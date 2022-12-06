Новини
Кой има имен ден днес, 6 декември 2025 г. Честито!

6 Декември, 2022 06:00, обновена 5 Декември, 2025 21:18

Кой има имен ден днес, 6 декември 2025 г. Честито!

  • свети николай чудотворец-
  • никулден-
  • празник

Източноправославните християни честват свeти Николай Чудотворец

Кой има имен ден днес, 6 декември 2025 г. Честито!
Тихомир Шумов

На 6 декември източноправославните християни честват свeти Николай Чудотворец. Първообразът е историческа личност - Никола Мираликийски, роден през 270 година от н.е. в Патара - Ликия, Мала Азия (днес Турция).

Още като младеж той наследил голямо богатство от баща си и раздал всичко на децата и бедните си съграждани. За добрите му дела се разказвали множество легенди. Така, например, когато един богаташ с три дъщери се разорил и решил да продаде децата си като робини, светията тайно му подхвърлил три кесии със злато и така спасил момичетата от ужасна участ. Той откупувал и други хора от робство. Източноправославната религиозна традиция го почита като покровител на мореплавателите.

Според една легенда, по време на силна морска буря, светецът спасил с молитви моряците на кораба, с който пътувал към Божи гроб. Според друга светията запушил дупка в кораба с шаран и възкресил моряк, починал при падане от най-високата мачта. Св. Никола пътувал много по море и от опасностите се спасявал благодарение на божията закрила.

В едно от житията му се споменава епизод, в който той обърнал към християнството пирати, нападнали кораба, с който той пътувал. В образа на свети Николай се преплитат чертите на добродетелния християнин и на езически бог (Посейдон). Това е причината българите да го почитат като патрон на моряците и рибарите, както и като покровител на океаните, моретата, реките и езерата. Смята се, че когато е ядосан, светецът причинява бурите и ураганите. Затова на Никулден моряците остават на сушата. Свети Николай умира на 6-ти декември 345 година.

Паметта му се почита и до днес от Християнската църква именно на тази дата. В Западна Европа също честват свети Никола (Николаус). В немско-говорящите страни, Холандия и Белгия този ден е особено важен за децата. В нощта на пети срещу шести декември децата оставят обувките си с надеждата добрият светец да ги напълни с лакомства и подаръци.

В много райони на Запада празненствата за свети Николаус постепенно се трансформират в Коледа. На Никулден се приготвя риба с люспи, най-вече шаран, защото той е слуга на светеца.

Голата риба навява асоциации с бедност. Люспите се почистват внимателно, така, че да не падат на земята. Вярва се, че ако някоя люспа все пак падне, тя не трябва да се настъпва, защото който я настъпи, ще се разболее и ще умре. Костите на рибата се събират и изгарят, както на гергьовско агне, закопават се в земята или се пускат в реката или морето.

Традиционните ястия, които трябва да присъстват на никулденската трапеза са рибник (пълнен шаран в тесто) и обреден хляб, като във всяка къща трябва да са по два. Част от тях се раздава на съседите и така може да се прецени, коя домакиня е най-добра в приготвянето им. Останалите ястия на никулденската трапеза са постни чушки, пълнени с ориз, сарми, царевица, зрял фасул.

От 1992 г. Никулден се чества и като Ден на град Бургас.

Празнуват Кольо, Колю, Ненко, Нено, Никола, Николай, Нино, Ненка, Никол, Николета, Николина, Николинка, Нина, Нинка, Ница


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН на всички ХОРА ИМЕНИЦИ и ХОРА ПРАЗНУВАЩИ

    06:29 06.12.2022

  ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ ПРАЗНУВАЩИ ХОРА
    ЧЕСТИТСВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ

    07:05 06.12.2022

  Атеист

    Светците сметките ли ще ми платят, хладилника ли ще ми напълнят, че да им се кланям 🤣 няма по тъпо нещо от религията 🤣

    14:33 06.12.2022

  Кочо

    До коментар #4 от "Атеист":

    И от простотията ти. Какво лошо има в празниците, свързани с имената ни?

