с Български пари в помощ на Путин и му е подарявал малки кученца.

    Коментиран от #22, #26, #61, #71

    12:34 05.12.2025

  • 8 Дойчи Зйели

    54 2 Отговор

    До коментар #5 от "...каква мисирка, е 6а ти цирка":

    Е ся пишем как няма нужда от коледни празници, защото европейците всъщност винаги са били африканци, афганистанци и други типове учители и инжинери

    12:35 05.12.2025

  • 9 Рускиня

    50 3 Отговор
    Атанасова хареса ми написаното, 100% истина!
    К.К.

    12:36 05.12.2025

  • 10 Историк

    34 3 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    По-добре не си пъхай гагата в неща, които не разбираш! Твоето са празни приказки.

    12:36 05.12.2025

  • 11 Прекрасно

    57 4 Отговор
    Казах ви го. Ще има възмездие. Урсулите в паника. Чао Зеле Чао!

    12:36 05.12.2025

  • 12 ООрана държава

    42 4 Отговор
    Европа се разпада, светът си е добре, а путин си печели на фронта, той зелю си хвърка с дрончета из русия вместо да си защитава територията

    Коментиран от #15

    12:37 05.12.2025

  • 13 Работническо дело

    59 0 Отговор
    Марче, сви ли ти се 3@дничето,като пусна тази статийка?

    12:37 05.12.2025

  • 14 Украйна 10 милиона жители

    49 5 Отговор
    Браво Миче! Обръщай палачинките навреме, да не прегорят. Войната ще свърши и руснаците ще плъзнат отново по света с големите пари.

    12:37 05.12.2025

  • 15 Брачед

    23 0 Отговор

    До коментар #12 от "ООрана държава":

    Не хвърка,а по-скоро..шмърка👍🤣

    12:38 05.12.2025

  • 16 Да питам

    35 1 Отговор
    Новината потвърдена ли е от Ройтерс?

    Коментиран от #27

    12:38 05.12.2025

  • 17 Че той нали

    35 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    умрЕ няколко пъти????

    12:38 05.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Манипулира

    6 44 Отговор
    Много манипулативна публикация. Типична на пропутинисткият сайт.
    Путин като победи Украйна и Европа, Тръмп на кого ще продава оръжие и печели.?

    Коментиран от #30, #52

    12:38 05.12.2025

  • 20 И на Запад

    4 27 Отговор
    има копейки, не само у нас.

    Коментиран от #82

    12:39 05.12.2025

  • 21 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    35 1 Отговор
    Запада ще го разбере по трудния начин

    12:40 05.12.2025

  • 22 Ретро спомен

    36 1 Отговор

    До коментар #7 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    Преди няколко дни,Борисов цитира и думите на Путин. Ясно му е къде ще дух@...вятъра

    12:40 05.12.2025

  • 23 Ганя Путинофила

    14 10 Отговор
    Европа ще си плати затова, че 80 години дремА като димитровградска мисирка!

    12:40 05.12.2025

  • 24 Тагаренко

    42 6 Отговор

    До коментар #6 от "Да не дойде":

    А аз отивм да възтановявм МОЧА със собствени сили и средства.... С Партиината ми книжка в джоба!!!

    Коментиран от #33

    12:40 05.12.2025

  • 25 Всичко с времето си

    19 32 Отговор
    Нищо подобно...Темпото на настъпление на агресора намалява,а загубите им се увеличават. Всеки ден рашистите гасят пожари във федерацията на злото.

    12:40 05.12.2025

  • 26 Така е

    41 1 Отговор

    До коментар #7 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    Боко не познаваше влади горанов, не познаваше божков, не познаваше пеевски и вече дори не е чувал кой е Зеленски...

    12:41 05.12.2025

  • 27 Да отговоря

    17 0 Отговор

    До коментар #16 от "Да питам":

    ...след края на войната,ще признаят🤣

    12:41 05.12.2025

  • 28 Силиций

    19 1 Отговор
    Ум царува,ум робува,ум -патки пасе.....

    12:42 05.12.2025

  • 29 ДрайвингПлежър

    38 3 Отговор
    Световния ред напротив се подрежда!
    Европейците обаче са глупави и въобще не разбраха, че пренареждането е стартирало и го проспаха. А ЗА ГЛУПОСТ СЕ ПЛАЩА!

    Все още имаме време да се разкраме от прогнилия "съюз" и да си върнем държавата... ама трябва яко дупе!

