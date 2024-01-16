"Най-вероятно ще нокаутирам Джошуа"

"Ще хвърлям боксови бомби срещу него. Все още никой не знае на какво съм способен. Най-вероятно ще го нокаутирам", каза Франсис Нгану-Хищника преди мача му с Антъни Джошуа.

Нгану е бивш шампион на UFC.

Той е със само един мач в бокса като загуби от непобедения Тайсън Фюри след равностоен бой.

Джошуа е бивш световен шампион в професионалния бокс. Очаква се Антъни и Хищника да се бият през март месец в Саудитска Арабия.