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"Най-вероятно ще нокаутирам Джошуа"

16 Януари, 2024 15:48 550 0

"Най-вероятно ще нокаутирам Джошуа"

  • спорт

Хищника не е скромен

"Най-вероятно ще нокаутирам Джошуа" - 1
Снимка: Екс
Тервел Илиев Тервел Илиев

"Ще хвърлям боксови бомби срещу него. Все още никой не знае на какво съм способен. Най-вероятно ще го нокаутирам", каза Франсис Нгану-Хищника преди мача му с Антъни Джошуа.

Нгану е бивш шампион на UFC.

Той е със само един мач в бокса като загуби от непобедения Тайсън Фюри след равностоен бой.

Джошуа е бивш световен шампион в професионалния бокс. Очаква се Антъни и Хищника да се бият през март месец в Саудитска Арабия.


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