    04:37 06.12.2023

  Мъдрият

    Ще напиша мнението си в няколко коментара, защото статията не обхваща всички важни неща в житието на Светеца:

    Честит празник на всички православни християни и честит имен ден на всички именици!

    Днес честваме един от най-великите християнски светци - Свети Николай Мирликийски чудотворец! Невероятен, удивителен и уникален светец, и чудотворец! Който иска да разбере повече за него - нека да прочете пълното му житие в православните сайтове! Ще намери много поучителни и душеполезни неща в него!

    Аз ще се спра на няколко важни момента: още от млад, а също и през целия си живот той винаги помагал на хората безкористно и безрезервно - и материално и духовно, и по всякакъв начин: И неслучайно, и именно затова - Свети Николай е станал първообраз на дядо Коледа, и съответно и на дядо Мраз!

    Първо е случаят с бащата на три дъщери, който е бил богат царедворец, но обеднява и в безиходицата си приема лукави помисли: да пожертва честта на дъщерите си, за да си върне предишния охолен живот. Свети Николай по чудесен начин разбира за това негово намерение и три пъти му подхвърля през нощта в стаята по една кесия със злато. При всеки такъв случай бащата успява да омъжи по една от дъщерите си, благодарейки на Бога, а на третия път вижда кой е благоделя му, и благодари на Св.Николай и на Бога от цялата си душа и сърце!

    (Заради този случай банкерите - тези алчни лихвари, го смятат за свой патрон, въпреки че той няма нищо общо с такива хора, защото е помагал безвъзм

    06:19 06.12.2023

  Мъдрият

    (Заради този случай банкерите - тези алчни лихвари, го смятат за свой патрон, въпреки че той няма нищо общо с такива хора, защото е помагал безвъзмездно и безкористно!)

    Второ - има няколко чудесни случая, когато Свети Николай пътува с кораб, най-удивителният от които е: възкресяването на паднал от мачтата и починал на място моряк. Укротявал е и морски бури. Именно заради тези чудеса моряците също го смятат и почитат за свой покровител!

    Трето - той е избран по чудесен начин от Бога за епископ на град Мира, Ликийска област, така:
    в гр. Мир избирали архиепископ на мястото на неотдавна починалия епископ Йоан. Събралите се от всички градове епископи се затруднявали в избора и разбирайки, че само един Бог може да ги просвети и вразуми, готвели се към това дело чрез молитва и пост. Господ Бог чул молитвата им и на един от тях открил волята Си. На тоя епископ във време на молитва се явил един мъж, сияещ е неземна светлина, и му заповядал същата ранна сутрин да застане на църковните врата и да очаква минаващите. "Пръв, който влезе – казал той – е избраният от Бога, името му е Николай".

    Епископът разказал на другите за случилото се и застанал рано сутринта на църковните врата, а другите епископи се събрали в храма. Между това св. Николай пристигнал в Мир, прекарал почти всичкото време в молитва и тая сутрин, по свой обичай, отишъл в храма да слуша утренята. Току що прекрачил вратата, и епископът го спрял и попитал за името. – "Николай, раб на твоя светиня,

    06:22 06.12.2023

  Мъдрият

    Николай, раб на твоя светиня, Владико – отговорил той смирено. Тогава епископът, като го хванал за ръка, довел го в храма и го поставил сред другите епископи. Мълвата за всичко това бързо се разнесла и народът се струпал в безбройно множество. Наученият чрез видение епископ се обърнал към народа и, като посочил Николай, казал: Приемете, братя, своя пастир, когото помаза Дух Свети и комуто Той повери ръководството на нашите души. Постави го не събрание на човеци, но Божието определение! Народът се радвал и благодарил на Господа. Сам Николай в дълбоко смирение, смятайки себе си недостоен за високия сан, искал да се отрече от него, но се покорил на волята Господня и приел архиепископството.

