Кой има имен ден днес, 6 декември 2025 г. Честито!

На 6 декември източноправославните християни честват свeти Николай Чудотворец. Първообразът е историческа личност - Никола Мираликийски, роден през 270 година от н.е. в Патара - Ликия, Мала Азия (днес Турция).
Още като младеж той наследил голямо богатство от баща си и раздал всичко на децата и бедните си съграждани. За добрите му дела се разказвали множество легенди. Така, например, когато един богаташ с три дъщери се разорил и решил да продаде децата си като робини, светията тайно му подхвърлил три кесии със злато и така спасил момичетата от ужасна участ. Той откупувал и други хора от робство. Източноправославната религиозна традиция го почита като покровител на мореплавателите.
Според една легенда, по време на силна морска буря, светецът спасил с молитви моряците на кораба, с който пътувал към Божи гроб. Според друга светията запушил дупка в кораба с шаран и възкресил моряк, починал при падане от най-високата мачта. Св. Никола пътувал много по море и от опасностите се спасявал благодарение на божията закрила.
В едно от житията му се споменава епизод, в който той обърнал към християнството пирати, нападнали кораба, с който той пътувал. В образа на свети Николай се преплитат чертите на добродетелния християнин и на езически бог (Посейдон). Това е причината българите да го почитат като патрон на моряците и рибарите, както и като покровител на океаните, моретата, реките и езерата. Смята се, че когато е ядосан, светецът причинява бурите и ураганите. Затова на Никулден моряците остават на сушата. Свети Николай умира на 6-ти декември 345 година.
Паметта му се почита и до днес от Християнската църква именно на тази дата. В Западна Европа също честват свети Никола (Николаус). В немско-говорящите страни, Холандия и Белгия този ден е особено важен за децата. В нощта на пети срещу шести декември децата оставят обувките си с надеждата добрият светец да ги напълни с лакомства и подаръци.
В много райони на Запада празненствата за свети Николаус постепенно се трансформират в Коледа. На Никулден се приготвя риба с люспи, най-вече шаран, защото той е слуга на светеца.
Голата риба навява асоциации с бедност. Люспите се почистват внимателно, така, че да не падат на земята. Вярва се, че ако някоя люспа все пак падне, тя не трябва да се настъпва, защото който я настъпи, ще се разболее и ще умре. Костите на рибата се събират и изгарят, както на гергьовско агне, закопават се в земята или се пускат в реката или морето.
Традиционните ястия, които трябва да присъстват на никулденската трапеза са рибник (пълнен шаран в тесто) и обреден хляб, като във всяка къща трябва да са по два. Част от тях се раздава на съседите и така може да се прецени, коя домакиня е най-добра в приготвянето им. Останалите ястия на никулденската трапеза са постни чушки, пълнени с ориз, сарми, царевица, зрял фасул.
От 1992 г. Никулден се чества и като Ден на град Бургас.
Празнуват Кольо, Колю, Ненко, Нено, Никола, Николай, Нино, Ненка, Никол, Николета, Николина, Николинка, Нина, Нинка, Ница
1 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
06:29 06.12.2022
3 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
ЧЕСТИТСВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ
Коментиран от #6, #16, #47
07:05 06.12.2022
4 Атеист
Коментиран от #5, #20, #25, #28
14:33 06.12.2022
5 Кочо
До коментар #4 от "Атеист":И от простотията ти. Какво лошо има в празниците, свързани с имената ни?
Коментиран от #21
04:37 06.12.2023
7 Мъдрият
Честит празник на всички православни християни и честит имен ден на всички именици!
Днес честваме един от най-великите християнски светци - Свети Николай Мирликийски чудотворец! Невероятен, удивителен и уникален светец, и чудотворец! Който иска да разбере повече за него - нека да прочете пълното му житие в православните сайтове! Ще намери много поучителни и душеполезни неща в него!
