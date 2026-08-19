Геополитическата обстановка в световен мащаб се заплита все повече, като водещи руски военни и политически фигури излязоха с ключови коментари относно бъдещето на Украйна и Израел.

Кирил Дмитриев и генерал-лейтенант Апти Алаудинов направиха остри изявления, които отекнаха в международното пространство.

Президентски амбиции в Украйна: Нов сблъсък за власт

Специалният представител на руския президент по въпросите на инвестиционно-икономическото сътрудничество Кирилл Дмитриев коментира последните вътрешнополитически трусове в Украйна. Според него, бившият министър на отбраната на Украйна Михаил Федоров открито е демонстрирал своите „президентски амбиции“. Повод за анализа на Дмитриев стана официалният призив на Федоров за провеждане на избори в Украйна.

Руският представител подчертава, че това искане е директно предизвикателство към настоящия държавен глава Володимир Зеленски, който по-рано освободи Федоров от министерския пост. Западни медии като британския вестник "Times" също потвърдиха, че действията на ексминистъра силно наподобяват начало на предизборна кампания

Генерал Алаудинов: Има риск от изчезване на Израел

Паралелно с коментарите за Киев, заместник-началникът на Главното военно-политическо управление на Въоръжените сили на РФ и командир на специалните сили „Ахмат“ генерал-лейтенант Апти Алаудинов направи стряскаща прогноза за конфликта на Близкия изток. В интервю за ТАСС той допусна, че Израел може да престане да съществува като държава.

Алаудинов смята, че Тел Авив умишлено се опитва да разпали мащабна война в региона с цел да въвлече в нея САЩ и целия блок на НАТО. По думите на генерал-лейтенанта, въпреки че в момента това им се увенчава с успех, Израел в крайна сметка ще преоцени собствените си сили. „Трупащият грехове пада в собствения си капан“, заяви военният, прогнозирайки, че ескалацията тепърва ще набира скорост.

Анализаторите посочват, че тези позиции на Москва очертават още по-категорично разделителните линии между глобалните сили, докато конфликтите в Източна Европа и Близкия изток остават без ясен изход.