    Коментиран от #83

    12:42 05.12.2025

  • 30 Брачед

    15 0 Отговор

    До коментар #19 от "Манипулира":

    Въоръжава ги за следващият конфликт😉👍

    12:43 05.12.2025

  • 31 Руски колхозник

    33 2 Отговор
    Как я изтървахте тази новина?🤨😂🤣

    12:44 05.12.2025

  • 32 Историк

    7 37 Отговор
    Новият световен ред,който иска да установи ухиления диктатор,се нарича руский мир, което означава световен хаос и безпорядък,където само силните имат права,а всички други са им длъжни. Това няма как да стане и преяждането с власт ще си каже думата. Няма как да си сключи сделка агент Краснов за сметка на Украйна, цял свят разбра какво нищожество е. Лошото е, че двама злодеи са с огромна власт и хич не им пука нито за държавите им,нито за живота на хората, единственото,което ги интересува е да са на власт, за да не отговарят за престъпленията си.

    Коментиран от #56, #72, #79

    12:45 05.12.2025

  • 33 Брачед

    21 0 Отговор

    До коментар #24 от "Тагаренко":

    И с менче вода от водопада

    12:45 05.12.2025

  • 34 Не се разпада,

    18 2 Отговор
    а се преформатира( 1984 на Оруел).

    12:46 05.12.2025

  • 35 Мирен гражданин

    8 34 Отговор
    Рано и ли късно ще се наложи Европа да се включи със свои войски на страната на Украйна! Само трябва да се подготвяме и да се избере подходящ момент. То ще си покаже. Може би, както през 1917 г, като назрее бунт. И без никакви угризения! Северна Корея и Китай воюват на руска страна. Путин разбира само от бой! Като капитулира ще има мир!

    Коментиран от #48, #74

    12:47 05.12.2025

  • 36 Запада умре !!!!!!

    20 4 Отговор
    Да живее изтока !!!!!!

    12:48 05.12.2025

  • 37 Русофил де бил

    6 19 Отговор
    Нема по големи де били.

    12:48 05.12.2025

  • 38 Шперца , макарона но без стармър

    22 2 Отговор
    Заминават да се бият срещу Русия ......що тъй ????

    12:50 05.12.2025

  • 39 Путин закъса пред Покровск,

    4 24 Отговор
    за каква победа говорят тия?

    Икономиката му затъва

    Аман от пораженци!

    Коментиран от #44, #50

    12:51 05.12.2025

  • 40 СЛАВА РУСИЯ !

    23 3 Отговор
    СЛАВА НА ПУТИН !!!!!!
    СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!
    ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!

    12:51 05.12.2025

  • 41 Йес

    7 21 Отговор
    Егати наглата руска статия!Абе вие руски агенти ли сте!? Умиращата Пусия печели. Т.ябва да ви се търси отговорност за тиражиране на руските опорки

    12:51 05.12.2025

  • 42 Един

    28 1 Отговор

    До коментар #4 от "Баце ЕООД":

    Аз изпаднах в още по-голям шок като видях авторката.

    12:52 05.12.2025

  • 43 нпо агент

    29 2 Отговор

    До коментар #4 от "Баце ЕООД":

    Само последен кретен още не е разбрал..че ще има капитулация на НАТО и укройна...Голяма новина..Какво откритие за всички..САЩ само искали да печелят от продажба на оръжията...А..ЗДРАСТИ...всички производители на оръжия печелят на гърба на европейци..защото украйна няма и пробит долар да купува и един патрон..

    12:52 05.12.2025

  • 44 да да

    25 1 Отговор

    До коментар #39 от "Путин закъса пред Покровск,":

    "закъса вече"..а утре Одеса и Николаев...ако не дойде акъла на "печелившите" евротрансмазни либерали..

    12:54 05.12.2025

  • 45 хихи

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "...каква мисирка, е 6а ти цирка":

    а може и Коздилата да абортира

    12:55 05.12.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Даама

    19 1 Отговор
    И ние пак на страната на булката.....................

    Коментиран от #54

    12:56 05.12.2025

  • 48 А защо

    6 0 Отговор

    До коментар #35 от "Мирен гражданин":

    мислиш, че ще се наложи?

    12:57 05.12.2025

  • 49 стоян георгиев

    18 1 Отговор
    И това либералното сайтче и соростията Марийка почнаха да вэемат плавно завоя.

    12:58 05.12.2025

  • 50 Върви

    12 0 Отговор

    До коментар #39 от "Путин закъса пред Покровск,":

    Се бий на фронта е, победителю

    12:59 05.12.2025

  • 51 Механик

    13 3 Отговор
    Скай Нюз са копейки. Нали така възпалени розови понита?
    Пръхтите ли с мокри ноздрички?
    Пръхтете, пръхтете! Пръхтене му е майката, когато "когнитивния дисонанс ви нападне и нито избелването на ауспуха, нито тежките лекарства не помагат" (както често и много на място казва един колега тука).

