Къртис Джоунс поема към Интер: Ливърпул и италианският шампион си стиснаха ръцете

След седмици на преговори, изпълнени с напрежение и слухове, Къртис Джоунс вече е на прага на ново начало. Италианският гранд Интер и английският Ливърпул най-накрая постигнаха консенсус за трансфера на талантливия полузащитник, съобщават авторитетните журналисти Фабрицио Романо и Николо Шира. Сделката ще възлиза на общо 35 милиона евро, като 30 милиона са гарантирани, а останалите пет ще бъдат изплатени под формата на бонуси, обвързани с представянето на играча.

Пътят към този трансфер не беше никак лек. "Нерадзурите" проявиха сериозен интерес към Джоунс още в началото на летния трансферен прозорец, но първите им предложения – съответно 25 и 32 милиона евро – бяха категорично отхвърлени от ръководството на Ливърпул. Английският клуб първоначално настояваше за сума над 40 милиона евро, но впоследствие, след дълги разговори и взаимни отстъпки, двете страни намериха златната среда.

Самият Къртис Джоунс е изиграл ключова роля в осъществяването на трансфера. Младият англичанин, който е продукт на академията на "червените", изрази ясно желание да облече екипа на Интер и да се докаже в Серия А. Договорът му с Ливърпул изтичаше през следващото лято, а новият контракт с италианския шампион ще го задържи на "Сан Сиро" до 2031 година.

След 228 мача и 22 гола за първия отбор на Ливърпул, Къртис Джоунс затваря една важна страница от своята кариера. Макар и израснал в академията на "мърсисайдци", полузащитникът така и не успя да се утвърди като безспорен титуляр. Именно това, в комбинация с амбицията му за повече игрово време и нови предизвикателства, го подтикна да потърси развитие извън Англия.

🚨⚫️🔵 EXCLUSIVE: Inter agree deal to sign Curtis Jones from Liverpool, here we go! 💣



Verbal agreement in place at €35m package fee from #LFC, agreement also with the player and medical being planned next. pic.twitter.com/rh5IUbVgsb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2026