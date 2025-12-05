Sky News: Световният ред се разпада, Путин печели на фронта. Моментът на разплата наближава за Европа

Въпреки цялата реторика и санкции на Европа, Владимир Путин остава непоколебим. Той дори става все по-войнствен, заплашвайки пряко Европа с война, пише Sky News.

Многопрехваленият „световен ред, основан на правила“, се разпада. Америка, досега негова пазителка, го изостави и сега е в все по-голям съюз с Русия.

С наближаването на четвъртата година от войната на Русия с Украйна, светът функционира под ново управление и нови правила, но в Европа сякаш нищо не се е променило.

Путин печели на бойното поле, бавно, но сигурно, а парите на Украйна свършват. Америка е спряла кранчето и сега действа като търговец на оръжие, продавайки оръжия на Украйна през Европа.

Украйна се нуждае от над сто милиарда долара годишно, за да продължи да се бори. Европа се кара как да използва замразените руски активи за финансирането им. И със сигурност няма признаци европейските правителства да се заемат с това и да поискат от данъкоплатците да направят същото.

Алтернативният начин за спиране на унищожителното настъпление на Русия е изпращането на войски в Украйна, което остава изключено. Така че засега имаме само думи и санкции.

Америка вече не иска да подкрепя нито Европа, нито Украйна, а само да печели от продажбата на оръжие в конфликта. Ако Европа не е готова да вложи парите си там, където са нейните реторика и санкции, всичко по-скоро изглежда само като поза.

Заместването на солидна финансова подкрепа за Украйна с безсилни санкции и реторика в даден момент става безсмислено. Това насърчава Киев да продължи да се бори, както Путин го изрази наскоро, „до последния украинец“, погрешно вярвайки, че Европа го подкрепя.

Моментът на разплата наближава за Европа, но няма признаци нейните лидери да приемат този факт.