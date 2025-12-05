Новини
България »
Асен Василев: Ако правителството не подаде оставка, ще свикаме още по-голям протест от този на 1 декември

Асен Василев: Ако правителството не подаде оставка, ще свикаме още по-голям протест от този на 1 декември

5 Декември, 2025 11:58 628 30

  • асен василев-
  • парламент-
  • общество

"Продължаваме промяната - Демократична България" внесе вот за недоверие на правителството

Асен Василев: Ако правителството не подаде оставка, ще свикаме още по-голям протест от този на 1 декември - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Явно правителството не чу големия протест и не си подаде оставката, днес, както обещахме, внесохме вот на недоверие към правителството, съобщи председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев на брифинг пред журналисти в парламента.

Той посочи, че това е първият вот с активното участие на най-младото поколение на страната. Бъдещето принадлежи на тях и сме длъжни да го осигурим, каза Василев.

Ако правителството не подаде оставка, ще свикаме още по-голям протест от този на 1 декември, допълни Василев.

"Нека Пеевски да спре да си играе с етническата карта. Той се опитва да използва българските роми и турци като жив щит. Разбирам, че в събота си събира областните координатори и кметовете, за да им дава указания как да организират контрапротести. Социалните мрежи са пълни с гневни постове на хора, че Пеевски ги нарича братя", заяви от своя страна Ивайло Мирчев.

Внесохме вота с подкрепата на "Алианс за права и свободи" и МЕЧ. Очакваме да бъде подкрепен от всеки с малко останал политически инстинкт, каза от своя страна депутатът Божидар Божанов.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    18 13 Отговор
    На улицата протест, в парламента гласувате заедно. Айде стига с този цирк. Всички помним как Пеевски нареждаше на вашия премиер да си записва задачите.

    Коментиран от #30

    12:01 05.12.2025

  • 2 Атина Палада

    15 10 Отговор
    двамата шопара отиват.....в затвора

    12:02 05.12.2025

  • 3 0-С-Т-А-В-К-А!

    11 4 Отговор
    Оставка за квантовите лунатици!🥳⚛️🌪👻✌🏻

    12:02 05.12.2025

  • 4 Цаца ама от едрата

    7 9 Отговор
    Този вот няма да стане по този начин !!!

    12:02 05.12.2025

  • 5 провинциалист

    10 11 Отговор
    ПП-ДБ веднъж върнаха толупа и свинята на бял кон, сега искат пак.

    12:03 05.12.2025

  • 6 Ивелин Михайлов

    15 15 Отговор
    Това реално си е заплаха за държавен преврат, метеж, майдан.
    ДАНС, ГДБОП, спинкате ли? Има ли някой?

    Коментиран от #12, #17, #18

    12:03 05.12.2025

  • 7 Последния Софиянец

    9 7 Отговор
    Бойко има срок до сряда да подаде оставка иначе София пак ще гори.

    Коментиран от #14

    12:04 05.12.2025

  • 8 0-С-Т-А-В-К-А!

    5 4 Отговор
    Оставка за квантовите лунатици!🥳⚛️🌪👻✌🏻

    12:04 05.12.2025

  • 9 Фактура

    4 6 Отговор
    Бягай с двеста кОки

    12:05 05.12.2025

  • 10 Оф оф

    10 7 Отговор
    Ами ще имаме пак 9 партии в парламента. Ново начало 2 сила и пак същото. Но ПП не виждам накъде повече.

    Коментиран от #22

    12:05 05.12.2025

  • 11 Реал

    5 3 Отговор
    Защо точно като започна работа комисията срещу Сорос?

    12:05 05.12.2025

  • 12 Гост

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "Ивелин Михайлов":

    Още ли не са те заключили бре ? Кво му е на Кокора? Протест иска да прави.... кво толко?

    12:05 05.12.2025

  • 13 гражданин

    6 4 Отговор
    Докато тикви и свине управляват територията , все роби ще сме !!

    12:05 05.12.2025

  • 14 Новичок

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Така е ,там сме. ВСЕКИ ДЕН ЩЕ Е ТАКА ДО ОСТАВКАТА.

    12:06 05.12.2025

  • 15 Незабавна

    6 4 Отговор
    оставка ! Стига с тези лъжи , грабежи и хиляди други престъпления с държавата у с българските граждани ! Съсипани съдби и животи на стотици хиляди !

    12:06 05.12.2025

  • 16 ООрана държава

    4 4 Отговор
    Там сме, ще изриваме тикви и прасета

    12:07 05.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ЩОМ НЕ РАЗБИРАТ

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ивелин Михайлов":

    Какво им казва народа,няма друг начин,освен преврат,революция

    12:08 05.12.2025

  • 19 българка

    3 2 Отговор
    Пеевски - persona non grata за Сащ и Великобритания, вече и за България! Ако някой не го е разбрал - последиците са за негова сметка. Силната вълна от натрупан гняв ще измете нищожествата, станали слуги на мафията!

    12:08 05.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 бай герги

    2 0 Отговор
    този/кокорчо/ е меката китка става само на ми направи една мазна с..вирка

    12:10 05.12.2025

  • 22 Ти да видиш

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Оф оф":

    Е как накъде - вън от Парламента. :))))
    Все пак са си Професионално Протестъри. Да си протестират, То и без това по-добре да не се занимават с политика и управление, че ги видяхме какви са НЕМОЖАЧИ по отношение на държавния интерес, и колко са способни що се отнася до личния им такъв.

    12:10 05.12.2025

  • 23 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 0 Отговор
    КОКОРЧО С ТЕZИ ХУЛИГАНСКИ ПРОТЕСТИ , ПЛАШИТЕ ГАРГИТЕ .................... ФАКТ !

    12:10 05.12.2025

  • 24 Кабакрадев

    1 0 Отговор
    Ами сега,вече чаках транша от Де.лян Първи,цар на територията....за 100 мили..она сме готови СДС да го прехвърлим от ГЕПИ на Ново..то Начало.....сделката е изгодна.

    12:10 05.12.2025

  • 25 Даката

    2 0 Отговор
    Един гейШ ще плаши народа с палежи

    12:11 05.12.2025

  • 26 Борислав Дичев

    3 0 Отговор
    Кого имате предвид като "притежаващ политически инстинкт" и търсите от него подкрепа - Копейкин ли?!
    Вместо това, по-добре се запитайте вие имате ли инстинкт като политическа сила, защото този, от когото търсите подкрепа, утре, ако му се удаде, ще ви изяде като крокодил антилопа!

    12:11 05.12.2025

  • 27 Тоя п..

    4 0 Отговор
    си мисли, че хората излязоха по улиците заради мижитурките ппдб.

    12:11 05.12.2025

  • 28 Говежди джолан

    1 0 Отговор
    Само с глупости се занимават тия барбита.

    12:12 05.12.2025

  • 29 ХАХАХА

    0 0 Отговор
    Кой позволи това безобразие - Асеня, да отговаря за финансите на държавата? КОЙ?

    12:13 05.12.2025

  • 30 Симпатизант

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    Посолствените Послушковци (ПП) и Доносническа България (ДБ) "надуха перки" - какви смотаняци

    12:14 05.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове