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Левски приключва с досегашния си генерален спонсор

Левски приключва с досегашния си генерален спонсор

19 Август, 2026 17:37 1 056 1

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  • мило борисов

Новината съобщи лично Мило Борисов

Левски приключва с досегашния си генерален спонсор - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

На 28 август официално приключва петгодишното сътрудничество между Левски и една от водещите бетинг компании у нас. Новината бе съобщена от Мило Борисов чрез специално видео обръщение, в което той направи равносметка на съвместната работа и изрази благодарност към всички, помогнали за прогреса и успехите на „сините“ през този период.

Компанията на Мило Борисов пое "сините" през август 2021 - една от най-трудните години за клуба.

През 2021 година това бе само една смела мечта, но аз и моят екип повярвахме в нея“, посочва Борисов.

В обръщението си той подчертава, че постигнатото е резултат от общите усилия на ръководството, служителите, спортно-техническия щаб, футболистите, акционерите и най-вече привържениците. Специална благодарност беше отправена към феновете и фенските организации, към акционерите, включително на Сдружение „Левски на Левскарите“, за конструктивната критика и активното участие в живота на клуба.

„Пет години по-късно клубът се изправи на крака и отново е начело на професионалния футбол в България. Това е резултат от неуморната работа на ръководството на клуба, част от което имах честта да бъда и аз“, заяви той.

„Искам да сте сигурни, че „Левски“ винаги ще остане част от мен и моя екип. Пожелавам на клуба много нови успехи, защото „ЛЕВСКИ е ВЕЧЕН“, завършва обръщението на Мило Борисов.


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