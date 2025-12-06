Черно море спря победната серия на ЦСКА, побеждавайки ги на „Тича“ с 2:0. Първата възможност в срещата бе за гостите в 3-ата минута, когато Йоанис Питас засече топката с глава след центриране в наказателното поле на домакините, но тя премина над вратата. В 6-ата минута Асен Дончев стреля от дистанция, но топката излезе над вратата на ЦСКА, предава БТА.



В 9-ата минута Джеймс Ето'о стреля опасно от 20-тина метра, но кълбото не намери целта. В 13-ата минута Леандро Годой получи добър пас отдясно в наказателното поле на домакините и стреля по диагонал, но вратарят Кристиан Томов улови топката. В 15-ата минута Леандро Годой изведе в добра позиция в наказателното поле на Черно море Йоанис Питас, който обаче стреля неточно. В 19-ата минута Давид Пастор центрира в наказателното поле на Черно море, а Андриан Лапеня засече топката с глава, но ударът му беше неточен.



В 40-ата минута домакините откриха резултата. След разбъркване в наказателното поле на столичани и удар на Георги Лазаров, вратарят на гостите Фьодор Лапоухов изби топката, но тя стигна до Уеслен Жуниор, който с глава от няколко метра вкара за 1:0.



В 51-ата минута след разиграване между Уеслен Жуниор и Васил Панайотов топката стигна отново до бразилеца, който я насочи с шпагат към вратата, но стражът Фьодор Лапоухов спаси.



В 65-ата минута Черно море удвои преднината си. Васил Панайотов стреля от границата на наказателното поле отляво, кълбото се отклони от главата на Георги Лазаров, подлъга вратарят Фьодор Лапоухов и влезе във вратата за 2:0.



В 81-ата минута Илиан Илиев - младши центрира в наказателното поле на Черно море, където Леандро Годой засече топката на втора греда, но вратарят Кристиан Томов успя да спаси. В 78-ата минута минута топката се отби в гредата на вратата на Черно море след опасно изпълнение на свободен удар от Илиан Илиев - младши.

Първенство на България по футбол - 19-и кръг в efbet Лига:

Локо (Сф) - Ботев (Пд) 3:2

Локо (Пд) – Арда 0:2

Черно море – ЦСКА (София) 2:0



В неделя:

Берое – Септември (14:30 часа, Диема спорт)

Спартак (Вн) - Левски (17:00 часа, Диема спорт)

В понеделник:

ЦСКА 1948 - Добруджа (15:00 часа, Диема спорт)

Лудогорец - Славия (17:30 часа, Диема спорт)

Във вторник:

Ботев Враца - Монтана(17:30 часа, Диема спорт)