Черно море спря победната серия на ЦСКА

6 Декември, 2025 19:37 634 4

Уеслен Жуниор и Георги Лазаров бяха точни за домакините

Черно море спря победната серия на ЦСКА - 1
Снимка: ПФК Черно море
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Черно море спря победната серия на ЦСКА, побеждавайки ги на „Тича“ с 2:0. Първата възможност в срещата бе за гостите в 3-ата минута, когато Йоанис Питас засече топката с глава след центриране в наказателното поле на домакините, но тя премина над вратата. В 6-ата минута Асен Дончев стреля от дистанция, но топката излезе над вратата на ЦСКА, предава БТА.

В 9-ата минута Джеймс Ето'о стреля опасно от 20-тина метра, но кълбото не намери целта. В 13-ата минута Леандро Годой получи добър пас отдясно в наказателното поле на домакините и стреля по диагонал, но вратарят Кристиан Томов улови топката. В 15-ата минута Леандро Годой изведе в добра позиция в наказателното поле на Черно море Йоанис Питас, който обаче стреля неточно. В 19-ата минута Давид Пастор центрира в наказателното поле на Черно море, а Андриан Лапеня засече топката с глава, но ударът му беше неточен.

В 40-ата минута домакините откриха резултата. След разбъркване в наказателното поле на столичани и удар на Георги Лазаров, вратарят на гостите Фьодор Лапоухов изби топката, но тя стигна до Уеслен Жуниор, който с глава от няколко метра вкара за 1:0.

В 51-ата минута след разиграване между Уеслен Жуниор и Васил Панайотов топката стигна отново до бразилеца, който я насочи с шпагат към вратата, но стражът Фьодор Лапоухов спаси.

В 65-ата минута Черно море удвои преднината си. Васил Панайотов стреля от границата на наказателното поле отляво, кълбото се отклони от главата на Георги Лазаров, подлъга вратарят Фьодор Лапоухов и влезе във вратата за 2:0.

В 81-ата минута Илиан Илиев - младши центрира в наказателното поле на Черно море, където Леандро Годой засече топката на втора греда, но вратарят Кристиан Томов успя да спаси. В 78-ата минута минута топката се отби в гредата на вратата на Черно море след опасно изпълнение на свободен удар от Илиан Илиев - младши.

Първенство на България по футбол - 19-и кръг в efbet Лига:
Локо (Сф) - Ботев (Пд) 3:2
Локо (Пд) – Арда 0:2
Черно море – ЦСКА (София) 2:0

В неделя:
Берое – Септември (14:30 часа, Диема спорт)
Спартак (Вн) - Левски (17:00 часа, Диема спорт)

В понеделник:
ЦСКА 1948 - Добруджа (15:00 часа, Диема спорт)
Лудогорец - Славия (17:30 часа, Диема спорт)

Във вторник:
Ботев Враца - Монтана(17:30 часа, Диема спорт)


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна Морето

    2 5 Отговор
    лефски 2, си свършиха перфектно работата, как играха срещу лефски 1 след почивката, и как играха днес срещу общия враг, коментаторчето как плачкаше само .............

    19:46 06.12.2025

  • 2 Гост

    3 0 Отговор
    Какво стана с ТИРЕТО и запетайката ?

    20:05 06.12.2025

  • 3 Янев

    0 0 Отговор
    каза че са играли много добре,контролирали са мача!

    20:13 06.12.2025

  • 4 ОфицераЗапасняк

    0 0 Отговор
    коментатора направо ме уби, червените биле военни, военен отбор, абе смешко, то имаше един българин, накрая двама ................

    20:32 06.12.2025

