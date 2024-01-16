"Най-вероятно ще нокаутирам Джошуа"

"Ще хвърлям боксови бомби срещу него. Все още никой не знае на какво съм способен. Най-вероятно ще го нокаутирам", каза Франсис Нгану-Хищника преди мача му с Антъни Джошуа.
Нгану е бивш шампион на UFC.
Той е със само един мач в бокса като загуби от непобедения Тайсън Фюри след равностоен бой.
Джошуа е бивш световен шампион в професионалния бокс. Очаква се Антъни и Хищника да се бият през март месец в Саудитска Арабия.
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