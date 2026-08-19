Георг Георгиев: Радевите говорители продължават популистки да захаросват обществото

Че Иран може да отправи заплахи към България, знаехме от самото начало на авантюрата, в която правителството на Радев ни вкара. Проблемът тогава, както и сега, е че кабинетът и онези, от които очакваме действия, или мълчат, или излизат с по някоя неадекватност от сорта на “Не е военна операция, а само логистика”. Да, логистика е, ама на военна операция. Това написа Георг Георгиев от ГЕРБ в профила си във "Фейсбук".
"Страшното е, че дори сега, пред лицето на изключително тревожна информация идваща от реномиран източник като Financial Times, радевите говорители продължават популистки да захаросват обществото и да избягват въпросите реална ли е заплахата? Ако да, колко е сериозна степента ѝ и най-важното - какви мерки, дипломатически или дори, ако е нужно военни, ще вземе България, за да предпази територията и населението си?! ", пита той.
"Изпълнението на съюзните ангажименти е важен компонент от международната ни политика, но САЩ още когато поискаха съдействие предложиха и помощ. Това е сериозно уверение, но нашето правителство е длъжно да ни успокой и да каже дали и как се възползваме от готовността на партньорите ни. Иначе като се обърне не дай Боже колата, пътищата пак ще се окажат много. Ама тогава не знам как ще се изтрият отново с опозицията. А и няма да има особен смисъл", добавя Георгиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
бахтu жалкия неудачник
Коментиран от #24
19:50 19.08.2026
2 БОКО
19:50 19.08.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #20, #27
19:51 19.08.2026
4 Помак
19:51 19.08.2026
5 ББ от Банкя
19:52 19.08.2026
6 кажи му георг
И кво стана? Скочихме до небесата! Оратория, писъци, народно въоръжение на езика...
Ама , вие какво точно очаквахте???
Нали бяхме страхотно горди и щастливи, когато влизахме в Алианса? Помните ли онези министри, дето плачеха от щастие в един Трабант? Днес същите тия хора отдавна са сменили Трабанта с мезонети и черни Мерцедеси, ама тогава беше голям патос... Реваха за НАТО от трибуните.
А младежите? Онези, дето днес ги гледам да протестират пред авиобаза „Безмер“... Ами че те тогава подскачаха от кеф, че няма да ходят в казарма..
Сега обаче ... рев. „Ама защо тук, ама защо на нашето летище...“
Е, няма как. Хем оная работа докрая, хем душата в рая... такова животно няма. Никъде по света...
Сключил си договор. Подписал си се. Гордял си се, че си в клуба на силните... Е, в тоя клуб се плаща членски внос. И той не винаги е с пари. Понякога е в компромиси, задължения и реален риск...
докато договорът важи, нямаме голям избор... Или спазваме това, под което сами сме се подписали, или спираме да се правим на велики съюзници, когато ни отърва, и на уплашени гълъби, когато сметката дойде на масата...
Коментиран от #33
19:54 19.08.2026
7 Тик-Ток
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Евреите в България газ пикааят щото Пилота не целуна стената като Тиквата и Гоце Трипера
19:55 19.08.2026
8 Време е
19:55 19.08.2026
9 Яшар
19:55 19.08.2026
10 хаха
19:56 19.08.2026
11 Факт
19:57 19.08.2026
12 Следотърсача
Коментиран от #17
19:59 19.08.2026
13 Прогресивен чорап
19:59 19.08.2026
14 абе,
Какво реално позволява споразумението?
Посочените обекти са:
Учебен полигон „Ново село“
складови съоръжения в Айтос
ВВС база „Безмер“
ВВС база „Граф Игнатиево“.
САЩ могат да разполагат военнослужещи и да провеждат обучение и учения там. Американската страна получава право на използване на съоръженията, но обектите не престават да бъдат български и са под командването на Българските въоръжени сили.
20:00 19.08.2026
15 Дзак
20:01 19.08.2026
16 Мюмюн
20:01 19.08.2026
17 Дзак
До коментар #12 от "Следотърсача":Намери ли си гащите?
20:02 19.08.2026
18 мдааааа
20:03 19.08.2026
19 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
Коментиран от #21, #32
20:05 19.08.2026
20 Дрътия Софеанец ,
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Тебе ше набутаме у женският батальон , да миеш чиниите ... 😁 имаш практика ..
20:06 19.08.2026
21 Радев
До коментар #19 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":Още от същото !
20:07 19.08.2026
22 Стенли
...
Фактите в профила на Слави в мрежата
Коментиран от #37
20:08 19.08.2026
23 Да питам само...
20:08 19.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Фют
20:14 19.08.2026
26 ХиХи
Коментиран от #29
20:15 19.08.2026
27 Точно
До коментар #3 от "Последния Софиянец":така е, лично тяхното правителство покани самолетите-цистерни в България.
20:16 19.08.2026
28 Ама, адекватния
20:16 19.08.2026
29 Дядо му едва
До коментар #26 от "ХиХи":Ли е радостен да го чува
20:17 19.08.2026
30 Георг или Гошо си,
20:19 19.08.2026
31 Гошо
Коментиран от #34
20:19 19.08.2026
32 Е що бе?
До коментар #19 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":Нали каза, че вече олигархията вече е пребита, като куче. Няма я бе, нямя я. Тутууууу, изчезна пустата и олигархия.
20:20 19.08.2026
33 кьор фишек
До коментар #6 от "кажи му георг":испанците защо изгониха самолетите краварски?
гърция защо не им даде да кацат там
само ние пак сме наведени щото сме без армия
тя и турция и гърция са в нато ама имат армия ама ние нищо нямаме
ами какво да имаме 5 милиона и то половината пенсионери и деца останалите предатели
един краврал хора сме , те толкова живеят в някой от кварталите на истамбул
20:21 19.08.2026
34 оня с коня
До коментар #31 от "Гошо":като гледам троловете още лижа краварски задни части просто им харесва да лижат
Коментиран от #43
20:22 19.08.2026
35 Целувач на какво то се сети
20:23 19.08.2026
36 дано скоро дрон да долети до ябмбол
ще се изпуснете по няколко пъти в гащите
20:24 19.08.2026
37 Хи хи хи
До коментар #22 от "Стенли":Славчо затова слезна от самолета оцапан до плешивата си глава.
20:25 19.08.2026
38 Боко
20:31 19.08.2026
39 Рабфак
20:31 19.08.2026
40 Обикн. читател
20:32 19.08.2026
41 Питам
20:32 19.08.2026
42 Факт
20:34 19.08.2026
43 ти салама
До коментар #34 от "оня с коня":на коня ли цалуваш
20:35 19.08.2026
44 Гражданин
20:36 19.08.2026