В Москва видяха края на Израел и жажда за власт на Федоров

Геополитическата обстановка в световен мащаб се заплита все повече, като водещи руски военни и политически фигури излязоха с ключови коментари относно бъдещето на Украйна и Израел.
Кирил Дмитриев и генерал-лейтенант Апти Алаудинов направиха остри изявления, които отекнаха в международното пространство.
Президентски амбиции в Украйна: Нов сблъсък за власт
Специалният представител на руския президент по въпросите на инвестиционно-икономическото сътрудничество Кирилл Дмитриев коментира последните вътрешнополитически трусове в Украйна. Според него, бившият министър на отбраната на Украйна Михаил Федоров открито е демонстрирал своите „президентски амбиции“. Повод за анализа на Дмитриев стана официалният призив на Федоров за провеждане на избори в Украйна.
Руският представител подчертава, че това искане е директно предизвикателство към настоящия държавен глава Володимир Зеленски, който по-рано освободи Федоров от министерския пост. Западни медии като британския вестник "Times" също потвърдиха, че действията на ексминистъра силно наподобяват начало на предизборна кампания
Генерал Алаудинов: Има риск от изчезване на Израел
Паралелно с коментарите за Киев, заместник-началникът на Главното военно-политическо управление на Въоръжените сили на РФ и командир на специалните сили „Ахмат“ генерал-лейтенант Апти Алаудинов направи стряскаща прогноза за конфликта на Близкия изток. В интервю за ТАСС той допусна, че Израел може да престане да съществува като държава.
Алаудинов смята, че Тел Авив умишлено се опитва да разпали мащабна война в региона с цел да въвлече в нея САЩ и целия блок на НАТО. По думите на генерал-лейтенанта, въпреки че в момента това им се увенчава с успех, Израел в крайна сметка ще преоцени собствените си сили. „Трупащият грехове пада в собствения си капан“, заяви военният, прогнозирайки, че ескалацията тепърва ще набира скорост.
Анализаторите посочват, че тези позиции на Москва очертават още по-категорично разделителните линии между глобалните сили, докато конфликтите в Източна Европа и Близкия изток остават без ясен изход.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Киев е Руски
06:27 19.08.2026
2 Зеленото:
06:32 19.08.2026
3 Нищо ново
Коментиран от #4
06:32 19.08.2026
4 Механик
До коментар #3 от "Нищо ново":Всяко изкуствено създадено нещо се разпада. особено ако е създадено насила.
Примери много- Вавилон, Рим, СССР. Сега наред са САЩ и Израел. Срещу природните закони не се рита. Човек колкото и да си мисли, че е велик и богоравен, идва момента в който разбира, че това не е така и че е дошъл момента да гризне дръвцето.
06:47 19.08.2026
5 5678
06:50 19.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Айляк
Къде ще бяга обаче Зеле, къде ще се крие, след като със сигурност ще се провали в битката срещу Фьодоров?
В САЩ? В Израел?
И там ще го намерят, не става.
Но негов си проблем.
А Израел? Всички мразят Израел.
Бай Дончо в момента иска единствено да се измъкне от кашата, в която го забъркаха мошенцата.
А САЩ веднъж оттегли ли подкрепата си към Израел срещу Иран, мошенцата пак ще тръгнат по света немили-недраги.
Изкуствено създадените държави винаги са обречени.
Време е англосаксите да развеят бялото знаме. Провалиха се.
Иначе ще стане много по-лошо.
Коментиран от #19
06:52 19.08.2026
8 Абе
07:01 19.08.2026
9 Абе
07:04 19.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Израел
Преследването и избиването на различни етносни групи няма как да завърши добре.
Коментиран от #22
07:35 19.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Демократ
07:41 19.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Нацизма и ционизма
08:01 19.08.2026
18 Либераст
08:21 19.08.2026
19 Казуар
До коментар #7 от "Айляк":Палестинците никога не са имали цар и държава. Евреите са имали десетки царе и са били прогонени от района.
08:22 19.08.2026
20 За какво
08:27 19.08.2026
21 Хмм
08:28 19.08.2026
22 Ами
До коментар #12 от "Израел":Хитлер е евреин
08:31 19.08.2026
23 Херодот
За какво ни е свят, в който няма Израел?!?
08:37 19.08.2026