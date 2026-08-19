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Засилена авиационна активност на НАТО над Полша през следващите дни

Засилена авиационна активност на НАТО над Полша през следващите дни

19 Август, 2026 19:55 920 16

  • полша-
  • нато

Съюзническите учения са част от операция „Източен страж“ за укрепване на източния фланг на Алианса

Засилена авиационна активност на НАТО над Полша през следващите дни - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Засилена активност на авиацията на НАТО ще бъде наблюдавана през следващите дни в полското въздушно пространство като част от продължаващите съюзнически учения в рамките на операция „Източен страж“. Това съобщи Оперативното командване на полските въоръжени сили, цитирано от Полската агенция по печата (ПАП), предава БТА.

Операция „Източен страж“ започна през септември миналата година, след като руски дронове навлязоха в полското въздушно пространство. В отговор няколко държави от НАТО се договориха да разположат допълнителни сили и средства за укрепване на източния фланг на Алианса.

Говорителят на Оперативното командване подполковник Яцек Горишевски заяви пред ПАП, че засилената активност на съюзнически самолети през последните дни е пряко свързана с отбранителната операция.

„Съюзническите учения са ключов елемент от това засилено присъствие и именно това се наблюдава в полското въздушно пространство през последните дни“, заяви Горишевски.

По думите му е много вероятно засилената летателна активност да продължи и през следващите няколко дни.

Ученията имат за цел да подобрят оперативната съвместимост между съюзническите сили, да засилят възпиращия ефект на източния фланг и да тестват процедурите за съвместни действия.

Засиленото присъствие на авиацията на НАТО идва на фона на продължаващите усилия на Алианса за укрепване на сигурността по източния му фланг и повишеното внимание към въздушното пространство на държавите, граничещи с Русия и Беларус.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 kоkорчо 💋🍌

    3 1 Отговор
    нло ? от русия ?

    19:57 19.08.2026

  • 2 Тъпа

    4 1 Отговор
    НАТО....

    20:06 19.08.2026

  • 3 Аман

    6 2 Отговор
    от туй НАТО !

    20:10 19.08.2026

  • 4 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО

    3 9 Отговор
    ЗАВИНАГИ СЪС ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ, ДЖАПАН, ИЗРАЕЛ И УКРАЙНА!!
    БЪЛГАРИЯ Е ВСИЧКО

    Коментиран от #9

    20:12 19.08.2026

  • 5 ЕС НИ ХРАНИ, НАТЮ НИ ПАЗИ

    5 3 Отговор
    Най-накрая ни нахранени, ни опазени.

    20:13 19.08.2026

  • 6 оня с коня

    4 0 Отговор
    дано паднат няколко самолета и дрона

    20:13 19.08.2026

  • 7 оня с коня

    7 0 Отговор
    нато е пред разпад

    още макарон им го каза че са в мозъчна смърт

    20:14 19.08.2026

  • 8 мекия член

    5 0 Отговор
    членът 5 как е действа ли?

    че ми се вижда много е омекнал и увиснал
    сащ само ще ви продават оръжие ама месото от вас да е ха ха ха ха

    20:15 19.08.2026

  • 9 слава, слава..

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО":

    А казаните, в които хората търсят храна, дрехи и др, кога ще ги измият?

    20:15 19.08.2026

  • 10 ще изпращаме ли пари пак?

    6 0 Отговор
    дано пак да се наложи пари да пращама за нато че вноската е малка и всичко да поскъпне пак и пак ще видите вие едно нато
    скубане трябва на тоя офчи народ

    20:16 19.08.2026

  • 11 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    Путин си го премести в другия крачол !

    20:27 19.08.2026

  • 12 Неразбрал

    2 1 Отговор
    Абе някои да ми обясни , наЮфците защо ги е страх толкова много от РУСИЯ ????

    Коментиран от #13

    20:30 19.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Докато учението

    0 2 Отговор
    се провежда няма да е лошо да бъдат поразени цели на територията на Раша , като реципрочен отговор на уж "случайно" падналите дронове на Полска територия

    Коментиран от #16

    20:44 19.08.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    В МОМЕНТА В КОЙТО НАТО ПОСЕГНЕ НА РУСИЯ
    ....
    100 МИЛИОНА ЗАПАДНАЛОЕВРОПЕЙЦИ ЩЕ ДЕ ЯВЯТ ПРЕД ГОСПОДА
    .... А НА ЖИВИТЕ НЯМА ДА ИМ Е ДО ВОЙНА

    21:00 19.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

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