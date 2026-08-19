Засилена авиационна активност на НАТО над Полша през следващите дни

Засилена активност на авиацията на НАТО ще бъде наблюдавана през следващите дни в полското въздушно пространство като част от продължаващите съюзнически учения в рамките на операция „Източен страж“. Това съобщи Оперативното командване на полските въоръжени сили, цитирано от Полската агенция по печата (ПАП), предава БТА.

Операция „Източен страж“ започна през септември миналата година, след като руски дронове навлязоха в полското въздушно пространство. В отговор няколко държави от НАТО се договориха да разположат допълнителни сили и средства за укрепване на източния фланг на Алианса.

Говорителят на Оперативното командване подполковник Яцек Горишевски заяви пред ПАП, че засилената активност на съюзнически самолети през последните дни е пряко свързана с отбранителната операция.

„Съюзническите учения са ключов елемент от това засилено присъствие и именно това се наблюдава в полското въздушно пространство през последните дни“, заяви Горишевски.

По думите му е много вероятно засилената летателна активност да продължи и през следващите няколко дни.

Ученията имат за цел да подобрят оперативната съвместимост между съюзническите сили, да засилят възпиращия ефект на източния фланг и да тестват процедурите за съвместни действия.

Засиленото присъствие на авиацията на НАТО идва на фона на продължаващите усилия на Алианса за укрепване на сигурността по източния му фланг и повишеното внимание към въздушното пространство на държавите, граничещи с Русия и Беларус.