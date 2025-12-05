Sky News: Световният ред се разпада, Путин печели на фронта. Моментът на разплата наближава за Европа

Въпреки цялата реторика и санкции на Европа, Владимир Путин остава непоколебим. Той дори става все по-войнствен, заплашвайки пряко Европа с война, пише Sky News.
Многопрехваленият „световен ред, основан на правила“, се разпада. Америка, досега негова пазителка, го изостави и сега е в все по-голям съюз с Русия.
С наближаването на четвъртата година от войната на Русия с Украйна, светът функционира под ново управление и нови правила, но в Европа сякаш нищо не се е променило.
Путин печели на бойното поле, бавно, но сигурно, а парите на Украйна свършват. Америка е спряла кранчето и сега действа като търговец на оръжие, продавайки оръжия на Украйна през Европа.
Украйна се нуждае от над сто милиарда долара годишно, за да продължи да се бори. Европа се кара как да използва замразените руски активи за финансирането им. И със сигурност няма признаци европейските правителства да се заемат с това и да поискат от данъкоплатците да направят същото.
Алтернативният начин за спиране на унищожителното настъпление на Русия е изпращането на войски в Украйна, което остава изключено. Така че засега имаме само думи и санкции.
Америка вече не иска да подкрепя нито Европа, нито Украйна, а само да печели от продажбата на оръжие в конфликта. Ако Европа не е готова да вложи парите си там, където са нейните реторика и санкции, всичко по-скоро изглежда само като поза.
Заместването на солидна финансова подкрепа за Украйна с безсилни санкции и реторика в даден момент става безсмислено. Това насърчава Киев да продължи да се бори, както Путин го изрази наскоро, „до последния украинец“, погрешно вярвайки, че Европа го подкрепя.
Моментът на разплата наближава за Европа, но няма признаци нейните лидери да приемат този факт.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #6, #10, #17, #57, #67, #90
12:31 05.12.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #68
12:32 05.12.2025
3 То беше ясно
12:32 05.12.2025
4 Баце ЕООД
Коментиран от #42, #43
12:33 05.12.2025
5 ...каква мисирка, е 6а ти цирка
Коментиран от #8, #45
12:33 05.12.2025
6 Да не дойде
До коментар #1 от "Атина Палада":Некой по лош само след него.. Предния беше Медведев 😀
Коментиран от #24
12:34 05.12.2025
7 Николай Бареков бивш евродепутат
Баце Борисов Путин Русия Украйна
Борисов обърна палачинката рязко и взе панически завоя с 300 за войната в Украйна. Днес Борисов смени двата отбора за по едно полувреме – първо потича с ПП и със соросоидите за закриването на Комисията за разследване на дейността на НПО-то Отворено общество, а след това скочи в самолета на Румен Радев и Тръмп, който от години говори, че няма как Русия да загуби войната по военен път. Борисов даже смята, че Путин няма как да загуби и имиджово тази война.
Все пак може да се каже, че Борисов се завръща към своите автентични позиции на човек, който е строил Балкански поток с Български пари в помощ на Путин и му е подарявал малки кученца.
Коментиран от #22, #26, #61, #71
12:34 05.12.2025
8 Дойчи Зйели
До коментар #5 от "...каква мисирка, е 6а ти цирка":Е ся пишем как няма нужда от коледни празници, защото европейците всъщност винаги са били африканци, афганистанци и други типове учители и инжинери
12:35 05.12.2025
9 Рускиня
К.К.
12:36 05.12.2025
10 Историк
До коментар #1 от "Атина Палада":По-добре не си пъхай гагата в неща, които не разбираш! Твоето са празни приказки.
12:36 05.12.2025
11 Прекрасно
12:36 05.12.2025
12 ООрана държава
Коментиран от #15
12:37 05.12.2025
13 Работническо дело
12:37 05.12.2025
14 Украйна 10 милиона жители
12:37 05.12.2025
15 Брачед
До коментар #12 от "ООрана държава":Не хвърка,а по-скоро..шмърка👍🤣
12:38 05.12.2025
16 Да питам
Коментиран от #27
12:38 05.12.2025
17 Че той нали
До коментар #1 от "Атина Палада":умрЕ няколко пъти????
12:38 05.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Манипулира
Путин като победи Украйна и Европа, Тръмп на кого ще продава оръжие и печели.?