    Коментиран от #34, #36

    06:26 06.12.2023

  Мъдрият

    Цариградският патриарх св. Методий разказва, че няколко време преди това св. Николай сам имал видение. Нощем му се явил Иисус Христос, сияещ от слава, и му връчил Евангелие, украсено със злато и бисери, а от другата страна Пресвета Богородица му възлагала светителски омофор.

    Станал пастир на Мир-Ликийската църква, св. Николай бил винаги строг към самия себе си още повече засилил трудовете си. Той разсъждавал, че според новия сан и място повече от преди трябва да живее не за себе си, а за другите. Избрал си двама достойни сътрудници от презвитерите и неуморно се грижел за благото на тия, които били поверени на грижите му. Всички приемал с бащинска любов, изслушвал всякакви молби и оплаквания, охотно давал помощ и съвет, с твърдост се застъпвал за невинните и обидените.

    По време на неговото управление като епископ започнало голямо гонение срещу църквата и Свети Николай бил хвърлен в тъмница, където укрепявал затворените там християни. Но по Божи промисъл той не пострадал мъченически.
    Кървавите гонения се прекратили. Но скоро за Църквата настъпило не по-малко бедствено време. Наченали се вътрешни раздори. Някои лъжеучители започнали да проповядват ереси. Така, Арий, презвитер александрийски, отхвърлял Божеството на Иисуса Христа и създал арианската ерес. Желаейки да въдвори мир в Църквата, император Константин в 325 г. свикал на събор в гр. Никея епископите от всички области. Събрали се 318 отци. Това бил Първият вселенски събор.

    06:27 06.12.2023

  Мъдрият

    На тоя събор, който продължил около 2 месеца, бил съставен Символът на вярата (до осмия член) за общо църковно употребление. Ереста на Арий била осъдена.
    Разказват, че Св. Николай в спор с Арий не могъл равнодушно да понесе богохулните му думи и в присъствие на цялото събрание му ударил плесница. За тая му постъпка Св. отци първоначално лишили Николай от архиерейски сан. Но някои от най-достойните отци на събора се удостоили с чудесно видение: видели Свети Николай и от едната му страна Господ Иисус с Евангелие, а от другата – Божията Майка с омофор. Като узнали, че Сам Господ и пречистата Му Майка възвръщат на Своя избраник Николай отнетото от него, Св. отци вече не осъждали дръзновената му постъпка и започнали да го почитат като велик Божий угодник.

    Като се върнал от Никея, св. Николай започнал пак да управлява своето паство, като го утвърждавал в истинското учение и опровергавал всякакви лъжливи учения, които могли да смутят вярващите. За всичко се обръщали към него и търсели неговата помощ. Всички знаели, че в негово лице ще намерят защитник на правдата и изобличител на всяка несправедливост!

    06:27 06.12.2023

  Мъдрият

    Светителят извършил и много други чудеса чрез Божията благодат. Той спасил от буря пътуващи по море и след това, като забелязал в тях грешни наклонности, довел ги чрез своите думи до разкаяние и изправяне. Удивително било влиянието на неговите думи и дори на неговия външен вид, сияещ с божествена благодат, върху сърцата не само на верните люде, но и на неверните, които той обръщал към Бога и укрепявал във вярата. Като достигнал дълбока старост, той починал тихо и блажено, след кратко боледуване в 342 г. Тялото му било погребано в катедралата на гр. Мир. Неговите нетлени мощи се оросявали от благовонно миро, от което много вярващи получавали изцерение.
    В момента светите му мощи се намират в град Бари в Италия.

    Нека Бог по молитвите на Свети Николай да ни дари твърда вяра, крепка надежда и силна любов към Бога! А също и да обичаме ближните си като себе си и винаги да им помагаме безкористно както е правил Свети Николай!

    06:28 06.12.2023

  Ники Бики

    До коментар #3 від "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Цвете и занеси и не си го Пипай в зори.

    06:35 06.12.2023

  ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    17 7 Отговор

    До коментар #15 від "Мъдрият":

    Благодаря Ви Мъдрецо

    06:47 06.12.2023

  Още един атеист

    До коментар #4 від "Атеист":

    Браво за коментара това е някакъв измислен светия и празник.

