Александър Томаш: „ЦСКА и ОФИ ще предложат зрелище – всичко е възможно!“

С наближаването на плейофния двубой от Лига Европа между ЦСКА София и ОФИ Крит, страстите се нажежават, а феновете тръпнат в очакване на истински футболен спектакъл. В навечерието на срещата, Александър Томаш – човек, оставил следа и в двата клуба, сподели своите впечатления и прогнози пред гръцкото издание „Неа Крити“.

Макар и да не е следил изкъсо последните изяви на ОФИ, Томаш не крие уважението си към постиженията на критския тим. „Да вдигнеш Купата и Суперкупата на Гърция е огромно признание. Това говори за класа и характер“, подчертава той. В същото време, бившият треньор на „армейците“ не спестява похвалите си и за ЦСКА: „Тимът демонстрира качествен футбол, особено в европейските си мачове срещу Карабах и Макаби Тел Авив. Очертава се изключително оспорвана двойка.“

Томаш разкрива и някои от силните страни на българския гранд: „ЦСКА разполага с отлични футболисти и залага на колективната игра. Схемата 3-5-2 им носи стабилност, а пресата, която упражняват нападателите Питас и Цварц, е впечатляваща и затруднява всеки съперник.“

„Ако ОФИ излезе на терена като единен отбор и даде всичко от себе си, шансовете са напълно равни – 50 на 50“, категоричен е Томаш. Той си спомня с топлота за атмосферата на стадиона в Крит и вярва, че подкрепата на феновете може да се окаже решаваща. „Пожелавам успех на по-добрия – нека футболът победи!“, завършва с усмивка специалистът.