Георг Георгиев: Радевите говорители продължават популистки да захаросват обществото

Че Иран може да отправи заплахи към България, знаехме от самото начало на авантюрата, в която правителството на Радев ни вкара. Проблемът тогава, както и сега, е че кабинетът и онези, от които очакваме действия, или мълчат, или излизат с по някоя неадекватност от сорта на “Не е военна операция, а само логистика”. Да, логистика е, ама на военна операция. Това написа Георг Георгиев от ГЕРБ в профила си във "Фейсбук".

"Страшното е, че дори сега, пред лицето на изключително тревожна информация идваща от реномиран източник като Financial Times, радевите говорители продължават популистки да захаросват обществото и да избягват въпросите реална ли е заплахата? Ако да, колко е сериозна степента ѝ и най-важното - какви мерки, дипломатически или дори, ако е нужно военни, ще вземе България, за да предпази територията и населението си?! ", пита той.

"Изпълнението на съюзните ангажименти е важен компонент от международната ни политика, но САЩ още когато поискаха съдействие предложиха и помощ. Това е сериозно уверение, но нашето правителство е длъжно да ни успокой и да каже дали и как се възползваме от готовността на партньорите ни. Иначе като се обърне не дай Боже колата, пътищата пак ще се окажат много. Ама тогава не знам как ще се изтрият отново с опозицията. А и няма да има особен смисъл", добавя Георгиев.