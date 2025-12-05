Асен Василев: Ако правителството не подаде оставка, ще свикаме още по-голям протест от този на 1 декември

Явно правителството не чу големия протест и не си подаде оставката, днес, както обещахме, внесохме вот на недоверие към правителството, съобщи председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев на брифинг пред журналисти в парламента.

Той посочи, че това е първият вот с активното участие на най-младото поколение на страната. Бъдещето принадлежи на тях и сме длъжни да го осигурим, каза Василев.

Ако правителството не подаде оставка, ще свикаме още по-голям протест от този на 1 декември, допълни Василев.

"Нека Пеевски да спре да си играе с етническата карта. Той се опитва да използва българските роми и турци като жив щит. Разбирам, че в събота си събира областните координатори и кметовете, за да им дава указания как да организират контрапротести. Социалните мрежи са пълни с гневни постове на хора, че Пеевски ги нарича братя", заяви от своя страна Ивайло Мирчев.

Внесохме вота с подкрепата на "Алианс за права и свободи" и МЕЧ. Очакваме да бъде подкрепен от всеки с малко останал политически инстинкт, каза от своя страна депутатът Божидар Божанов.