Коментиран от #30, #52
12:38 05.12.2025
20 И на Запад
Коментиран от #82
12:39 05.12.2025
21 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
12:40 05.12.2025
22 Ретро спомен
До коментар #7 от "Николай Бареков бивш евродепутат":Преди няколко дни,Борисов цитира и думите на Путин. Ясно му е къде ще дух@...вятъра
12:40 05.12.2025
23 Ганя Путинофила
12:40 05.12.2025
24 Тагаренко
До коментар #6 от "Да не дойде":А аз отивм да възтановявм МОЧА със собствени сили и средства.... С Партиината ми книжка в джоба!!!
Коментиран от #33
12:40 05.12.2025
25 Всичко с времето си
12:40 05.12.2025
26 Така е
До коментар #7 от "Николай Бареков бивш евродепутат":Боко не познаваше влади горанов, не познаваше божков, не познаваше пеевски и вече дори не е чувал кой е Зеленски...
12:41 05.12.2025
27 Да отговоря
До коментар #16 от "Да питам":...след края на войната,ще признаят🤣
12:41 05.12.2025
28 Силиций
12:42 05.12.2025
29 ДрайвингПлежър
Европейците обаче са глупави и въобще не разбраха, че пренареждането е стартирало и го проспаха. А ЗА ГЛУПОСТ СЕ ПЛАЩА!
Все още имаме време да се разкраме от прогнилия "съюз" и да си върнем държавата... ама трябва яко дупе!
Коментиран от #83
12:42 05.12.2025
30 Брачед
До коментар #19 от "Манипулира":Въоръжава ги за следващият конфликт😉👍
12:43 05.12.2025
31 Руски колхозник
12:44 05.12.2025
32 Историк
Коментиран от #56, #72, #79
12:45 05.12.2025
33 Брачед
До коментар #24 от "Тагаренко":И с менче вода от водопада
12:45 05.12.2025
34 Не се разпада,
12:46 05.12.2025
35 Мирен гражданин
Коментиран от #48, #74
12:47 05.12.2025
36 Запада умре !!!!!!
12:48 05.12.2025
37 Русофил де бил
12:48 05.12.2025
38 Шперца , макарона но без стармър
12:50 05.12.2025
39 Путин закъса пред Покровск,
Икономиката му затъва
Аман от пораженци!
Коментиран от #44, #50
12:51 05.12.2025
40 СЛАВА РУСИЯ !
СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!
ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!
12:51 05.12.2025
41 Йес
12:51 05.12.2025
42 Един
До коментар #4 от "Баце ЕООД":Аз изпаднах в още по-голям шок като видях авторката.
12:52 05.12.2025
43 нпо агент
До коментар #4 от "Баце ЕООД":Само последен кретен още не е разбрал..че ще има капитулация на НАТО и укройна...Голяма новина..Какво откритие за всички..САЩ само искали да печелят от продажба на оръжията...А..ЗДРАСТИ...всички производители на оръжия печелят на гърба на европейци..защото украйна няма и пробит долар да купува и един патрон..
12:52 05.12.2025
44 да да
До коментар #39 от "Путин закъса пред Покровск,":"закъса вече"..а утре Одеса и Николаев...ако не дойде акъла на "печелившите" евротрансмазни либерали..
12:54 05.12.2025
45 хихи
До коментар #5 от "...каква мисирка, е 6а ти цирка":а може и Коздилата да абортира
12:55 05.12.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Даама
Коментиран от #54
12:56 05.12.2025
48 А защо
До коментар #35 от "Мирен гражданин":мислиш, че ще се наложи?
12:57 05.12.2025
49 стоян георгиев
12:58 05.12.2025
50 Върви
До коментар #39 от "Путин закъса пред Покровск,":Се бий на фронта е, победителю
12:59 05.12.2025
51 Механик
Пръхтите ли с мокри ноздрички?
Пръхтете, пръхтете! Пръхтене му е майката, когато "когнитивния дисонанс ви нападне и нито избелването на ауспуха, нито тежките лекарства не помагат" (както често и много на място казва един колега тука).
13:00 05.12.2025
52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #19 от "Манипулира":Страхуват простите, вяраащи в приказките на англосаксите за лошата и страшна Русия и ги карат да купуват пушкала
13:01 05.12.2025
53 Ццц
13:02 05.12.2025
54 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #47 от "Даама":Който сам си го направирозетки, цяло село не може...
13:02 05.12.2025
55 Долу ЕС
Коментиран от #62, #76
13:02 05.12.2025
56 сноу
До коментар #32 от "Историк":Явно не ти се оттдава историята,пък може и наобратно да си я обърнал тая пуста книга..с основание подозирам че си браШчед на слатинката, ама от по-ранния му период..
13:03 05.12.2025
57 Не забравяй, че той вече
До коментар #1 от "Атина Палада":умрятри пъти още когато свърши ракетите и долара стана 200 рубли, а руската икономика се разпадна два месеца след налагането на санкциите от Байдън.
13:04 05.12.2025
58 ПРИЯТНО Е
13:04 05.12.2025
59 чистата истина
13:07 05.12.2025
60 Новини от тинята
Коментиран от #85
13:07 05.12.2025
61 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "Николай Бареков бивш евродепутат":Това, със завоя , беше ясно от самото начало. Над явах се, да го направят по рано. Сега навеждането ще трябва да е мноооого надолу
13:08 05.12.2025
62 Е да
До коментар #55 от "Долу ЕС":Ама ще дръпнат икономически... Колко инджинри и дофтори дойдоха от Авганистан...
13:08 05.12.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Статията
13:13 05.12.2025
65 Путин
След това няма да има с кого да подписваме договори
13:14 05.12.2025
66 Некой си
13:15 05.12.2025
67 Радио Ереван
До коментар #1 от "Атина Палада":Поредната му последна година.
13:18 05.12.2025
68 Радио Ереван
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Не е некролог, но да стърчи и е през джоба му.
13:20 05.12.2025
69 Солютно!
13:22 05.12.2025
70 Америка ДНЕС
13:23 05.12.2025
71 бай Ставри
До коментар #7 от "Николай Бареков бивш евродепутат":Не е това ! Баце се на.ра от страх и с изс.аното почна да се маже по гърдите и лицето.
13:24 05.12.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Куцото добиче
До коментар #35 от "Мирен гражданин":Ами подготвяй се ! Мий дупето често и лубрикатора на една ръка разстояние.
13:30 05.12.2025
75 Миче много ша та люшкам отзад
13:31 05.12.2025
76 Мдаааа
До коментар #55 от "Долу ЕС":като бях в Париж и тръгнаме с метрото от за цървата Сакре Кьор...като излязохме имах чуството, че метрото е минало под среиземно море и е спряло в някоя африканска държава...
13:32 05.12.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Ъъъъъъъъъъъ
И кой точно ще иска да мре за Урсула? Защото ще се мре задари нея, а не заради собствената ти страна.....Кой точно ще отиде да се бие заради нея?🤣
13:36 05.12.2025
79 да попитам
До коментар #32 от "Историк":ти история май не си чел. Изпитите с подкупи с паричките на татко си ги купи
в коментара всичко е вярно САМО ЗАМЕСТИ С АНГЛИЯ ,ФРГ, ФАРАНЦИЯ - " обеднен запад " и всичко е точно
13:38 05.12.2025
80 бай Ставри
13:38 05.12.2025
81 гост
13:38 05.12.2025
82 Целият свят е станал
До коментар #20 от "И на Запад":копйески, само форумните уктротролове громите Русия във форума на факти бг.
13:39 05.12.2025
83 6125
До коментар #29 от "ДрайвингПлежър":Те нормалните европейци го разбраха отдавна, но, също както на нас, им назначиха продажни и безгръбначни правителства за да и манипулират и доят.
13:39 05.12.2025
84 Всички Евро Политици които са
13:40 05.12.2025
85 Браниш ли, браниш ли още
До коментар #60 от "Новини от тинята":Бахмут, Угледар Торецк, Часов Яр, контраатакуваш ли от мазетата на Азовстал?Стигна ли Москва?🤣😂🤣😂
13:41 05.12.2025
86 да попитам
в коментара всичко е вярно САМО ЗАМЕСТИ С АНГЛИЯ ,ФРГ, ФАРАНЦИЯ - " обеднен запад " и всичко е точно
13:41 05.12.2025
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Укрите се избиват сами
се е превърнало в арена на истински въоръжен конфликт
между части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и
Главното разузнавателно управление (ГУР) на
Министерството на отбраната на Украйна
13:45 05.12.2025
89 Опорка
13:46 05.12.2025
90 Ваньо
До коментар #1 от "Атина Палада":Моли се да не си права, защото около него има доста по-радикално настроени елементи. Медведев е oткaчен, мозъкът му не го слуша - само да го погледнеш накриво и отиваш при рибите. Игра си играете вие, еврофaшaгите.
13:48 05.12.2025
91 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.