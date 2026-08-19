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Арсенал търси решение на защитните си проблеми с английски национал от Мондиал 2026

Арсенал търси решение на защитните си проблеми с английски национал от Мондиал 2026

19 Август, 2026 16:48 325 0

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  • астън вила

Клубът ускорява преговорите за нов централен защитник

Арсенал търси решение на защитните си проблеми с английски национал от Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В последните дни на летния трансферен прозорец, Арсенал се впуска в истинска надпревара с времето, за да подсили състава си. След като не успяха да се договорят с Джарел Куанса, "топчиите" насочиха вниманието си към друг английски национал – Езри Конса от Астън Вила.

28-годишният бранител, който се превърна в емблематична фигура за бирмингамския клуб, вече е постигнал лична договорка с Арсенал. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, преговорите между двата клуба са в напреднала фаза и сделката може да бъде финализирана всеки момент. Конса, който бе част от английския национален отбор на Световното първенство тази година, е изразил категоричното си желание да облече екипа на лондончани.

Тежките контузии на ключови защитници като Уилям Салиба, който ще отсъства поне до началото на следващата година заради травма в гърба, и Юриен Тимбер, който лекува проблеми в слабините, поставиха Арсенал в деликатна ситуация. Именно затова мениджърът Микел Артета настоява за спешно привличане на класен централен защитник.

Езри Конса е истинска легенда за Астън Вила, с впечатляващите 286 мача във всички турнири и ключова роля при триумфа в Лига Европа преди едва три месеца. Договорът му с бирмингамци е до лятото на 2028 година, което обяснява и високата му трансферна стойност – около 60 милиона паунда.

Очаква се в следващите дни Арсенал да финализира сделката и да представи Езри Конса като новото си попълнение.



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