Макс Верстапен тръгва първи в Абу Даби

Макс Верстапен спечели своя осми полпозишън за сезона във Формула 1, след като триумфира в изключително важната квалификация преди Гран При на Абу Даби, в която ще се реши световната титла при пилотите за 2025 година. Зад него останаха двата макларъна - Ландо Норис и Оскар Пиастри, предава БТА.



Пиастри и Джордж Ръсъл от Мерцедес водеха след първата и втората сесия, но Верстапен направи зашеметяваща обиколка във финалната квалификация. В последния си опит той преодоля 5.281-километровото трасе в Абу Даби за 1:22.207 минути и подобри собственото си време за първа позиция.



Норис и Пиастри опитаха да атакуват пол-позишъна отново, но не сполучиха. Британецът ще стартира редом до Верстапен след 0.201 секунди пасив в летящата си обиколка, а Пиастри зае третото място с 0.230 изоставане. До него на втора линия ще се нареди Джордж Ръсел за Мерцедес, а трета линия ще заемат Шарл Льоклер с Ферари и Фернандо Алонсо с Астън Мартин.



Норис е лидер в класирането с 408 точки и 12 повече от Верстапен, а Пиастри, който не е печелил от август насам, е с още четири назад.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 2.5 Оценка 2.5 от 2 гласа.