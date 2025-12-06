Новини
Зографски остана 11-ти на СК по ски скокове във Висла

6 Декември, 2025 21:45

Българинът демонстрира отлична форма

Зографски остана 11-ти на СК по ски скокове във Висла - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов

Владимир Зографски завърши на 11-о място в шестия кръг на Световната купа по ски скокове във Висла, предава БТА. Така той остана в близост до челната десетка в класирането. Зографски показва отлична форма и се изкачи на 11-о място в класирането с четвърто място в състезанието на голямата шанца в Рука, след което направи фантастичен скок и в квалификацията във Висла. Българинът записа четвърти резултат със 128 метра и 132.6 точки.

Зографски продължи отличната серия в първия скок, в който скочи на 127 метра за 131.1 точки, докато първенец след рунда бе словенецът Домен Превц със 136 метра за 140.6 точки. Неговият сънародник Анже Ланишек, победител в последните два кръга и лидер в генералното класиране, бе с място пред българина със 129.5 метра за 133.9 точки.

Вторият скок на Зографски не бе толкова добър, но пак бе сред водещите във финалната група от 30 скачачи. Българинът записа 122 метра и събра общо 256.1 точки, което в края го класира на 11-о място и с 30.1 точки зад победителя Превц. Той спечели с 286.2 точки, а германецът Филип Раймунд стигна до трети подиум в кариерата си с пасив от 6.8. точки. Далеч зад тях на трето място финишира японецът Рьою Кобаяши, който изостана с 26.2 пункта.

С този резултат Зографски остана на 11-о място в генералното класиране на Световната купа, тъй като равният с него по точки Мануел Фетнер от Австрия финишира на 22-а позиция.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиняк

    0 0 Отговор
    Тия кат ги гледам се съм се чудил ако некъде горе стане сакатлък с кво ше ги събират.

    22:07 06.12.2025

  • 2 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    0 0 Отговор
    Като прочетох заглавието си помислих, че са скачали със ските в реката.🤣

    22:11 06.12.2025

