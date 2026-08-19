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В Москва видяха края на Израел и жажда за власт на Федоров

В Москва видяха края на Израел и жажда за власт на Федоров

19 Август, 2026 06:16, обновена 19 Август, 2026 06:21 3 280 23

  • кирил дмитриев-
  • апти алаудинов-
  • израел-
  • федоров-
  • украйна-
  • русия

Москва коментира изборите в Киев и бъдещето на Близкия изток на фона на ескалиращото напрежение

В Москва видяха края на Израел и жажда за власт на Федоров - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Геополитическата обстановка в световен мащаб се заплита все повече, като водещи руски военни и политически фигури излязоха с ключови коментари относно бъдещето на Украйна и Израел.

Кирил Дмитриев и генерал-лейтенант Апти Алаудинов направиха остри изявления, които отекнаха в международното пространство.

Президентски амбиции в Украйна: Нов сблъсък за власт

Специалният представител на руския президент по въпросите на инвестиционно-икономическото сътрудничество Кирилл Дмитриев коментира последните вътрешнополитически трусове в Украйна. Според него, бившият министър на отбраната на Украйна Михаил Федоров открито е демонстрирал своите „президентски амбиции“. Повод за анализа на Дмитриев стана официалният призив на Федоров за провеждане на избори в Украйна.

Руският представител подчертава, че това искане е директно предизвикателство към настоящия държавен глава Володимир Зеленски, който по-рано освободи Федоров от министерския пост. Западни медии като британския вестник "Times" също потвърдиха, че действията на ексминистъра силно наподобяват начало на предизборна кампания

Генерал Алаудинов: Има риск от изчезване на Израел

Паралелно с коментарите за Киев, заместник-началникът на Главното военно-политическо управление на Въоръжените сили на РФ и командир на специалните сили „Ахмат“ генерал-лейтенант Апти Алаудинов направи стряскаща прогноза за конфликта на Близкия изток. В интервю за ТАСС той допусна, че Израел може да престане да съществува като държава.

Алаудинов смята, че Тел Авив умишлено се опитва да разпали мащабна война в региона с цел да въвлече в нея САЩ и целия блок на НАТО. По думите на генерал-лейтенанта, въпреки че в момента това им се увенчава с успех, Израел в крайна сметка ще преоцени собствените си сили. „Трупащият грехове пада в собствения си капан“, заяви военният, прогнозирайки, че ескалацията тепърва ще набира скорост.

Анализаторите посочват, че тези позиции на Москва очертават още по-категорично разделителните линии между глобалните сили, докато конфликтите в Източна Европа и Близкия изток остават без ясен изход.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    32 18 Отговор
    Те израел вече не съществува също и украйна

    06:27 19.08.2026

  • 2 Зеленото:

    22 9 Отговор
    А, стига бе.. Аз мислех "Квартал 95" да се съберем в Израел, а вие такива неща да приказвате..

    06:32 19.08.2026

  • 3 Нищо ново

    27 13 Отговор
    Не казва нищо ново. Израел е обречен още от 1948г.

    Коментиран от #4

    06:32 19.08.2026

  • 4 Механик

    30 7 Отговор

    До коментар #3 от "Нищо ново":

    Всяко изкуствено създадено нещо се разпада. особено ако е създадено насила.
    Примери много- Вавилон, Рим, СССР. Сега наред са САЩ и Израел. Срещу природните закони не се рита. Човек колкото и да си мисли, че е велик и богоравен, идва момента в който разбира, че това не е така и че е дошъл момента да гризне дръвцето.

    06:47 19.08.2026

  • 5 5678

    19 7 Отговор
    Да ги няма и ДВЕТЕ

    06:50 19.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Айляк

    35 9 Отговор
    Оттук насетне няма да му е лесно на Зеле, вътрешната борба за власт е факт.
    Къде ще бяга обаче Зеле, къде ще се крие, след като със сигурност ще се провали в битката срещу Фьодоров?
    В САЩ? В Израел?
    И там ще го намерят, не става.
    Но негов си проблем.

    А Израел? Всички мразят Израел.
    Бай Дончо в момента иска единствено да се измъкне от кашата, в която го забъркаха мошенцата.
    А САЩ веднъж оттегли ли подкрепата си към Израел срещу Иран, мошенцата пак ще тръгнат по света немили-недраги.
    Изкуствено създадените държави винаги са обречени.
    Време е англосаксите да развеят бялото знаме. Провалиха се.
    Иначе ще стане много по-лошо.

    Коментиран от #19

    06:52 19.08.2026

  • 8 Абе

    9 5 Отговор
    Ад... Ми... на цион колкото и да триеш ви е е...а нам.а.та

    07:01 19.08.2026

  • 9 Абе

    13 5 Отговор
    Абе п..ако кво ме триш руснака го е казал че ще изчезне оставила и си публикувал а аз като одобрявам това ме триеш май имат раздвоение на личността

    07:04 19.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Израел

    17 4 Отговор
    като държавна идеологическа доктрина е изцяло копирал расисткия модел на Третият райх в Германия от 30-те на миналия век. Само името е друго - ционизъм.
    Преследването и избиването на различни етносни групи няма как да завърши добре.

    Коментиран от #22

    07:35 19.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Демократ

    4 14 Отговор
    Ако онова очилато педеразкп немско коп еле Фукст не беше дало чертежите от Лос Аламос на полуграмотните еднокнижни руски при мати рашкия падаше за 24 часа дамо с танкови и самолетни удари.

    07:41 19.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Нацизма и ционизма

    12 1 Отговор
    Няма място в съвременният свят.

    08:01 19.08.2026

  • 18 Либераст

    4 1 Отговор
    И двете хазарски държави трябва да се заличат от лицето на земята за да не я цапат и умирисват!

    08:21 19.08.2026

  • 19 Казуар

    0 4 Отговор

    До коментар #7 от "Айляк":

    Палестинците никога не са имали цар и държава. Евреите са имали десетки царе и са били прогонени от района.

    08:22 19.08.2026

  • 20 За какво

    5 0 Отговор
    мислите у нас се строи с такива машабни и ударни темпове? Две трети от апартаментите в новото строителство вечер са тъмни, празни. Дали няма да станем новеата обетована земя за Израел? Или за украинските кърлежи? Това най-много ме плаши.

    08:27 19.08.2026

  • 21 Хмм

    2 0 Отговор
    такова е и библейското предсказание

    08:28 19.08.2026

  • 22 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Израел":

    Хитлер е евреин

    08:31 19.08.2026

  • 23 Херодот

    0 0 Отговор
    Израел е ядрена държава. Няма как да загуби!
    За какво ни е свят, в който няма Израел?!?

    08:37 19.08.2026

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