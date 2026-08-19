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Георг Георгиев: Радевите говорители продължават популистки да захаросват обществото

Георг Георгиев: Радевите говорители продължават популистки да захаросват обществото

19 Август, 2026 19:45 756 44

  • георг георгиев-
  • правителство-
  • румен радев-
  • пополистко

Че Иран може да отправи заплахи към България, знаехме от самото начало на авантюрата, в която правителството на Радев ни вкара. Проблемът тогава, както и сега, е че кабинетът и онези, от които очакваме действия, или мълчат, или излизат с по някоя неадекватност

Георг Георгиев: Радевите говорители продължават популистки да захаросват обществото - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Че Иран може да отправи заплахи към България, знаехме от самото начало на авантюрата, в която правителството на Радев ни вкара. Проблемът тогава, както и сега, е че кабинетът и онези, от които очакваме действия, или мълчат, или излизат с по някоя неадекватност от сорта на “Не е военна операция, а само логистика”. Да, логистика е, ама на военна операция. Това написа Георг Георгиев от ГЕРБ в профила си във "Фейсбук".

"Страшното е, че дори сега, пред лицето на изключително тревожна информация идваща от реномиран източник като Financial Times, радевите говорители продължават популистки да захаросват обществото и да избягват въпросите реална ли е заплахата? Ако да, колко е сериозна степента ѝ и най-важното - какви мерки, дипломатически или дори, ако е нужно военни, ще вземе България, за да предпази територията и населението си?! ", пита той.

"Изпълнението на съюзните ангажименти е важен компонент от международната ни политика, но САЩ още когато поискаха съдействие предложиха и помощ. Това е сериозно уверение, но нашето правителство е длъжно да ни успокой и да каже дали и как се възползваме от готовността на партньорите ни. Иначе като се обърне не дай Боже колата, пътищата пак ще се окажат много. Ама тогава не знам как ще се изтрият отново с опозицията. А и няма да има особен смисъл", добавя Георгиев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    13 25 Отговор
    румен си измисли разни руски нацисти да отклони вниманието от безбройте му предателства, ама не му мина номера и скоро ще гризне вьженцето

    бахтu жалкия неудачник

    Коментиран от #24

    19:50 19.08.2026

  • 2 БОКО

    28 3 Отговор
    Целувач: Целуни ме и тук и там аз служба ще ти дам!

    19:50 19.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    25 7 Отговор
    Еврейчето Георг ни набута във войската с Иран.

    Коментиран от #7, #20, #27

    19:51 19.08.2026

  • 4 Помак

    15 8 Отговор
    Радев е новия тцар Симеон ..оправя ни ...толко е плосък тоя ..няма думи

    19:51 19.08.2026

  • 5 ББ от Банкя

    23 3 Отговор
    Много е смотан тоя, давам му готово написано не мое 2 реда да наизусти, нема кадри вече за далавери май са пенсионирам

    19:52 19.08.2026

  • 6 кажи му георг

    21 7 Отговор
    и не го обиждай повече! Днес някой излезе и каза истината. Рече: „Вижте какво, член сме на военен съюз. Наше военно летище – повтарям, военно, а не гражданско – ще приеме летателни средства на съюзник“...
    И кво стана? Скочихме до небесата! Оратория, писъци, народно въоръжение на езика...
    Ама , вие какво точно очаквахте???
    Нали бяхме страхотно горди и щастливи, когато влизахме в Алианса? Помните ли онези министри, дето плачеха от щастие в един Трабант? Днес същите тия хора отдавна са сменили Трабанта с мезонети и черни Мерцедеси, ама тогава беше голям патос... Реваха за НАТО от трибуните.
    А младежите? Онези, дето днес ги гледам да протестират пред авиобаза „Безмер“... Ами че те тогава подскачаха от кеф, че няма да ходят в казарма..
    Сега обаче ... рев. „Ама защо тук, ама защо на нашето летище...“
    Е, няма как. Хем оная работа докрая, хем душата в рая... такова животно няма. Никъде по света...
    Сключил си договор. Подписал си се. Гордял си се, че си в клуба на силните... Е, в тоя клуб се плаща членски внос. И той не винаги е с пари. Понякога е в компромиси, задължения и реален риск...
    докато договорът важи, нямаме голям избор... Или спазваме това, под което сами сме се подписали, или спираме да се правим на велики съюзници, когато ни отърва, и на уплашени гълъби, когато сметката дойде на масата...

