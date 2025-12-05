Асен Василев: Ако правителството не подаде оставка, ще свикаме още по-голям протест от този на 1 декември

Явно правителството не чу големия протест и не си подаде оставката, днес, както обещахме, внесохме вот на недоверие към правителството, съобщи председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев на брифинг пред журналисти в парламента.
Той посочи, че това е първият вот с активното участие на най-младото поколение на страната. Бъдещето принадлежи на тях и сме длъжни да го осигурим, каза Василев.
Ако правителството не подаде оставка, ще свикаме още по-голям протест от този на 1 декември, допълни Василев.
"Нека Пеевски да спре да си играе с етническата карта. Той се опитва да използва българските роми и турци като жив щит. Разбирам, че в събота си събира областните координатори и кметовете, за да им дава указания как да организират контрапротести. Социалните мрежи са пълни с гневни постове на хора, че Пеевски ги нарича братя", заяви от своя страна Ивайло Мирчев.
Внесохме вота с подкрепата на "Алианс за права и свободи" и МЕЧ. Очакваме да бъде подкрепен от всеки с малко останал политически инстинкт, каза от своя страна депутатът Божидар Божанов.
12:01 05.12.2025
Ивелин Михайлов
ДАНС, ГДБОП, спинкате ли? Има ли някой?
Гост
До коментар #6 от "Ивелин Михайлов":Още ли не са те заключили бре ? Кво му е на Кокора? Протест иска да прави.... кво толко?
Новичок
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Така е ,там сме. ВСЕКИ ДЕН ЩЕ Е ТАКА ДО ОСТАВКАТА.
ЩОМ НЕ РАЗБИРАТ
До коментар #6 от "Ивелин Михайлов":Какво им казва народа,няма друг начин,освен преврат,революция
Ти да видиш
До коментар #10 от "Оф оф":Е как накъде - вън от Парламента. :))))
Все пак са си Професионално Протестъри. Да си протестират, То и без това по-добре да не се занимават с политика и управление, че ги видяхме какви са НЕМОЖАЧИ по отношение на държавния интерес, и колко са способни що се отнася до личния им такъв.
Борислав Дичев
Вместо това, по-добре се запитайте вие имате ли инстинкт като политическа сила, защото този, от когото търсите подкрепа, утре, ако му се удаде, ще ви изяде като крокодил антилопа!
Симпатизант
До коментар #1 от "Хахаха":Посолствените Послушковци (ПП) и Доносническа България (ДБ) "надуха перки" - какви смотаняци