Аз ще се спра на няколко важни момента: още от млад, а също и през целия си живот той винаги помагал на хората безкористно и безрезервно - и материално и духовно, и по всякакъв начин: И неслучайно, и именно затова - Свети Николай е станал първообраз на дядо Коледа, и съответно и на дядо Мраз!
Първо е случаят с бащата на три дъщери, който е бил богат царедворец, но обеднява и в безиходицата си приема лукави помисли: да пожертва честта на дъщерите си, за да си върне предишния охолен живот. Свети Николай по чудесен начин разбира за това негово намерение и три пъти му подхвърля през нощта в стаята по една кесия със злато. При всеки такъв случай бащата успява да омъжи по една от дъщерите си, благодарейки на Бога, а на третия път вижда кой е благоделя му, и благодари на Св.Николай и на Бога от цялата си душа и сърце!
(Заради този случай банкерите - тези алчни лихвари, го смятат за свой патрон, въпреки че той няма нищо общо с такива хора, защото е помагал безвъзм
Коментиран от #22, #30
06:19 06.12.2023
8 Мъдрият
Второ - има няколко чудесни случая, когато Свети Николай пътува с кораб, най-удивителният от които е: възкресяването на паднал от мачтата и починал на място моряк. Укротявал е и морски бури. Именно заради тези чудеса моряците също го смятат и почитат за свой покровител!
Трето - той е избран по чудесен начин от Бога за епископ на град Мира, Ликийска област, така:
в гр. Мир избирали архиепископ на мястото на неотдавна починалия епископ Йоан. Събралите се от всички градове епископи се затруднявали в избора и разбирайки, че само един Бог може да ги просвети и вразуми, готвели се към това дело чрез молитва и пост. Господ Бог чул молитвата им и на един от тях открил волята Си. На тоя епископ във време на молитва се явил един мъж, сияещ е неземна светлина, и му заповядал същата ранна сутрин да застане на църковните врата и да очаква минаващите. "Пръв, който влезе – казал той – е избраният от Бога, името му е Николай".
Епископът разказал на другите за случилото се и застанал рано сутринта на църковните врата, а другите епископи се събрали в храма. Между това св. Николай пристигнал в Мир, прекарал почти всичкото време в молитва и тая сутрин, по свой обичай, отишъл в храма да слуша утренята. Току що прекрачил вратата, и епископът го спрял и попитал за името. – "Николай, раб на твоя светиня,
Коментиран от #32
06:22 06.12.2023
12 Мъдрият
Коментиран от #34, #36
06:26 06.12.2023
13 Мъдрият
Станал пастир на Мир-Ликийската църква, св. Николай бил винаги строг към самия себе си още повече засилил трудовете си. Той разсъждавал, че според новия сан и място повече от преди трябва да живее не за себе си, а за другите. Избрал си двама достойни сътрудници от презвитерите и неуморно се грижел за благото на тия, които били поверени на грижите му. Всички приемал с бащинска любов, изслушвал всякакви молби и оплаквания, охотно давал помощ и съвет, с твърдост се застъпвал за невинните и обидените.
По време на неговото управление като епископ започнало голямо гонение срещу църквата и Свети Николай бил хвърлен в тъмница, където укрепявал затворените там християни. Но по Божи промисъл той не пострадал мъченически.
Кървавите гонения се прекратили. Но скоро за Църквата настъпило не по-малко бедствено време. Наченали се вътрешни раздори. Някои лъжеучители започнали да проповядват ереси. Така, Арий, презвитер александрийски, отхвърлял Божеството на Иисуса Христа и създал арианската ерес. Желаейки да въдвори мир в Църквата, император Константин в 325 г. свикал на събор в гр. Никея епископите от всички области. Събрали се 318 отци. Това бил Първият вселенски събор.
06:27 06.12.2023
14 Мъдрият
Разказват, че Св. Николай в спор с Арий не могъл равнодушно да понесе богохулните му думи и в присъствие на цялото събрание му ударил плесница. За тая му постъпка Св. отци първоначално лишили Николай от архиерейски сан. Но някои от най-достойните отци на събора се удостоили с чудесно видение: видели Свети Николай и от едната му страна Господ Иисус с Евангелие, а от другата – Божията Майка с омофор. Като узнали, че Сам Господ и пречистата Му Майка възвръщат на Своя избраник Николай отнетото от него, Св. отци вече не осъждали дръзновената му постъпка и започнали да го почитат като велик Божий угодник.
