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Бернардо Силва: Само избрани могат да носят бялата фланелка на Реал Мадрид

Бернардо Силва: Само избрани могат да носят бялата фланелка на Реал Мадрид

19 Август, 2026 19:34 460 0

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  • шампионската лига

Португалският плеймейкър разкрива какво е да стъпиш на „Сантяго Бернабеу“ и защо Реал е предизвикателство за малцина

Бернардо Силва: Само избрани могат да носят бялата фланелка на Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Най-новото попълнение в звездния състав на Реал Мадрид - Бернардо Силва, сподели първите си впечатления след официалното си представяне на митичния стадион „Сантяго Бернабеу“. Португалският национал, който пристигна от Манчестър Сити, не скри възхищението си от величието на клуба и подчерта, че да облечеш бялата фланелка е привилегия, запазена за малцина.

„Играл съм неведнъж на този стадион, но когато застанеш пред витрината с 15-те трофея от Шампионската лига, усещането е неописуемо. Това е клуб, в който се изисква не само талант, но и характер. Реал Мадрид не е за всеки – тук се каляват само най-смелите“, заяви 32-годишният халф пред клубната телевизия Real Madrid TV.

Силва подчерта, че е изключително горд да бъде част от най-успешния европейски отбор и обеща да даде всичко от себе си за успехите на „кралския клуб“. „Да играеш за клуб с такава история и традиции е огромна отговорност. Ще се раздам докрай за отбора и феновете“, категоричен бе португалецът.

Любопитен факт е, че докато Бернардо Силва поема по пътя към Мадрид, неговият бивш съотборник от Манчестър Сити – Родри, избра да се присъедини към вечния съперник Барселона. Така двамата ще се изправят един срещу друг в най-горещото дерби на испанския футбол.


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