    Коментиран от #33

    19:54 19.08.2026

  • 7 Тик-Ток

    14 5 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Евреите в България газ пикааят щото Пилота не целуна стената като Тиквата и Гоце Трипера

    19:55 19.08.2026

  • 8 Време е

    6 7 Отговор
    иранците да ни отвеят европлявата и язък за леврото !

    19:55 19.08.2026

  • 9 Яшар

    7 9 Отговор
    Бойко беше ок ,докато не се появи прасето . А Бойко ръководеше държавата по вертикала ,никой не смееше да прегазва закона ако той не разреши ! От опит говоря с МОСВ !

    19:55 19.08.2026

  • 10 хаха

    12 3 Отговор
    Гзкисинджър да се погледне първо в огледалото на какво прилича преди да се плюнчи пред кухоглавите мисирки.

    19:56 19.08.2026

  • 11 Факт

    9 14 Отговор
    Радевите избиратели не знаят от кое измерение са паднали,проблема е,че завлякаха и останалите към дъното!

    19:57 19.08.2026

  • 12 Следотърсача

    17 3 Отговор
    Георг, наистина ли не знаехте какво идва след вас? Ако не сте, просто се закрийте като партиен субект. От вас няма полза! Едни и същи думички, фразички, клишенца, отвращаващо празнодумство! Та вие не знаете къде сте и какви сте - леви, либерали, десни или най-лесното - никакви! Днес Витанов е казал, че Борисов първо ще влезе в списъка Магнитски, а после ще бъде съден и от български съд! Иран да ви е проблема! България отдавна не ви интересува, ако се съди по декларациите ви пред Сметната палата! Вие сте международни чиновници с пътни и дневни в България!

    Коментиран от #17

    19:59 19.08.2026

  • 13 Прогресивен чорап

    7 15 Отговор
    На кухия шапкар ако няма кой да му напише изявленията ще мълчи като куха лейка гокато някой не го изгони!

    19:59 19.08.2026

  • 14 абе,

    6 7 Отговор
    Имаме Споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната, подписано в София на 28 април 2006 г. и влязло в сила на 12 юни 2006 г. То е ратифицирано от Народното събрание и е част от вътрешното право на България.
    Какво реално позволява споразумението?
    Посочените обекти са:
    Учебен полигон „Ново село“
    складови съоръжения в Айтос
    ВВС база „Безмер“
    ВВС база „Граф Игнатиево“.
    САЩ могат да разполагат военнослужещи и да провеждат обучение и учения там. Американската страна получава право на използване на съоръженията, но обектите не престават да бъдат български и са под командването на Българските въоръжени сили.

    20:00 19.08.2026

  • 15 Дзак

    15 4 Отговор
    Най-много критикуват онези, които ни настаниха върху пачи яйца!

    20:01 19.08.2026

  • 16 Мюмюн

    9 2 Отговор
    Аз тоз не помня добре, защото назад към мен беше, мъ то дубре въртеше.

    20:01 19.08.2026

  • 17 Дзак

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Следотърсача":

    Намери ли си гащите?

    20:02 19.08.2026

  • 18 мдааааа

    4 3 Отговор
    Ми , спрете тока на говорителите , бе...

    20:03 19.08.2026

  • 19 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    6 7 Отговор
    Зеления чорап бори ли "олигархията"....?

    Коментиран от #21, #32

    20:05 19.08.2026

  • 20 Дрътия Софеанец ,

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Тебе ше набутаме у женският батальон , да миеш чиниите ... 😁 имаш практика ..

    20:06 19.08.2026

  • 21 Радев

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":

    Още от същото !

    20:07 19.08.2026

  • 22 Стенли

    4 3 Отговор
    В една от мрежите Слави закова докрай Румен Радев - "Крадец си,разкрих те"...И е публикувал тяхна обща снимка преди около 20 години когато след предаването Радев го е поканил в базата на ВВС
    ...
    Фактите в профила на Слави в мрежата

    Коментиран от #37

    20:08 19.08.2026

  • 23 Да питам само...