Като се върнал от Никея, св. Николай започнал пак да управлява своето паство, като го утвърждавал в истинското учение и опровергавал всякакви лъжливи учения, които могли да смутят вярващите. За всичко се обръщали към него и търсели неговата помощ. Всички знаели, че в негово лице ще намерят защитник на правдата и изобличител на всяка несправедливост!
06:27 06.12.2023
15 Мъдрият
В момента светите му мощи се намират в град Бари в Италия.
Нека Бог по молитвите на Свети Николай да ни дари твърда вяра, крепка надежда и силна любов към Бога! А също и да обичаме ближните си като себе си и винаги да им помагаме безкористно както е правил Свети Николай!
Коментиран от #17, #38, #39
06:28 06.12.2023
16 Ники Бики
До коментар #3 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":Цвете и занеси и не си го Пипай в зори.
Коментиран от #26
06:35 06.12.2023
17 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #15 от "Мъдрият":Благодаря Ви Мъдрецо
Коментиран от #18
06:47 06.12.2023
20 Още един атеист
До коментар #4 от "Атеист":Браво за коментара това е някакъв измислен светия и празник.
07:57 06.12.2023
21 Гост
До коментар #5 от "Кочо":Има защото се кланяш на хора който са нарочени от някой за светец но не са такива . Легенди са това за разните светци измислени.
08:00 06.12.2023
23 Коментар
08:28 06.12.2023
24 Идън
Коментиран от #35
08:40 06.12.2023
25 бай Гъдю
До коментар #4 от "Атеист":Трябва да има написано черно на бяло, че деня е посветен на някого, за да има повод да се почерпят всички! Сметките ще си ги плащаме сами! :)
08:51 06.12.2023
26 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #16 от "Ники Бики":Как не ВИЕ Срам Нет хулиганино
Коментиран от #46
09:27 06.12.2023
27 Гост
07:03 06.12.2024
28 Гост666
До коментар #4 от "Атеист":Браво за коментара. И аз мисля така .
07:04 06.12.2024
30 Гост666
До коментар #7 от "Мъдрият":Няма нужда от вашите допълнения . Бе сме на лекция за религия и вяра и светци . Достатъчна е статията .
07:06 06.12.2024
36 Гост666
До коментар #12 от "Мъдрият":Това си го копирал от твойте любими сайтове за религия . Къде толкова рано ще се мъчиш " мъдрецо" .
07:16 06.12.2024
37 Ненко, менко,
07:16 06.12.2024
41 Георги Илиев Митев
08:03 06.12.2024
42 Толкова много глупости
Абе хора, четете и мислете, не вървете сляпо след някой.
Какви чудеса, какви пет лева, всички сме земни.
Писано е, всички съгрешиха.
08:17 06.12.2024
43 Православието ни
Затова сме и на този хал, погледнете колко млади хора има в която и да било църква.
Казвам го със съжаление. Свещениците ни са сведени до попове, които вършат обреди срещу заплащане.
Мислете с главите си.
Коментиран от #44
08:28 06.12.2024
44 Мъдрият
До коментар #43 от "Православието ни":Пишеш хули и безумия! - ти и такива като теб, ако не се покаят, ще получат възмездие на страшния съд и ще горят вечно в ада!
Православната църква е единствена наследница на древната апостолска църква и единствена преподава вярно Божието слово и води хората към спасение!
11:39 06.12.2024
45 Мъдрият
Предната година съм писал подробно, затова сега само ще честитя празника на всички, които го чувстват като такъв!
Нека Бог по молитвите на Свети Николай да ни дари спасение на душите ни! Амин!
Коментиран от #49
11:42 06.12.2024
48 Гост666
14:25 06.12.2024
