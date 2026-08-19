Българска авиокомпания стартира директни полети от София до Малдиви и Тайланд

Българската авиокомпания GullivAir започва директни полети от София до Малдиви и Тайланд през зимния сезон. Това обяви за TravelNews Янко Иванов, управител на превозвача. Редовната линия до Мале (столицата на Малдиви) ще се осъществява за първи път в историята между двете страни, подчерта той.

Авиокомпанията извършва полети до Пукет от 2 години, като през тази за първи път ще включи и междинна спирка в Банкок, каза Янко Иванов.

Полетите от София до Мале стартират на 7 ноември и ще се изпълняват всяка събота до края на март. Цените започват от 975.55 евро за двупосочен билет. Новото въздушно свързване е добра възможност за туристите, които планират зимна почивка на Малдиви, като директният полет от София спестява необходимостта от традиционните прекачвания по маршрута.

Малдиви традиционно са сред предпочитаните екзотични дестинации през зимните месеци заради тропическия климат, плажовете и възможностите за почивка на островни курорти.

През този зимен сезон GullivAir ще предложи и полети от София до Тайланд. Маршрутът тази година ще бъде със спирка в Банкок, след което пътниците ще продължават до Пукет. Полетите стартират на 5 ноември и ще се изпълняват всеки четвъртък и събота до края на март. Цените започват от 991.28 евро за двупосочен билет.

Така авиокомпанията предлага две седмични възможности за пътуване до Тайланд, което дава повече гъвкавост при планирането на почивки и по-къси и дълги престои.

Тайланд е сред най-популярните туристически дестинации за българите, като годишно е посещавана от над 60 000 родни туристи, обяви за TravelNews Виктор Меламед, почетен консул на кралството у нас. Пукет е най-търсеният остров за почивка, а Банкок е отправна точка и за другите острови, тъй като от него има най-много вътрешни полети. Но също така има полети и до много други страни от региона - Камбоджа, Виетнам, остров Бали в Индонезия, Сингапур, Малайзия, Лаос, Филипини и др.

С новите програми GullivAir поставя акцент върху едни от най-търсените далечни дестинации за зимния сезон. Малдивите и Тайланд са сред традиционните фаворити за българските туристи, които търсят слънце и топло време през месеците от ноември до март. С новите направления авиокомпанията разширява възможностите за директно въздушно пътуване от София до екзотични страни и предлага на българския пазар повече варианти за организиране на зимна почивка в Азия и Индийския океан.