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Ромелу Лукаку разкри: „Наполи ме изолира – най-тежката година в живота ми“

Ромелу Лукаку разкри: „Наполи ме изолира – най-тежката година в живота ми“

19 Август, 2026 17:14 646 2

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  • фенербахче

Белгийският голмайстор с откровения за трудностите в Италия и новото начало във Фенербахче

Ромелу Лукаку разкри: „Наполи ме изолира – най-тежката година в живота ми“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ромелу Лукаку, един от най-ярките нападатели на белгийския национален отбор, разтърси футболната общественост с шокиращи разкрития за престоя си в Наполи. В интервю за белгийска телевизия, новият ас на Фенербахче не скри разочарованието си от времето, прекарано в италианския клуб, определяйки го като „най-лошата година в кариерата ми“.

През изминалия сезон Лукаку получи едва 102 игрови минути в трите турнира, в които участва Наполи, като успя да се разпише само веднъж – срещу Верона. Тежкият период бе допълнително усложнен от загубата на баща му, бавен процес на възстановяване след контузии и напрежение с ръководството на клуба относно рехабилитацията му в Белгия.

„Чух много неща, направиха се определени избори зад кулисите. Не ставаше въпрос за липса на форма – по-скоро ме бойкотираха“, сподели Лукаку, хвърляйки светлина върху причините за раздялата си с Наполи. Той подчерта, че решението да напусне е било неизбежно, за да продължи напред в кариерата си.

След трудната година в Италия, Лукаку вече гледа с оптимизъм към бъдещето. Той подписа договор с турския гранд Фенербахче за един сезон с опция за удължаване. „Имам нужда от ново предизвикателство, мотивацията ми е огромна. В Турция ще се боря за трофеи, а може би и за участие в Шампионската лига. Това ще бъде от полза и за националния отбор“, заяви нападателят.

Въпреки трудностите, Лукаку не смята да слага край на кариерата си скоро. „Винаги съм казвал, че искам да играя до 2030 година. Виждам много футболисти, които са активни и след 40. Всичко е въпрос на психика и желание“, категоричен е белгиецът.


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  • 1 Тоя играе ли изобщо

    3 0 Отговор
    Черния бидон изолиран, че е 120 кила или

    Коментиран от #2

    17:17 19.08.2026

  • 2 Читател

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя играе ли изобщо":

    Да дебел е но и Конте не го слуша главата ама хич.

    17:37 19.08.2026

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