    13:00 05.12.2025

  • 52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 0 Отговор

    До коментар #19 от "Манипулира":

    Страхуват простите, вяраащи в приказките на англосаксите за лошата и страшна Русия и ги карат да купуват пушкала

    13:01 05.12.2025

  • 53 Ццц

    11 0 Отговор
    Скъпи европейци, ставате свидетели на ето такива трикове за ваша сметка!

    13:02 05.12.2025

  • 54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 0 Отговор

    До коментар #47 от "Даама":

    Който сам си го направирозетки, цяло село не може...

    13:02 05.12.2025

  • 55 Долу ЕС

    15 0 Отговор
    Видов ден.....какво да се коментира, европейците без война пуснаха мигрантската чума в европа, Русия им била враг! до 40 г половината държави няма да бели и християни, и темата с Русия ще приключи завинаги. Белиъе са изпростели като макаци на слънце

    Коментиран от #62, #76

    13:02 05.12.2025

  • 56 сноу

    7 0 Отговор

    До коментар #32 от "Историк":

    Явно не ти се оттдава историята,пък може и наобратно да си я обърнал тая пуста книга..с основание подозирам че си браШчед на слатинката, ама от по-ранния му период..

    13:03 05.12.2025

  • 57 Не забравяй, че той вече

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    умрятри пъти още когато свърши ракетите и долара стана 200 рубли, а руската икономика се разпадна два месеца след налагането на санкциите от Байдън.

    13:04 05.12.2025

  • 58 ПРИЯТНО Е

    14 1 Отговор
    Подобни статии носят тролска тишина.

    13:04 05.12.2025

  • 59 чистата истина

    9 1 Отговор
    Доста истини в текста - скоро ще дойде времето на чужди и наши урсулянци, но недалновидните ни полотица ни вкараха в еврокошарата, където да ни изядат вълците - САЩ, Русия и Китай.

    13:07 05.12.2025

  • 60 Новини от тинята

    0 13 Отговор
    Джуджето верно "печели",днес блатарите са взяли още 4 гаража и един стар Зил 130 на ВСУ......😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #85

    13:07 05.12.2025

  • 61 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 0 Отговор

    До коментар #7 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    Това, със завоя , беше ясно от самото начало. Над явах се, да го направят по рано. Сега навеждането ще трябва да е мноооого надолу

    13:08 05.12.2025

  • 62 Е да

    7 0 Отговор

    До коментар #55 от "Долу ЕС":

    Ама ще дръпнат икономически... Колко инджинри и дофтори дойдоха от Авганистан...

    13:08 05.12.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Статията

    9 0 Отговор
    Яко бърка Европа с наглярите от Брюксел които искат да подаряват парите на данъкоплатците на Украйна. Никой не е питал чрез референдум европееца дали иска да издържа Украйна и съответно европейците не дължим нищо на Украйна....същото важи и за американците чиито пари Байдън подаряваше на Украйна без да пита

    13:13 05.12.2025

  • 65 Путин

    10 0 Отговор
    Ако НАТО ни нападне ние веднага ще отговорим.
    След това няма да има с кого да подписваме договори

    13:14 05.12.2025

  • 66 Некой си

    8 0 Отговор
    Вова е прав и ще дойде деня на разплата!

    13:15 05.12.2025

  • 67 Радио Ереван

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Поредната му последна година.

    13:18 05.12.2025

  • 68 Радио Ереван

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Не е некролог, но да стърчи и е през джоба му.

    13:20 05.12.2025

  • 69 Солютно!

    6 0 Отговор
    И ние се качваме на "Титаник"ът , наречен Евро точно преди да потъне. г-н Президетът да вдига армията и не само да не приемаме евротоами да си остане валутния борд, катоп се отвърже от еврото и се завърже за златото, като бъде въведен бюджетен борд и всички които чакат на бюджета да взимат процент от реалните приходи в хазната, а не да се изпълняват всякакви безумни искания, да се правят инфлационни бюджети, защото инфлацията данъкът, който плаща беднотията. На практика едниственото, което в България работи е краденето от политическата класа, като беднотията първоначално беше обложена с плосък подоходен данък, което данъчно облагане в другите държави, в които е въведено води до бюджетни излишъци, но в България на политиците не им стигна и постоянно крадейки сътовряват дефицити, а прогресивното подоходно облагане на беднотията е факт, тъй като след плоския данък дойде инфлацията, която тотално обложи всички хора.

