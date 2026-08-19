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Българска авиокомпания стартира директни полети от София до Малдиви и Тайланд

Българска авиокомпания стартира директни полети от София до Малдиви и Тайланд

19 Август, 2026 11:30 929 12

  • авиокомпания-
  • малдиви-
  • тайланд-
  • gullivair

Полетите от София до Мале стартират на 7 ноември и ще се изпълняват всяка събота до края на март

Българска авиокомпания стартира директни полети от София до Малдиви и Тайланд - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българската авиокомпания GullivAir започва директни полети от София до Малдиви и Тайланд през зимния сезон. Това обяви за TravelNews Янко Иванов, управител на превозвача. Редовната линия до Мале (столицата на Малдиви) ще се осъществява за първи път в историята между двете страни, подчерта той.

Авиокомпанията извършва полети до Пукет от 2 години, като през тази за първи път ще включи и междинна спирка в Банкок, каза Янко Иванов.

Полетите от София до Мале стартират на 7 ноември и ще се изпълняват всяка събота до края на март. Цените започват от 975.55 евро за двупосочен билет. Новото въздушно свързване е добра възможност за туристите, които планират зимна почивка на Малдиви, като директният полет от София спестява необходимостта от традиционните прекачвания по маршрута.

Малдиви традиционно са сред предпочитаните екзотични дестинации през зимните месеци заради тропическия климат, плажовете и възможностите за почивка на островни курорти.

През този зимен сезон GullivAir ще предложи и полети от София до Тайланд. Маршрутът тази година ще бъде със спирка в Банкок, след което пътниците ще продължават до Пукет. Полетите стартират на 5 ноември и ще се изпълняват всеки четвъртък и събота до края на март. Цените започват от 991.28 евро за двупосочен билет.

Така авиокомпанията предлага две седмични възможности за пътуване до Тайланд, което дава повече гъвкавост при планирането на почивки и по-къси и дълги престои.

Тайланд е сред най-популярните туристически дестинации за българите, като годишно е посещавана от над 60 000 родни туристи, обяви за TravelNews Виктор Меламед, почетен консул на кралството у нас. Пукет е най-търсеният остров за почивка, а Банкок е отправна точка и за другите острови, тъй като от него има най-много вътрешни полети. Но също така има полети и до много други страни от региона - Камбоджа, Виетнам, остров Бали в Индонезия, Сингапур, Малайзия, Лаос, Филипини и др.

С новите програми GullivAir поставя акцент върху едни от най-търсените далечни дестинации за зимния сезон. Малдивите и Тайланд са сред традиционните фаворити за българските туристи, които търсят слънце и топло време през месеците от ноември до март. С новите направления авиокомпанията разширява възможностите за директно въздушно пътуване от София до екзотични страни и предлага на българския пазар повече варианти за организиране на зимна почивка в Азия и Индийския океан.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    8 0 Отговор
    до дубай га ше има
    питам за една сффиня

    Коментиран от #11

    11:33 19.08.2026

  • 2 Икар

    5 1 Отговор
    Също изглежда като линията София-Скопие.Прилича на пране на пари.В този бизнес пространството е наситено с компании и борбата за дестинации е свирепа.Пак ни вземате за баламурници.Освен Мара отварачката кой друг ходи на Малдивите?

    11:40 19.08.2026

  • 3 Щирлиц

    6 0 Отговор
    60 хиляди българи посещават годишно Тайланд?!? Бедни сме били, айде айде! Ма то само Тайланд ли е? Ако данъчните се захванат с пътуващите по такива дестинации съм сигурен, че доста любопитни детайли ще излязат...ТЕЛКаджии, безработни, неосигурени и без доходи!

    Коментиран от #5, #7

    11:41 19.08.2026

  • 4 Копейко

    2 3 Отговор
    А до Сибир кога ?Питам за едни колеги

    Коментиран от #10

    11:43 19.08.2026

  • 5 Не е до богатство - до чуждопоклоничеств

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Щирлиц":

    До чуждопоклоничество е - гледаш пясък - каваш че е прекрасно, гледаш камъни ... ами било по-добре от България ... така ги учат по соц. мрежи да нямат дори правилни мерки. Имаме прекрасна природа: планини, море, реки .... ама годним дивото на 10 хиляди километгра да видим почти същото.... за да го разказваш после на по бира колко пари си похарчил. Преди беше ценност да пестиш пари, сега се хвалиш като си ги похарчил - т.е. изнесал от България ?!

    11:43 19.08.2026

  • 6 Оле 975 евр

    4 0 Отговор
    През Атина до Банкок без багаж има за 249 евр

    11:45 19.08.2026

  • 7 Браво

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Щирлиц":

    Много добре си ги изброил почиващите ,другите са на работа

    11:45 19.08.2026

  • 8 Вечният пътник

    0 0 Отговор
    С това "самолетче" от снимката голяма реклама направихте.
    Честито на печелившите.Дай боже всеки да лети с него до тези прекрасни дестинации бързо и удобно.

    11:57 19.08.2026

  • 9 Българин

    1 0 Отговор
    На времето самолетите на Балкан летяха по цял свят и много евтино. Можеше да обикаляш по света за без пари! После дойдоха евреите и го унищожиха!

    12:02 19.08.2026

  • 10 Тези

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Копейко":

    колеги "Тагаренко и приятели" ли са?

    12:04 19.08.2026

  • 11 1564

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Ще изнасят куфарите сус пури, мутричките!

    12:05 19.08.2026

  • 12 Робот

    0 0 Отговор
    Тази компания не е българска, скрита е зад български лобист...!

    12:10 19.08.2026

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