Макс Верстапен тръгва първи в Абу Даби

6 Декември, 2025 21:18 590 0

  • верстапен-
  • пиастри-
  • ландо-
  • норис-
  • ред бул-
  • макларън-
  • ферари-
  • формула 1

Зад него останаха двата макларъна - Норис и Пиастри

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Макс Верстапен спечели своя осми полпозишън за сезона във Формула 1, след като триумфира в изключително важната квалификация преди Гран При на Абу Даби, в която ще се реши световната титла при пилотите за 2025 година. Зад него останаха двата макларъна - Ландо Норис и Оскар Пиастри, предава БТА.

Пиастри и Джордж Ръсъл от Мерцедес водеха след първата и втората сесия, но Верстапен направи зашеметяваща обиколка във финалната квалификация. В последния си опит той преодоля 5.281-километровото трасе в Абу Даби за 1:22.207 минути и подобри собственото си време за първа позиция.

Норис и Пиастри опитаха да атакуват пол-позишъна отново, но не сполучиха. Британецът ще стартира редом до Верстапен след 0.201 секунди пасив в летящата си обиколка, а Пиастри зае третото място с 0.230 изоставане. До него на втора линия ще се нареди Джордж Ръсел за Мерцедес, а трета линия ще заемат Шарл Льоклер с Ферари и Фернандо Алонсо с Астън Мартин.

Норис е лидер в класирането с 408 точки и 12 повече от Верстапен, а Пиастри, който не е печелил от август насам, е с още четири назад.