    07:57 06.12.2023

  Гост

    До коментар #5 від "Кочо":

    Има защото се кланяш на хора който са нарочени от някой за светец но не са такива . Легенди са това за разните светци измислени.

    08:00 06.12.2023

  Коментар

    Честит Никулден на всички.Може да го направят национален празник,защото по-големи шарани от нас няма.Ние сме единствената държава в целия свят,която дава милиарди за чертежи без нищо да получава.Другите като плащат веднага получават.

    08:28 06.12.2023

  Идън

    До мъдрият- чета коментарите ти с интерес. Благодаря! Научих какво означава омофор.Бъди здрав и благословен! Честит Никулден на всички!

    08:40 06.12.2023

  бай Гъдю

    До коментар #4 від "Атеист":

    Трябва да има написано черно на бяло, че деня е посветен на някого, за да има повод да се почерпят всички! Сметките ще си ги плащаме сами! :)

    08:51 06.12.2023

  ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    До коментар #16 від "Ники Бики":

    Как не ВИЕ Срам Нет хулиганино

    09:27 06.12.2023

  Гост

    Свети Николай, Сейнт Никалас Санта Клаус и накрая дядо Коледа .

    07:03 06.12.2024

  Гост666

    До коментар #4 від "Атеист":

    Браво за коментара. И аз мисля така .

    07:04 06.12.2024

  Гост666

    До коментар #7 від "Мъдрият":

    Няма нужда от вашите допълнения . Бе сме на лекция за религия и вяра и светци . Достатъчна е статията .

    07:06 06.12.2024

  Гост666

    До коментар #12 від "Мъдрият":

    Това си го копирал от твойте любими сайтове за религия . Къде толкова рано ще се мъчиш " мъдрецо" .

    07:16 06.12.2024

  Ненко, менко,

    Трънчо, зрънчо, брънчо Атанас и аз… и който му скимне.

    07:16 06.12.2024

  Георги Илиев Митев

    Днес трябва да празнуваме всички хора, които сме в ролята на " златната рибка " . Сатирично стихотворение:" Радост, че отмина старата година . Нова наближава - здраве да ни дава ! Нашенци пътуват, добре си празнуват. Ядене -обилно , пиене -стабилно. Тези магистрали пак са се скапали. Камъните падат - " маските " не падат. Във страната димна пеем си пак химна , че сме в " земен рай " вече не се знай . Автор: Георги Илиев Митев. Четвърто поколение - кореняк софиянец.

    08:03 06.12.2024

  Толкова много глупости

    в една статия.
    Абе хора, четете и мислете, не вървете сляпо след някой.
    Какви чудеса, какви пет лева, всички сме земни.
    Писано е, всички съгрешиха.

    08:17 06.12.2024

  Православието ни

    е пълна боза и шльокавица от ритуали, безумни правила, обреди, вярвания и предания.
    Затова сме и на този хал, погледнете колко млади хора има в която и да било църква.
    Казвам го със съжаление. Свещениците ни са сведени до попове, които вършат обреди срещу заплащане.
    Мислете с главите си.

    08:28 06.12.2024

  Мъдрият

    До коментар #43 від "Православието ни":

    Пишеш хули и безумия! - ти и такива като теб, ако не се покаят, ще получат възмездие на страшния съд и ще горят вечно в ада!

    Православната църква е единствена наследница на древната апостолска църква и единствена преподава вярно Божието слово и води хората към спасение!

    11:39 06.12.2024

  Мъдрият

    Честит празник на всички православни християни и честит имен ден на всички именици!

    Предната година съм писал подробно, затова сега само ще честитя празника на всички, които го чувстват като такъв!

    Нека Бог по молитвите на Свети Николай да ни дари спасение на душите ни! Амин!

    11:42 06.12.2024

  Гост666

    Защо трябва да се покае като казва истината . Всичко е вярно. Бог няма научно е доказано ,че е човек . Няма нищо божествено в неговото зачеване. Най нормално човешко , действие на двама съпрузи.

    14:25 06.12.2024