    8 3 Отговор
    Кой беше този никому неизвестен палячо???

    20:08 19.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Фют

    3 3 Отговор
    За захаросване ползвам доста по-добри неща от Радиевите говорители, лично аз и за пудрене, също.

    20:14 19.08.2026

  • 26 ХиХи

    8 2 Отговор
    Кой туй захаросаното име Георг? Де са му го измислили там да си ходи

    Коментиран от #29

    20:15 19.08.2026

  • 27 Точно

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    така е, лично тяхното правителство покани самолетите-цистерни в България.

    20:16 19.08.2026

  • 28 Ама, адекватния

    6 2 Отговор
    Освен да плюеш друго нещо да си направил

    20:16 19.08.2026

  • 29 Дядо му едва

    6 2 Отговор

    До коментар #26 от "ХиХи":

    Ли е радостен да го чува

    20:17 19.08.2026

  • 30 Георг или Гошо си,

    4 1 Отговор
    плавай по течението на Дунава ,сега ! Дано не заседнеш в някоя плитчина.🤣

    20:19 19.08.2026

  • 31 Гошо

    5 0 Отговор
    А бе големи патриоти станахте всички дето до оня ден се дупехте пред американското посолство и се изтрепвахте да им лижете задника

    Коментиран от #34

    20:19 19.08.2026

  • 32 Е що бе?

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":

    Нали каза, че вече олигархията вече е пребита, като куче. Няма я бе, нямя я. Тутууууу, изчезна пустата и олигархия.

    20:20 19.08.2026

  • 33 кьор фишек

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "кажи му георг":

    испанците защо изгониха самолетите краварски?

    гърция защо не им даде да кацат там

    само ние пак сме наведени щото сме без армия

    тя и турция и гърция са в нато ама имат армия ама ние нищо нямаме

    ами какво да имаме 5 милиона и то половината пенсионери и деца останалите предатели

    един краврал хора сме , те толкова живеят в някой от кварталите на истамбул

    20:21 19.08.2026

  • 34 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Гошо":

    като гледам троловете още лижа краварски задни части просто им харесва да лижат

    Коментиран от #43

    20:22 19.08.2026

  • 35 Целувач на какво то се сети

    5 0 Отговор
    Това генно недоразумение беше министър на външните работи на България !!!

    20:23 19.08.2026

  • 36 дано скоро дрон да долети до ябмбол

    0 0 Отговор
    дано скоро някой ирански дрон долети до безмер па ако ще и без бомби да е само да долети

    ще се изпуснете по няколко пъти в гащите

    20:24 19.08.2026

  • 37 Хи хи хи

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Стенли":

    Славчо затова слезна от самолета оцапан до плешивата си глава.

    20:25 19.08.2026

  • 38 Боко

    0 2 Отговор
    .този е от мъжете на Бойко,.....има и малко мъже ама и те жени

    20:31 19.08.2026

  • 39 Рабфак

    2 0 Отговор
    И при соца ни захаросваха, Работническо дело бълваше дезинформация от сутрин до вечер, но истината лъсна. И сегашните, понеже са се учили от Раб дело правят същото, докато не цопнем в локвата.

    20:31 19.08.2026

  • 40 Обикн. читател

    1 1 Отговор
    ПП-ГЕРБ е партия със силно затихващи функции.Две три кучета останаха да лаят колкото да се види от хората,че все още има някой в безлюдния офис.Тази партия,ще отиде в историята по бързо дори от НДСВ. Корупцията,грозната корупция я изяде от вътре.

    20:32 19.08.2026

  • 41 Питам

    1 1 Отговор
    ТОЯ ЛИ ЦЕЛУВАШЕ РЪКА НА БОРИСОВ! В КАЧЕСТВОТО СИ НА КАКЪВ КОМЕНТИРА? ЦЕЛУВАЧ?

    20:32 19.08.2026

  • 42 Факт

    0 1 Отговор
    Е заради такива като тоя дойде Радев...

    20:34 19.08.2026

  • 43 ти салама

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "оня с коня":

    на коня ли цалуваш

    20:35 19.08.2026

  • 44 Гражданин

    0 0 Отговор
    А чие правителство прие тези самолети? Още през февруари, ако не се лъжа

    20:36 19.08.2026

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