    13:22 05.12.2025

  • 70 Америка ДНЕС

    1 0 Отговор
    Дали ще е същата като Америка УТРЕ? Тогава, когато неминуемо ще трябва да се изправи срещу Китай, а не дай си Боже срещу Китай и Русия! .Дали пък тогава Европа днес ще е същата като Европа УТРЕ? Дали когато си изградил един съюз и имаш не само права, трупане на печалби от оръжие и "Америка фърст" нямаш и задължения към останалите в този съюз?Защото винаги нещата могат да се преобърнат!

    13:23 05.12.2025

  • 71 бай Ставри

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    Не е това ! Баце се на.ра от страх и с изс.аното почна да се маже по гърдите и лицето.

    13:24 05.12.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Куцото добиче

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Мирен гражданин":

    Ами подготвяй се ! Мий дупето често и лубрикатора на една ръка разстояние.

    13:30 05.12.2025

  • 75 Миче много ша та люшкам отзад

    3 0 Отговор
    Дай си любовния телефон ...!!!

    13:31 05.12.2025

  • 76 Мдаааа

    4 0 Отговор

    До коментар #55 от "Долу ЕС":

    като бях в Париж и тръгнаме с метрото от за цървата Сакре Кьор...като излязохме имах чуството, че метрото е минало под среиземно море и е спряло в някоя африканска държава...

    13:32 05.12.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Ъъъъъъъъъъъ

    3 0 Отговор
    "Алтернативният начин за спиране на унищожителното настъпление на Русия е изпращането на войски в Украйна....."

    И кой точно ще иска да мре за Урсула? Защото ще се мре задари нея, а не заради собствената ти страна.....Кой точно ще отиде да се бие заради нея?🤣

    13:36 05.12.2025

  • 79 да попитам

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Историк":

    ти история май не си чел. Изпитите с подкупи с паричките на татко си ги купи
    в коментара всичко е вярно САМО ЗАМЕСТИ С АНГЛИЯ ,ФРГ, ФАРАНЦИЯ - " обеднен запад " и всичко е точно

    13:38 05.12.2025

  • 80 бай Ставри

    1 0 Отговор
    Марче, винаги съм подозирал, че не си Мара, а си Мата Хара/и !

    13:38 05.12.2025

  • 81 гост

    1 0 Отговор
    Колко тъжна статия!И една "малка" лъжа.-заплахата /?/ за война на Путин.

    13:38 05.12.2025

  • 82 Целият свят е станал

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "И на Запад":

    копйески, само форумните уктротролове громите Русия във форума на факти бг.

    13:39 05.12.2025

  • 83 6125

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "ДрайвингПлежър":

    Те нормалните европейци го разбраха отдавна, но, също както на нас, им назначиха продажни и безгръбначни правителства за да и манипулират и доят.

    13:39 05.12.2025

  • 84 Всички Евро Политици които са

    1 0 Отговор
    Про Война в Украйна ще бъдат изпратени на Сметището На Историята, включително голямото Д като Ду Пе то е На Пеевски!

    13:40 05.12.2025

  • 85 Браниш ли, браниш ли още

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Новини от тинята":

    Бахмут, Угледар Торецк, Часов Яр, контраатакуваш ли от мазетата на Азовстал?Стигна ли Москва?🤣😂🤣😂

    13:41 05.12.2025

  • 86 да попитам

    0 0 Отговор
    ти история май не си чел. Изпитите с подкупи с паричките на татко си ги купи
    в коментара всичко е вярно САМО ЗАМЕСТИ С АНГЛИЯ ,ФРГ, ФАРАНЦИЯ - " обеднен запад " и всичко е точно

    13:41 05.12.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Укрите се избиват сами

    1 0 Отговор
    Село Конче-Заспа близо до Киев, дом на украинския елит,
    се е превърнало в арена на истински въоръжен конфликт
    между части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и
    Главното разузнавателно управление (ГУР) на
    Министерството на отбраната на Украйна

    13:45 05.12.2025

  • 89 Опорка

    0 0 Отговор
    Много добра и отразяваща реалността статия рядкост по новинарските сайтчета

    13:46 05.12.2025

  • 90 Ваньо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Моли се да не си права, защото около него има доста по-радикално настроени елементи. Медведев е oткaчен, мозъкът му не го слуша - само да го погледнеш накриво и отиваш при рибите. Игра си играете вие, еврофaшaгите.

    13:48 05.12.2025

  • 91 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

